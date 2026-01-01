Georgia - Moderne & Südstaatencharme ab Atlanta
Georgia - Moderne & Südstaatencharme ab Atlanta
ab CHF 1690.– / pro Person
ab/bis Atlanta
Highlights:
- Atlanta zwischen Geschichte & Moderne
- Charmantes Savannah
- Antebellum Trail
- Typische Südstaaten-Kleinstädte
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1-3. Tag Atlanta
Individuelle Anreise. Atlanta lässt sich hervorragend zu Fuss und mit dem Fahrrad erkunden und verbindet Südstaatengeschichte mit moderner Grossstadt, Kunst, Kulinarik und viel Grün. Im Centennial Olympic Park, dem Vermächtnis der Olympischen Sommerspiele von 1996, beginnt die Entdeckungstour durch Downtown. Rund um den Park liegen einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt: Das World of Coca-Cola widmet sich der Geschichte der weltberühmten Marke und bietet die Möglichkeit, über 100 verschiedene Getränke zu probieren, während das Georgia Aquarium mit mehr als 500 Tierarten zu den grössten Aquarien der Welt zählt.
Im National Center for Civil and Human Rights wird die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung mit aktuellen Fragen der Menschenrechte verbunden. Noch tiefer führt der Martin Luther King Jr. National Historical Park in die Geschichte ein, wo unter anderem Kings Geburtshaus und die Ebenezer Baptist Church besichtigt werden können. Anschliessend geht es nach Midtown, dem kulturellen Zentrum Atlantas. Das prachtvolle Fox Theatre gehört zu den architektonischen Wahrzeichen der Stadt und bietet regelmässig Broadway-Produktionen, Konzerte und andere Aufführungen.
Kunstliebhaber sollten dem High Museum of Art einen Besuch abstatten, dessen Sammlung von klassischen bis zu zeitgenössischen Werken reicht. Rund um die Atlanta BeltLine zeigt sich wiederum das kreative, moderne Atlanta: Der beliebte Weg verbindet verschiedene Quartiere und führt vorbei an öffentlicher Kunst, Restaurants und Parks. Ein Stopp am Ponce City Market bietet sich für eine kulinarische Pause, Shopping oder einen Drink an.
Auch Naturliebhaber kommen in Atlanta auf ihre Kosten. Die Stadt trägt nicht ohne Grund den Beinamen «City in the Forest». Der Atlanta Botanical Garden begeistert mit 30 Hektar abwechslungsreichen Gärten, während der benachbarte Piedmont Park mit Spazierwegen, See und Blick auf die Skyline zum Verweilen einlädt. Wer noch mehr Natur erleben möchte, unternimmt einen Ausflug zum weitläufigen Stone Mountain Park. Rund um den markanten Granitfelsen führen Wanderwege durch die Landschaft; alternativ bietet eine Seilbahn den Weg zum Gipfel mit weitem Panoramablick. So verbindet Atlanta auf kleinem Raum Geschichte und Bürgerrechtskultur mit Kunst, Musik, urbanem Leben und abwechslungsreichen Naturerlebnissen. 3 Nächte im The Candler Hotel o.ä.
4. Tag Athens (ca. 130 km)
Heute verlassen Sie Atlanta und folgen einem Teil des Antebellum Trail durch das historische Herz Georgias. Erster Stopp ist Madison, eine der am besten erhaltenen Kleinstädte des Bundesstaates, geprägt von prachtvollen historischen Häusern, alten Eichen und charmanten Strassen. Anschliessend führt die Route über Watkinsville, das mit Galerien, kleinen Geschäften und lokalem Kunsthandwerk einen Einblick in das kreative Leben Georgias bietet, weiter nach Athens.
Die lebendige Universitätsstadt rund um die University of Georgia verbindet Südstaatentradition mit einer ausgeprägten Musik- und Kulturszene. Athens gilt als wichtige Wiege des amerikanischen Alternative Rock und brachte Bands wie R.E.M. und The B-52s hervor. In Downtown laden unabhängige Geschäfte, Galerien, Restaurants und Bars zum Bummeln ein, während der Athens Music Walk of Fame an die musikalische Geschichte der Stadt erinnert. Am Abend können Sie die lebendige Live-Musik- und Barszene erleben. 1 Nacht im Hotel Indigo University Area o.ä.
5. Tag Augusta (ca. 210 km)
Es geht durch das historische Herz Georgias in Richtung Augusta. Ein lohnender Zwischenstopp ist Greensboro, eine charmante Kleinstadt mit historischen Häusern, kleinen Geschäften und typischem Südstaatenflair. Nur wenige Kilometer entfernt erstreckt sich mit Lake Oconee eine idyllische Seenlandschaft, die zu einer entspannten Pause am Wasser einlädt. Anschliessend führt die Route weiter durch das ländliche Georgia nach Augusta am Savannah River. Die Stadt ist vor allem als Heimat des legendären Augusta National Golf Club und des Masters Tournament bekannt.
Darüber hinaus laden der Riverwalk am Savannah River, historische Gebäude und Museen zur Erkundung ein. Wer vor der Ankunft noch Natur erleben möchte, kann im Phinizy Swamp Nature Park auf Spazierwegen durch Feuchtgebiete die artenreiche Landschaft rund um Augusta entdecken. 1 Nacht im The Partridge Inn o.ä.
6-8. Tag Savannah (ca. 365 km)
Sie erreichen heute das Juwel an Georgias Küste. Savannah lässt sich wunderbar zu Fuss, mit dem Fahrrad oder bei einer historischen Trolleyfahrt (gratis) entdecken. Das Herz der Stadt bilden die zahlreichen historischen Squares, die von prächtigen Häusern, alten Eichen und Spanish Moss gesäumt sind. Entlang der Riverfront und im Plant Riverside District treffen historische Gebäude auf Restaurants, Bars, Boutiquen und Galerien.
Auch die bewegte Geschichte der Stadt wird an zahlreichen Orten lebendig – etwa im Savannah History Museum, im Owens-Thomas House & Slave Quarters Museum oder im Pin Point Heritage Museum, das Einblicke in die Kultur der Gullah Geechee vermittelt. Im Geburtshaus von Juliette Gordon Low, der Gründerin der Girl Scouts, lässt sich zudem die Geschichte einer weiteren bedeutenden Persönlichkeit Savannahs kennenlernen.
Für eine besondere Atmosphäre sorgt der Bonaventure Cemetery mit seinen imposanten Eichen, historischen Grabstätten und kunstvollen Grabmälern. Wer Savannahs berühmte Geistergeschichten kennenlernen möchte, kann sich einer geführten Ghost Tour zu Fuss, mit der Kutsche oder bei einer nächtlichen Pub-Tour anschliessen. Kulinarisch gehört ein Besuch bei Leopold’s Ice Cream ebenso zum Savannah-Erlebnis wie typisch südstaatliche Küche. Im American Prohibition Museum tauchen Besucher zudem in die Zeit der Prohibition ein und erfahren mehr über die Geschichte des Alkoholverbots in den USA.
Etwas ausserhalb der Stadt führt die Wormsloe Historic Site durch eine eindrucksvolle, von majestätischen Eichen gesäumte Allee zum historischen Plantagenanwesen und vermittelt Einblicke in die frühe Geschichte Georgias. Für einen Ausflug ans Meer bietet sich Tybee Island an. Der entspannte Küstenort vor den Toren Savannahs lockt mit breitem Sandstrand, maritimem Flair und Möglichkeiten zum Radfahren, Kajakfahren oder einfach zum Geniessen des Atlantiks.
Zurück in Savannah lässt sich der Tag bei einem Dinner am Savannah River oder einer Riverboat Cruise mit Live-Musik ausklingen. 3 Nächte im Eliza Thompson House o.ä.
9. Tag Jekyll Island (ca. 155 km)
Entlang der Küste Georgias geht es Richtung Süden nach Jekyll Island, eine der sogenannten Golden Isles. Die landschaftlich reizvolle Strecke führt durch das typische Lowcountry mit Marschlandschaften und Sumpfgebieten. Auf Jekyll Island angekommen, lohnt eine Erkundung des historischen Jekyll Island Club. Einst traf sich hier die wohlhabende amerikanische Gesellschaft, heute erzählen prachtvolle Villen und historische Gebäude vom mondänen Inselleben vergangener Zeiten.
Bei einer Fahrt oder Radtour über die Insel entdecken Sie zudem maritime Wälder und ruhige Strände. Besonders schön ist ein Spaziergang am Driftwood Beach, dessen von Wind und Meer geformte Baumstämme eine ungewöhnliche Kulisse bilden. 1 Nacht im Jekyll Island Club Resort o.ä.
10. Tag Macon (ca. 370 km)
Von Jekyll Island führt die Route zunächst durch die ursprüngliche Küstenlandschaft Georgias nach Darien, einer der ältesten Städte des Bundesstaates. Entlang der Altamaha Historic Scenic Byway wechseln sich weite Marschlandschaften, Wasserläufe und von Spanish Moss behangene Eichen ab. In Darien lohnt ein Spaziergang an der Waterfront oder durch die historische Innenstadt. Wer sich für die Geschichte der Region interessiert, kann das Fort King George Historic Site besuchen.
Die rekonstruierte britische Festung aus dem frühen 18. Jahrhundert liegt am Altamaha River und vermittelt einen Eindruck von Georgias kolonialer Vergangenheit. Eine weitere interessante Station ist die Hofwyl-Broadfield Plantation bei Brunswick. Das ehemalige Reisplantagenanwesen liegt idyllisch zwischen Marschland und Altamaha River und verbindet Geschichte mit schöner Natur. Anschliessend geht es landeinwärts durch das ländliche Georgia nach Macon. Die Stadt am Ocmulgee River ist für ihre Musikgeschichte und historische Architektur. 1 Nacht im 1842 Inn o.ä.
11. Tag Atlanta (ca. 165 km)
Auf der Rückfahrt nach Atlanta bietet sich noch einmal eine abwechslungsreiche Fahrt durch das ländliche Georgia an. In Macon lohnt am Morgen ein Besuch der Ocmulgee Mounds National Historical Park, wo monumentale Erdhügel an die indigene Geschichte der Region erinnern. Musikfans können alternativ im Allman Brothers Band Museum at The Big House in die Geschichte einer der bekanntesten Southern-Rock-Bands eintauchen. Weiter geht es nach Juliette, dem berühmten Drehort des Films Fried Green Tomatoes.
Das kleine ehemalige Eisenbahndorf diente als Vorlage für das fiktive Whistle Stop und hat sich seinen charmanten Charakter bewahrt. Im Whistle Stop Café können Sie die berühmten Fried Green Tomatoes probieren und anschliessend entlang der McCracken Street durch die kleinen Geschäfte bummeln. Anschliessend führt die Route weiter nach Covington, dessen historisches Downtown mit seinen traditionellen Häusern und kleinen Geschäften einen typischen Eindruck einer Südstaaten-Kleinstadt vermittelt.
Die Stadt ist ausserdem als Drehort zahlreicher Film- und Fernsehproduktionen bekannt. Damit endet die Reise durch Georgia mit einer gelungenen Mischung aus Musik, Filmgeschichte und Südstaatenflair. 1 Nacht im Hilton Atlanta Airport o.ä.
12. Tag Individuelle Rück- oder Weiterreise
Mietwagenreise 12 Tage ab/bis Atlanta
- 10 Nächte in Mittel- und Erstklasshotels
- 1 Nacht in einem historischen Inn
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Mahlzeiten und Getränke
- Aktivitäten
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Delta Airlines fliegt saisonal direkt von Zürich nach Atlanta.
Preise
12 Tage / 11 Nächte ab CHF 1690.– / pro Person