Kentucky vom Spezialisten
Mammoth Cave Nationalpark
Tief unter der Erde im Mammoth Cave Nationalpark werden geführte Touren in eine faszinierende Welt aus weitläufigen Höhlengängen und Jahrmillionen geologischer Geschichte angeboten. An der Oberfläche laden Wander- und Velowege sowie Ausritte und der Zugang zum Green River zu abwechslungsreichen Aktivitäten ein.
Louisville
In dieser Stadt ist das Kentucky Derby Museum ein Muss für alle, die sich für Pferderennen, die amerikanische Sportkultur oder die Traditionen rund um das Kentucky Derby interessieren. Direkt neben der Rennbahn Churchill Downs gelegen, erzählt das Museum die Geschichte des berühmten Rennens und stellt die Menschen und Pferde vor, die es geprägt haben. Besonders ausserhalb der Derby-Saison lohnt sich ein Besuch, da Sie sich in aller Ruhe mit dem Ereignis und seiner Geschichte beschäftigen können. Baseballfans kommen im Louisville Slugger Museum & Factory voll auf ihre Kosten, das bereits am riesigen Baseballschläger vor dem Eingang zu erkennen ist.
Corvette
Autoliebhaber fahren weiter nach Süden, nach Bowling Green, zum National Corvette Museum. Das Museum widmet sich Amerikas legendärem Sportwagen und der Geschichte der Corvette-Produktion in Kentucky. Für ein noch intensiveres Erlebnis bietet der nahe gelegene NCM Motorsports Park die Möglichkeit, die Faszination des Hochgeschwindigkeitsfahrens auf einer Rennstrecke hautnah zu erleben.
Red River Gorge
Die Natur steht in der Red River Gorge Geological Area im Mittelpunkt – eine spektakuläre Landschaft im Osten Kentuckys mit Sandsteinfelsen, natürlichen Felsbögen, Wanderwegen und zahlreichen Möglichkeiten zum Klettern und für Outdoor-Abenteuer. Eine ganz andere Form der Kreativität erwartet Sie im National Quilt Museum in Paducah, wo Ausstellungen zeigen, wie traditionelle Textilkunst zu anspruchsvoller zeitgenössischer Kunst werden kann.
Bluegrass Music
Musikliebhaber sollten die Bluegrass Music Hall of Fame & Museum in Owensboro besuchen, die einen spannenden Einblick in die Ursprünge und Entwicklung des Bluegrass bietet. Live-Auftritte, Ausstellungen und interaktive Erlebnisse machen die Musik und ihre Verbindung zu den Menschen und Orten Kentuckys erlebbar.
Bourbon
Bourbon gehört zu jeder ersten Kentucky-Reise. Der Kentucky Bourbon Trail verbindet Brennereien und Ortschaften, in denen Sie mehr über Getreide, Fermentation, Destillation, Reifung und die Traditionen rund um das berühmte Nationalgetränk des Bundesstaates erfahren. Louisville, Bardstown, Frankfort, Versailles, Lawrenceburg und weitere Orte bieten dabei unterschiedliche Einblicke in die Welt des Bourbon.
Pferdesport
Keeneland und Churchill Downs zeigen zwei unterschiedliche Facetten der Pferderenntradition Kentuckys. Churchill Downs ist untrennbar mit dem Kentucky Derby verbunden, während Keeneland rund um Lexington einen persönlicheren Einblick in den Vollblutrennsport, Pferdeauktionen und die malerische Bluegrass-Landschaft bietet.
Präsident Abraham Lincoln
Zum Abschluss gewährt der Abraham Lincoln Birthplace National Historical Park in Hodgenville Einblicke in die frühen Lebensjahre eines der bedeutendsten Präsidenten der amerikanischen Geschichte.
Kentucky - Von Bourbon bis Bluegrass
ab CHF 1020.– / pro Person
ab/bis Louisville
Highlights: Kentucky Bourbon Trail, Kentuckys Pferdetradition erleben, Corvette & Motorsport, Naturwunder Red River...
10 Tage / 9 Nächte
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