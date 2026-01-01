South Carolina vom Spezialisten
Geschichte & Kultur
South Carolinas bewegte Geschichte und vielfältige Kultur werden in Museen, an historischen Stätten und durch lebendige Traditionen erlebbar. Von den Schlachtfeldern des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs bis zum reichen Erbe der Gullah-Kultur gibt es unzählige Möglichkeiten, in die Vergangenheit einzutauchen und die einzigartige Geschichte des Palmetto State zu entdecken.
Golf
Stellen Sie Ihr Können auf einigen der anspruchsvollsten Golfplätze der USA unter Beweis – etwa auf dem Ocean Course des Kiawah Island Golf Resort, Austragungsort der PGA Championships 2012 und 2021, oder auf dem renommierten Harbour Town Golf Links auf Hilton Head Island, Heimat des RBC Heritage. Bei angenehmem Wetter das ganze Jahr über und mehr als 350 Golfplätzen erwartet Sie in South Carolina die passende Runde.
Outdoor-Abenteuer
Von den sonnenverwöhnten Stränden des Grand Strand bis zu den rauschenden Wasserfällen im Upstate laden die atemberaubenden Landschaften South Carolinas zu unzähligen Outdoor-Abenteuern ein. Entdecken Sie einige der spektakulärsten Naturwunder des Südostens der USA und geniessen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die Natur aktiv zu erleben.
Südstaaten-Küche
Regional und saisonal angebaute Zutaten bilden die Grundlage der vielfältigen Küche South Carolinas und haben den Bundesstaat zu einem beliebten kulinarischen Reiseziel gemacht. Ob frische Meeresfrüchte aus der Region oder klassische Südstaatengerichte mit moderner Note – die reiche kulinarische Tradition sorgt für genussvolle und unvergessliche Geschmackserlebnisse.
South Carolina - Südstaatenflair zwischen Küste, Genuss und Natur
ab CHF 1990.– / pro Person
ab/bis Charleston
Highlights: Charlestons Südstaatenflair erleben, Vielfältige Küstenlandschaften, Wasserfälle und Bergpanoramen,...
11 Tage / 10 Nächte
The Sanctuary at Kiawah Island Golf Resort
Preis auf Anfrage
Kiawah Island
Das luxuriöse Resort liegt auf der wunderschönen Insel Kiawah Island direkt am Strand. Charleston ist ca. 45...
The Sanctuary at Kiawah Island Golf Resort
Preis auf Anfrage
Kiawah Island
Den Geist und die Geschichte des Südens in diesem erstklassigen Resort erleben: Das Golfhotel The Sanctuary befindet...
The Westin Resort
Preis auf Anfrage
Hilton Head Island
Direkt am 18 Kilometer langen, weissen Sandstrand gelegen, befindet sich das Resort im nördlichen Teil von Hilton...
Hilton Myrtle Beach Resort
Preis auf Anfrage
Myrtle Beach
Das Hotel liegt am Nordende von Myrtle Beach, in der Nähe zahlreicher Attraktionen. Der Strand befindet sich gleich...
The Rhett House Inn
Preis auf Anfrage
Beaufort
Die Unterkunft befindet sich im historischen Städtchen Beaufort, nur ungefähr 1,5 km vom Waterfront State Park entfernt.
Francis Marion Hotel
Preis auf Anfrage
Charleston
Das geschichtsträchtige Hotel an zentraler Lage beim Marion Square.
Andrew Pinckney Inn
Preis auf Anfrage
Charleston
Zentral im Herzen von Charleston gelegen. Geniessen Sie den Ausblick von der Dachterrasse über das Marktviertel der...
Sonesta Resort
Preis auf Anfrage
Hilton Head Island
Das Hotel befindet sich direkt am Strand von Hilton Head Island. In nur 10 Minuten sind sowohl der Yachthafen...
Columbia Marriott Downtown
Preis auf Anfrage
Columbia
Im Herzen des historischen Columbia und in unmittelbarer Nähe zu Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten.
Westgate Myrtle Beach Oceanfront Resort
Preis auf Anfrage
Myrtle Beach
Direkt am Strand von Myrtle Beach sowie neben dem «Family Kingdom Amusement Park» gelegen.
Francis Marion Hotel
Preis auf Anfrage
Charleston
Das Golfhotel Marion Francis befindet sich im US-Bundesstaat South Carolina und überzeugt mit seiner Nähe zum...
Marriott Resort & Spa at Grande Dunes
Preis auf Anfrage
Myrtle Beach
Direkt am Strand des Myrtle Beach im US-Bundesstaat South Carolina befindet sich das Golfhotel Marriott at Grande...
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Alabama
Sweet Home Alabama: Bürgerrechtsgeschichte, Raumfahrt in Huntsville und weisse Strände an der Golfküste.
Mississippi
Auf den Spuren von Blues und Elvis: Mississippi Delta, Natchez Trace Parkway und Golfküste.