Georgia - Moderne & Südstaatencharme ab Atlanta

Individuelle Anreise. Atlanta lässt sich hervorragend zu Fuss und mit dem Fahrrad erkunden und verbindet Südstaatengeschichte mit moderner Grossstadt, Kunst, Kulinarik und viel Grün. Im Centennial Olympic Park, dem Vermächtnis der Olympischen Sommerspiele von 1996, beginnt die Entdeckungstour durch Downtown. Rund um den Park liegen einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt: Das World of Coca-Cola widmet sich der Geschichte der weltberühmten Marke und bietet die Möglichkeit, über 100 verschiedene Getränke zu probieren, während das Georgia Aquarium mit mehr als 500 Tierarten zu den grössten Aquarien der Welt zählt.

Im National Center for Civil and Human Rights wird die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung mit aktuellen Fragen der Menschenrechte verbunden. Noch tiefer führt der Martin Luther King Jr. National Historical Park in die Geschichte ein, wo unter anderem Kings Geburtshaus und die Ebenezer Baptist Church besichtigt werden können. Anschliessend geht es nach Midtown, dem kulturellen Zentrum Atlantas. Das prachtvolle Fox Theatre gehört zu den architektonischen Wahrzeichen der Stadt und bietet regelmässig Broadway-Produktionen, Konzerte und andere Aufführungen.

Kunstliebhaber sollten dem High Museum of Art einen Besuch abstatten, dessen Sammlung von klassischen bis zu zeitgenössischen Werken reicht. Rund um die Atlanta BeltLine zeigt sich wiederum das kreative, moderne Atlanta: Der beliebte Weg verbindet verschiedene Quartiere und führt vorbei an öffentlicher Kunst, Restaurants und Parks. Ein Stopp am Ponce City Market bietet sich für eine kulinarische Pause, Shopping oder einen Drink an.

Auch Naturliebhaber kommen in Atlanta auf ihre Kosten. Die Stadt trägt nicht ohne Grund den Beinamen «City in the Forest». Der Atlanta Botanical Garden begeistert mit 30 Hektar abwechslungsreichen Gärten, während der benachbarte Piedmont Park mit Spazierwegen, See und Blick auf die Skyline zum Verweilen einlädt. Wer noch mehr Natur erleben möchte, unternimmt einen Ausflug zum weitläufigen Stone Mountain Park. Rund um den markanten Granitfelsen führen Wanderwege durch die Landschaft; alternativ bietet eine Seilbahn den Weg zum Gipfel mit weitem Panoramablick. So verbindet Atlanta auf kleinem Raum Geschichte und Bürgerrechtskultur mit Kunst, Musik, urbanem Leben und abwechslungsreichen Naturerlebnissen. 3 Nächte im The Candler Hotel o.ä.