Tennessee vom Spezialisten
Wo Musik Geschichte schreibt
Tennessee ist Musik – und kaum ein anderer Bundesstaat erzählt seine Geschichte so eindrucksvoll über Klänge. In Nashville, der «Music City», trifft Country auf moderne Sounds: Im Grand Ole Opry, im legendären Ryman Auditorium oder in den Clubs der Stadt wird Musik zum Erlebnis. Memphis begeistert mit Blues, Soul und Rock ’n’ Roll – von der pulsierenden Beale Street über das legendäre Sun Studio bis nach Graceland, wo die Geschichte von Elvis Presley lebendig wird. In den Appalachen erklingen die traditionellen Töne des Bluegrass, während in Bristol die Wurzeln der Country-Musik zu entdecken sind. Gospel, Rockabilly und Soul gehören ebenso zum musikalischen Erbe des Staates. Ob Konzert, Museum, Festival oder spontane Live-Musik in einem kleinen Club: In Tennessee begegnen Sie Musik nicht nur – Sie erleben sie hautnah und dort, wo sie entstanden ist.
Auf den Spuren der Geschichte
In historischen Herrenhäusern, Plantagen und ehemaligen Schauplätzen des Bürgerkriegs wird die Vergangenheit lebendig und lässt sich auf besondere Weise entdecken. In Knoxville erzählen das Blount Mansion und die Ramsey House Plantation von den frühen Tagen Tennessees, während rund um Nashville eindrucksvolle Anwesen wie Belle Meade und Andrew Jacksons The Hermitage Einblicke in vergangene Zeiten geben. Im Westen des Bundesstaates führen historische Orte wie die Cherry Mansion in Savannah direkt in die Zeit des Bürgerkriegs. Ob prachtvolle Südstaatenvillen, originale Gebäude oder geschichtsträchtige Landschaften – Tennessee verbindet spannende Geschichten mit authentischen Erlebnissen und lädt dazu ein, auf den Spuren der Menschen zu wandeln, die den Staat geprägt haben.
Natur wird zum Abenteuer
Tennessee ist ein Paradies für alle, die Natur aktiv erleben möchten. Zwischen den Great Smoky Mountains, tiefen Schluchten, rauschenden Flüssen und weitläufigen Wäldern warten abwechslungsreiche Abenteuer: Wanderungen zu spektakulären Wasserfällen, Mountainbiking durch die Berge, Kajaktouren durch ursprüngliche Landschaften und Wildwasser-Rafting auf dem Ocoee, Pigeon oder Nolichucky River. Wer den Adrenalinkick sucht, kann beim Ziplining durch die Baumkronen gleiten, mit dem UTV durch die Bergwelt fahren oder beim Hanggliding die Weite Tennessees aus der Vogelperspektive erleben. Gleichzeitig laden Seen wie Douglas Lake und Dale Hollow Lake zum Angeln, Bootfahren und Entspannen ein. Ob anspruchsvolle Wanderung, actionreiches Outdoor-Erlebnis oder ruhiger Tag in der Natur – Tennessee verbindet eindrucksvolle Landschaften mit Abenteuer und Erholung.
Auf den Spuren der Bürgerrechtsbewegung
Tennessee erzählt eine Geschichte von Mut, Widerstand und dem Kampf für Gleichberechtigung. Entlang des U.S. Civil Rights Trail führen historische Schauplätze in Memphis und Nashville zu den Menschen und Ereignissen, die die amerikanische Bürgerrechtsbewegung geprägt haben. Im National Civil Rights Museum in Memphis wird die Geschichte eindrucksvoll und interaktiv erlebbar, während das Mason Temple an Martin Luther King Jr. und seine berühmte «Mountaintop»-Rede erinnert. In Nashville zeugen die Civil Rights Room der Public Library, Fisk University und die ehemaligen Schauplätze der Sit-ins von den friedlichen Protesten der 1950er- und 1960er-Jahre. Die Route verbindet bewegende Geschichte mit authentischen Orten und lädt dazu ein, sich intensiv mit dem Erbe der Bürgerrechtsbewegung auseinanderzusetzen.
Geschmack des Südens
Tennessee geht durch den Magen: Die Küche des Bundesstaates verbindet traditionelle Südstaaten-Rezepte mit regionalen Zutaten und modernen kulinarischen Einflüssen. In Nashville gehört das legendäre Hot Chicken ebenso auf den Teller wie Barbecue, während in Memphis würzige Aromen des Südens auf internationale Einflüsse treffen. In den kleinen Städten warten familiengeführte Restaurants, traditionelle Bäckereien und authentische Southern-Küche. Dazu kommen lokale Farmen, Weingüter, Craft Breweries und den Tennessee Whiskey Trail mit traditionsreichen Destillerien wie Jack Daniel’s. Ob hausgemachte Spezialitäten, frische Produkte direkt vom Bauernhof, ein Glas Tennessee Whiskey oder Live-Musik zum Essen – kulinarische Erlebnisse gehören in Tennessee ganz selbstverständlich zum Reiseerlebnis.
Tennessee - Country Roads & Southern Soul
ab CHF 1690.– / pro Person
ab Memphis bis Nashville
Highlights:
12 Tage / 11 Nächte
The Peabody Memphis
Preis auf Anfrage
Memphis
Das Hotel befindet sich an zentraler Lage und ist nur ein paar Blocks von der Beale Street, dem Rock ’n’...
Gaylord Opryland Resort
Preis auf Anfrage
Nashville
Das Hotel befindet sich neben der weltbekannten Grand Ole Opry, ca. 15 Minuten ausserhalb von Nashville Downtown.
Sheraton Grand Nashville Downtown
Preis auf Anfrage
Nashville
Mitten im Herzen von Nashville gelegen, befindet sich das Hotel in der Nähe vieler Restaurants, Geschäfte und...
Hotel Indigo Nashville
Preis auf Anfrage
Nashville
An zentraler Lage in der historischen Printer’s Alley gelegen, sind die Country Music Hall of Fame, Ryman...
Loews Vanderbilt
Preis auf Anfrage
Nashville
Mitten im Herzen von Nashville und nur wenige Gehminuten von der Local Color Gallery entfernt gelegen.
Under Canvas Great Smoky Mountains
ab CHF 150.– / pro Person
Pigeon Forge
Nur 16 km von Gatlinburg entfernt, befindet sich das Under Canvas Great Smoky Mountains auf einem 74 Hektar grossen...
Bobby Hotel
Preis auf Anfrage
Nashville
Das trendige Hotel befindet sich im Herzen der Innenstadt bei der historischen Printer’s Alley. Attraktionen...
The Central Station Memphis
Preis auf Anfrage
Memphis
Im South Main Historic Arts District gelegen, begüsst das geschichtsträchtige Hotel seine Gäste direkt beim Bahnhof...
The Big Cypress Lodge
Preis auf Anfrage
Memphis
Der eindrückliche Themenhotel im Stil einer alpinen Lodge liegt in der Memphis Pyramide zwischen Harbor Town und...
The Union Station Nashville Yards
Preis auf Anfrage
Nashville
Das Boutique-Hotel mit 100-jähriger Geschichte gehört zu den eindrücklichsten Gebäuden in der Innenstadt von...
Black Fox Lodge Pigeon Forge
Preis auf Anfrage
Pigeon Forge
Im Zentrum gelegen. Der nächstgelegene Eingang zum Great Smoky Mountains Nationalpark sowie der Ort Gatlinburg liegen...
The Guest House at Graceland
Preis auf Anfrage
Memphis
Design-Hotel gegenüber von Graceland und den Elvis-Museen und Attraktionen gelegen. Die Fahrt nach Downtown Memphis...
DoubleTree by Hilton Hotel Nashville Downtown
Preis auf Anfrage
Nashville
Durch seine zentrale Lage sind es nur wenige Minuten vom Hotel zu Attraktionen wie dem Tennesse State Museum oder dem...
Doubletree Hotel Memphis Downtown
Preis auf Anfrage
Memphis
Im Stadtzentrum von Memphis gelegen. Die Beale Street liegt nur 3 Blocks entfernt.
ARRIVE Memphis
Preis auf Anfrage
Memphis
Beim Civil Rights Museum und der Blues Hall of Fame gelegen, erreichen Sie die Beale Street mit den vielen...
The Bankers Alley Hotel
Preis auf Anfrage
Nashville
Mit seiner idealen Lage in der Bankers Alley befindet sich das schicke Hotel nur wenige Schritte von der Printers...
The Oliver Hotel
Preis auf Anfrage
Knoxville
An zentraler Lage in der Innenstadt von Knoxville gelegen, befindet sich das Hotel nur einen Block vom Market Square...
Crowne Plaza Memphis Hotel
Preis auf Anfrage
Memphis
Im Stadtzentrum von Memphis gelegen. Die Beale Street liegt nur ungefähr 20 Gehminuten entfernt.
Holiday Inn Express Downtown
Preis auf Anfrage
Nashville
Im Zentrum von Nashville gelegen, in Gehdistanz zum Ryman Auditorium und zur Country Music Hall of Fame sowie der...
The Chattanoogan Hotel
Preis auf Anfrage
Chattanooga
Das Chattanoogan Hotel liegt im von Kunst, Kultur und Unterhaltung geprägtem South Side District, am Rande der...
River Terrace Resort
Preis auf Anfrage
Gatlinburg
Das Resort befindet sich im kleinen Städtchen Gatlingburg. Diverse Restaurant und Einkaufsmöglichkeiten sind in...
Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown
Preis auf Anfrage
Chattanooga
Zentral in Chattanooga gelegen, nur wenige Schritte von diversen Restaurants entfernt.
Bode Nashville
Preis auf Anfrage
Nashville
Nur 5 Gehminuten von der Country Music Hall of Fame entfernt, befindet sich das Hotel an zentraler Lage.
Springhill Suites Nashville Downtown
Preis auf Anfrage
Nashville
Zentral in der Innenstadt gelegen, befindet sich das Hotel nur wenige Gehminuten von der Country Music Hall of Fame,...
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Alabama
Sweet Home Alabama: Bürgerrechtsgeschichte, Raumfahrt in Huntsville und weisse Strände an der Golfküste.
Mississippi
Auf den Spuren von Blues und Elvis: Mississippi Delta, Natchez Trace Parkway und Golfküste.