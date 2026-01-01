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Kentucky, Südstaaten USA

Kentucky vom Spezialisten

Kentucky lässt sich am eindrucksvollsten erleben, wenn man seine berühmten Facetten nicht einzeln, sondern als Teil eines grossen Ganzen betrachtet. Pferde sind eng mit Landschaft, Landwirtschaft, Pferderennen, Handwerk und Gemeinschaft verbunden. Bourbon wiederum erzählt von Getreide, Wasser, Holz, Architektur, Kulinarik und Geschichte. Die Bluegrass-Musik ist geprägt von der Migration aus den Appalachen und dem kulturellen Austausch über Generationen hinweg. Und die vielfältigen Outdoor-Erlebnisse sind untrennbar mit der Geologie, den Wäldern, Flüssen und den Menschen verbunden, die hier ihre Gemeinden aufgebaut haben.

Genau diese Kombinationen machen eine Reise durch Kentucky so abwechslungsreich. An einem einzigen Tag können Sie ein Stadtviertel verlassen, durch weitläufige Pferdefarmen fahren, eine Destillerie besuchen, unter einem Sandsteinbogen wandern und den Tag bei einem typischen lokalen Essen ausklingen lassen. Die Geografie des Bundesstaates macht diese Vielfalt leicht erlebbar, während die tief verwurzelten Traditionen jedem Erlebnis seinen ganz eigenen Charakter verleihen.

Die beste Kentucky-Reise ist selten jene mit den meisten Stationen. Vielmehr bleibt sie dann in Erinnerung, wenn genügend Zeit bleibt, jeden Ort wirklich zu erleben. Lauschen Sie eine Stunde länger der Live-Musik, probieren Sie eine lokale Spezialität in aller Ruhe statt unterwegs zu essen, wählen Sie eine landschaftlich reizvolle Route oder fragen Sie Ihren Guide nach den Menschen und Geschichten hinter den Sehenswürdigkeiten. Beobachten Sie am frühen Morgen die trainierenden Pferde, übernachten Sie in einer gemütlichen Cabin oder erkunden Sie ein Viertel, wenn die Museen bereits geschlossen haben.

Kommen Sie wegen des Derbys, des Bourbons, der Bluegrass-Musik oder der faszinierenden Höhlen – und kehren Sie mit Geschichten nach Hause zurück, die nur hier entstehen konnten.

KentuckyKentuckyKentuckyKentuckyKentucky

Mammoth Cave Nationalpark

Tief unter der Erde im Mammoth Cave Nationalpark werden geführte Touren in eine faszinierende Welt aus weitläufigen Höhlengängen und Jahrmillionen geologischer Geschichte angeboten. An der Oberfläche laden Wander- und Velowege sowie Ausritte und der Zugang zum Green River zu abwechslungsreichen Aktivitäten ein.

Mammoth Cave Nationalpark, Kentucky

Louisville

In dieser Stadt ist das Kentucky Derby Museum ein Muss für alle, die sich für Pferderennen, die amerikanische Sportkultur oder die Traditionen rund um das Kentucky Derby interessieren. Direkt neben der Rennbahn Churchill Downs gelegen, erzählt das Museum die Geschichte des berühmten Rennens und stellt die Menschen und Pferde vor, die es geprägt haben. Besonders ausserhalb der Derby-Saison lohnt sich ein Besuch, da Sie sich in aller Ruhe mit dem Ereignis und seiner Geschichte beschäftigen können. Baseballfans kommen im Louisville Slugger Museum & Factory voll auf ihre Kosten, das bereits am riesigen Baseballschläger vor dem Eingang zu erkennen ist.

Louisville, KentuckyLouisville, KentuckyLouisville, Kentucky

Corvette

Autoliebhaber fahren weiter nach Süden, nach Bowling Green, zum National Corvette Museum. Das Museum widmet sich Amerikas legendärem Sportwagen und der Geschichte der Corvette-Produktion in Kentucky. Für ein noch intensiveres Erlebnis bietet der nahe gelegene NCM Motorsports Park die Möglichkeit, die Faszination des Hochgeschwindigkeitsfahrens auf einer Rennstrecke hautnah zu erleben.

Corvette, KentuckyCorvette, Kentucky

Red River Gorge

Die Natur steht in der Red River Gorge Geological Area im Mittelpunkt – eine spektakuläre Landschaft im Osten Kentuckys mit Sandsteinfelsen, natürlichen Felsbögen, Wanderwegen und zahlreichen Möglichkeiten zum Klettern und für Outdoor-Abenteuer. Eine ganz andere Form der Kreativität erwartet Sie im National Quilt Museum in Paducah, wo Ausstellungen zeigen, wie traditionelle Textilkunst zu anspruchsvoller zeitgenössischer Kunst werden kann.

Red River Gorge, KentuckyRed River Gorge, Kentucky

Bluegrass Music

Musikliebhaber sollten die Bluegrass Music Hall of Fame & Museum in Owensboro besuchen, die einen spannenden Einblick in die Ursprünge und Entwicklung des Bluegrass bietet. Live-Auftritte, Ausstellungen und interaktive Erlebnisse machen die Musik und ihre Verbindung zu den Menschen und Orten Kentuckys erlebbar.

Bluegrass Music, Kentucky

Bourbon

Bourbon gehört zu jeder ersten Kentucky-Reise. Der Kentucky Bourbon Trail verbindet Brennereien und Ortschaften, in denen Sie mehr über Getreide, Fermentation, Destillation, Reifung und die Traditionen rund um das berühmte Nationalgetränk des Bundesstaates erfahren. Louisville, Bardstown, Frankfort, Versailles, Lawrenceburg und weitere Orte bieten dabei unterschiedliche Einblicke in die Welt des Bourbon.

Bourbon, Kentucky

Pferdesport

Keeneland und Churchill Downs zeigen zwei unterschiedliche Facetten der Pferderenntradition Kentuckys. Churchill Downs ist untrennbar mit dem Kentucky Derby verbunden, während Keeneland rund um Lexington einen persönlicheren Einblick in den Vollblutrennsport, Pferdeauktionen und die malerische Bluegrass-Landschaft bietet.

Pferdesport, Kentucky

Präsident Abraham Lincoln

Zum Abschluss gewährt der Abraham Lincoln Birthplace National Historical Park in Hodgenville Einblicke in die frühen Lebensjahre eines der bedeutendsten Präsidenten der amerikanischen Geschichte.

Icon map10 Tage
Kentucky - Von Bourbon bis Bluegrass
ab CHF 1020.– / pro Person
ab/bis Louisville
Highlights: Kentucky Bourbon Trail, Kentuckys Pferdetradition erleben, Corvette & Motorsport, Naturwunder Red River...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
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Alabama

Sweet Home Alabama: Bürgerrechtsgeschichte, Raumfahrt in Huntsville und weisse Strände an der Golfküste.

Georgia

Atlanta, das Tor zu den Südstaaten, und das romantische Savannah unter spanischem Moos.

Kentucky

Bourbon Trail, Pferdesport, Bluegrass-Musik und die Höhlen des Mammoth Cave Nationalparks.

Louisiana

Jazz im French Quarter, Schaufelraddampfer auf dem Mississippi und würzige Cajun-Küche.

Mississippi

Auf den Spuren von Blues und Elvis: Mississippi Delta, Natchez Trace Parkway und Golfküste.

Missouri

Gateway Arch, Kansas City Barbecue und Route-66-Nostalgie bis in die Ozarks.

North Carolina

Blue Ridge Mountains, Outer Banks, Biltmore Estate und eine lebendige Musikszene.

South Carolina

Gullah-Kultur, historische Main Streets, Golf und die Strände des Grand Strand.

Tennessee

Country in Nashville, Blues und Elvis in Memphis und die Great Smoky Mountains.

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