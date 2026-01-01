Wo Musik Geschichte schreibt Tennessee ist Musik – und kaum ein anderer Bundesstaat erzählt seine Geschichte so eindrucksvoll über Klänge. In Nashville, der «Music City», trifft Country auf moderne Sounds: Im Grand Ole Opry, im legendären Ryman Auditorium oder in den Clubs der Stadt wird Musik zum Erlebnis. Memphis begeistert mit Blues, Soul und Rock ’n’ Roll – von der pulsierenden Beale Street über das legendäre Sun Studio bis nach Graceland, wo die Geschichte von Elvis Presley lebendig wird. In den Appalachen erklingen die traditionellen Töne des Bluegrass, während in Bristol die Wurzeln der Country-Musik zu entdecken sind. Gospel, Rockabilly und Soul gehören ebenso zum musikalischen Erbe des Staates. Ob Konzert, Museum, Festival oder spontane Live-Musik in einem kleinen Club: In Tennessee begegnen Sie Musik nicht nur – Sie erleben sie hautnah und dort, wo sie entstanden ist.

Auf den Spuren der Geschichte In historischen Herrenhäusern, Plantagen und ehemaligen Schauplätzen des Bürgerkriegs wird die Vergangenheit lebendig und lässt sich auf besondere Weise entdecken. In Knoxville erzählen das Blount Mansion und die Ramsey House Plantation von den frühen Tagen Tennessees, während rund um Nashville eindrucksvolle Anwesen wie Belle Meade und Andrew Jacksons The Hermitage Einblicke in vergangene Zeiten geben. Im Westen des Bundesstaates führen historische Orte wie die Cherry Mansion in Savannah direkt in die Zeit des Bürgerkriegs. Ob prachtvolle Südstaatenvillen, originale Gebäude oder geschichtsträchtige Landschaften – Tennessee verbindet spannende Geschichten mit authentischen Erlebnissen und lädt dazu ein, auf den Spuren der Menschen zu wandeln, die den Staat geprägt haben.

Natur wird zum Abenteuer Tennessee ist ein Paradies für alle, die Natur aktiv erleben möchten. Zwischen den Great Smoky Mountains, tiefen Schluchten, rauschenden Flüssen und weitläufigen Wäldern warten abwechslungsreiche Abenteuer: Wanderungen zu spektakulären Wasserfällen, Mountainbiking durch die Berge, Kajaktouren durch ursprüngliche Landschaften und Wildwasser-Rafting auf dem Ocoee, Pigeon oder Nolichucky River. Wer den Adrenalinkick sucht, kann beim Ziplining durch die Baumkronen gleiten, mit dem UTV durch die Bergwelt fahren oder beim Hanggliding die Weite Tennessees aus der Vogelperspektive erleben. Gleichzeitig laden Seen wie Douglas Lake und Dale Hollow Lake zum Angeln, Bootfahren und Entspannen ein. Ob anspruchsvolle Wanderung, actionreiches Outdoor-Erlebnis oder ruhiger Tag in der Natur – Tennessee verbindet eindrucksvolle Landschaften mit Abenteuer und Erholung.

Auf den Spuren der Bürgerrechtsbewegung Tennessee erzählt eine Geschichte von Mut, Widerstand und dem Kampf für Gleichberechtigung. Entlang des U.S. Civil Rights Trail führen historische Schauplätze in Memphis und Nashville zu den Menschen und Ereignissen, die die amerikanische Bürgerrechtsbewegung geprägt haben. Im National Civil Rights Museum in Memphis wird die Geschichte eindrucksvoll und interaktiv erlebbar, während das Mason Temple an Martin Luther King Jr. und seine berühmte «Mountaintop»-Rede erinnert. In Nashville zeugen die Civil Rights Room der Public Library, Fisk University und die ehemaligen Schauplätze der Sit-ins von den friedlichen Protesten der 1950er- und 1960er-Jahre. Die Route verbindet bewegende Geschichte mit authentischen Orten und lädt dazu ein, sich intensiv mit dem Erbe der Bürgerrechtsbewegung auseinanderzusetzen.