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Tennessee, Südstaaten USA

Tennessee vom Spezialisten

Tennessee verbindet legendäre Musik, eindrucksvolle Landschaften und charakteristische Südstaatenküche. Erleben Sie Country-Musik in Nashvilles Grand Ole Opry, wandeln Sie in Memphis auf den Spuren von Elvis Presley und entdecken Sie die Wasserfälle und Berglandschaften des Great Smoky Mountains Nationalpark. Malerische Strassen führen durch charmante Kleinstädte mit historischen Gebäuden, lokalen Geschäften und einladenden Restaurants. In Lynchburg erhalten Sie Einblicke in die Herstellung des berühmten Tennessee Whiskeys.

Kulinarisch locken Memphis Barbecue, Nashville Hot Chicken, Southern Biscuits und klassische Meat-and-Three-Restaurants. Dazu kommen innovative Restaurants, die regionale Zutaten und über Generationen überlieferte Familienrezepte neu interpretieren. Tennessee bietet auf jeder Reise neue Gründe, etwas länger zu bleiben.

Wo Musik Geschichte schreibt

Tennessee ist Musik – und kaum ein anderer Bundesstaat erzählt seine Geschichte so eindrucksvoll über Klänge. In Nashville, der «Music City», trifft Country auf moderne Sounds: Im Grand Ole Opry, im legendären Ryman Auditorium oder in den Clubs der Stadt wird Musik zum Erlebnis. Memphis begeistert mit Blues, Soul und Rock ’n’ Roll – von der pulsierenden Beale Street über das legendäre Sun Studio bis nach Graceland, wo die Geschichte von Elvis Presley lebendig wird. In den Appalachen erklingen die traditionellen Töne des Bluegrass, während in Bristol die Wurzeln der Country-Musik zu entdecken sind. Gospel, Rockabilly und Soul gehören ebenso zum musikalischen Erbe des Staates. Ob Konzert, Museum, Festival oder spontane Live-Musik in einem kleinen Club: In Tennessee begegnen Sie Musik nicht nur – Sie erleben sie hautnah und dort, wo sie entstanden ist.

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Auf den Spuren der Geschichte

In historischen Herrenhäusern, Plantagen und ehemaligen Schauplätzen des Bürgerkriegs wird die Vergangenheit lebendig und lässt sich auf besondere Weise entdecken. In Knoxville erzählen das Blount Mansion und die Ramsey House Plantation von den frühen Tagen Tennessees, während rund um Nashville eindrucksvolle Anwesen wie Belle Meade und Andrew Jacksons The Hermitage Einblicke in vergangene Zeiten geben. Im Westen des Bundesstaates führen historische Orte wie die Cherry Mansion in Savannah direkt in die Zeit des Bürgerkriegs. Ob prachtvolle Südstaatenvillen, originale Gebäude oder geschichtsträchtige Landschaften – Tennessee verbindet spannende Geschichten mit authentischen Erlebnissen und lädt dazu ein, auf den Spuren der Menschen zu wandeln, die den Staat geprägt haben.

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Natur wird zum Abenteuer

Tennessee ist ein Paradies für alle, die Natur aktiv erleben möchten. Zwischen den Great Smoky Mountains, tiefen Schluchten, rauschenden Flüssen und weitläufigen Wäldern warten abwechslungsreiche Abenteuer: Wanderungen zu spektakulären Wasserfällen, Mountainbiking durch die Berge, Kajaktouren durch ursprüngliche Landschaften und Wildwasser-Rafting auf dem Ocoee, Pigeon oder Nolichucky River. Wer den Adrenalinkick sucht, kann beim Ziplining durch die Baumkronen gleiten, mit dem UTV durch die Bergwelt fahren oder beim Hanggliding die Weite Tennessees aus der Vogelperspektive erleben. Gleichzeitig laden Seen wie Douglas Lake und Dale Hollow Lake zum Angeln, Bootfahren und Entspannen ein. Ob anspruchsvolle Wanderung, actionreiches Outdoor-Erlebnis oder ruhiger Tag in der Natur – Tennessee verbindet eindrucksvolle Landschaften mit Abenteuer und Erholung.

Natur wird zum Abenteuer, Tennessee

Auf den Spuren der Bürgerrechtsbewegung

Tennessee erzählt eine Geschichte von Mut, Widerstand und dem Kampf für Gleichberechtigung. Entlang des U.S. Civil Rights Trail führen historische Schauplätze in Memphis und Nashville zu den Menschen und Ereignissen, die die amerikanische Bürgerrechtsbewegung geprägt haben. Im National Civil Rights Museum in Memphis wird die Geschichte eindrucksvoll und interaktiv erlebbar, während das Mason Temple an Martin Luther King Jr. und seine berühmte «Mountaintop»-Rede erinnert. In Nashville zeugen die Civil Rights Room der Public Library, Fisk University und die ehemaligen Schauplätze der Sit-ins von den friedlichen Protesten der 1950er- und 1960er-Jahre. Die Route verbindet bewegende Geschichte mit authentischen Orten und lädt dazu ein, sich intensiv mit dem Erbe der Bürgerrechtsbewegung auseinanderzusetzen.

Auf den Spuren der Bürgerrechtsbewegung, TennesseeAuf den Spuren der Bürgerrechtsbewegung, Tennessee

Geschmack des Südens

Tennessee geht durch den Magen: Die Küche des Bundesstaates verbindet traditionelle Südstaaten-Rezepte mit regionalen Zutaten und modernen kulinarischen Einflüssen. In Nashville gehört das legendäre Hot Chicken ebenso auf den Teller wie Barbecue, während in Memphis würzige Aromen des Südens auf internationale Einflüsse treffen. In den kleinen Städten warten familiengeführte Restaurants, traditionelle Bäckereien und authentische Southern-Küche. Dazu kommen lokale Farmen, Weingüter, Craft Breweries und den Tennessee Whiskey Trail mit traditionsreichen Destillerien wie Jack Daniel’s. Ob hausgemachte Spezialitäten, frische Produkte direkt vom Bauernhof, ein Glas Tennessee Whiskey oder Live-Musik zum Essen – kulinarische Erlebnisse gehören in Tennessee ganz selbstverständlich zum Reiseerlebnis.

Geschmack des Südens, Tennessee

Icon map12 Tage
Tennessee - Country Roads & Southern Soul
ab CHF 1690.– / pro Person
ab Memphis bis Nashville
Highlights:
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
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Memphis
Das Hotel befindet sich an zentraler Lage und ist nur ein paar Blocks von der Beale Street, dem Rock ’n’...
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Mitten im Herzen von Nashville und nur wenige Gehminuten von der Local Color Gallery entfernt gelegen.
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Im Stadtzentrum von Memphis gelegen. Die Beale Street liegt nur ungefähr 20 Gehminuten entfernt.
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Das Resort befindet sich im kleinen Städtchen Gatlingburg. Diverse Restaurant und Einkaufsmöglichkeiten sind in...
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Zentral in Chattanooga gelegen, nur wenige Schritte von diversen Restaurants entfernt.
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Nur 5 Gehminuten von der Country Music Hall of Fame entfernt, befindet sich das Hotel an zentraler Lage.
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