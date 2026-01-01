Geschichte & Kultur South Carolinas bewegte Geschichte und vielfältige Kultur werden in Museen, an historischen Stätten und durch lebendige Traditionen erlebbar. Von den Schlachtfeldern des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs bis zum reichen Erbe der Gullah-Kultur gibt es unzählige Möglichkeiten, in die Vergangenheit einzutauchen und die einzigartige Geschichte des Palmetto State zu entdecken.

Golf Stellen Sie Ihr Können auf einigen der anspruchsvollsten Golfplätze der USA unter Beweis – etwa auf dem Ocean Course des Kiawah Island Golf Resort, Austragungsort der PGA Championships 2012 und 2021, oder auf dem renommierten Harbour Town Golf Links auf Hilton Head Island, Heimat des RBC Heritage. Bei angenehmem Wetter das ganze Jahr über und mehr als 350 Golfplätzen erwartet Sie in South Carolina die passende Runde.

Outdoor-Abenteuer Von den sonnenverwöhnten Stränden des Grand Strand bis zu den rauschenden Wasserfällen im Upstate laden die atemberaubenden Landschaften South Carolinas zu unzähligen Outdoor-Abenteuern ein. Entdecken Sie einige der spektakulärsten Naturwunder des Südostens der USA und geniessen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die Natur aktiv zu erleben.