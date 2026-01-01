Alabama - Musik, Soul & Lebensfreude ab Atlanta
Alabama - Musik, Soul & Lebensfreude ab Atlanta
ab CHF 1910.– / pro Person
ab Atlanta bis New Orleans
Highlights:
- Von den Appalachen zum Golf
- Alabamas Musikgeschichte entdecken
- Spuren der Bürgerrechtsbewegung
- Weisse Strände am Golf
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Atlanta
Individuelle Anreise und Übernahme des Mietwagens. 1 Nacht im La Quinta Inn Atlanta Airport North o.ä.
2-3. Tag Huntsville (ca. 340 km)
Heute entdecken Sie den Nordosten Alabamas am Fusse der Appalachen. Ein Abstecher zum Little River Canyon bei Fort Payne führt zu spektakulären Schluchten, Wasserfällen und Aussichtspunkten inmitten abwechslungsreicher Natur. Auf der Weiterfahrt lohnt sich ein Stopp in Scottsboro bei Unclaimed Baggage, einem aussergewöhnlichen Laden, in dem nicht abgeholte Gepäckstücke und deren Inhalt verkauft werden – ein Paradies für Schnäppchenjäger und Schatzsucher.
In Huntsville, der «Rocket City» Alabamas erwarten Sie einige Highlights. Besuchen Sie das U.S. Space & Rocket Center mit der beeindruckenden Saturn-V-Mondrakete und der Apollo-16-Kapsel. Ebenfalls lohnt ein Besuch des Lowe Mill Arts & Entertainment, wo Künstler ihre Studios und Galerien in einer ehemaligen Fabrik eingerichtet haben. Am Abend bietet das Orion Amphitheater mit seinem vielseitigen Veranstaltungsprogramm eine stimmungsvolle Möglichkeit, den Tag ausklingen zu lassen.2 Nächte im 106 Jefferson Hotel o.ä.
4. Tag Muscle Shoals/Florence (ca. 140 km)
Willkommen in The Shoals, einer Region im Norden Alabamas, die wie kaum eine andere mit der amerikanischen Musikgeschichte verbunden ist. In den FAME Recording Studios in Muscle Shoals und im Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield wurden von Künstlern wie Aretha Franklin, den Rolling Stones und Otis Redding weltbekannte Songs aufgenommen. Beide Studios können im Rahmen von Führungen besucht werden. In Tuscumbia erzählt Ivy Green, das Geburtshaus von Helen Keller, von ihrem aussergewöhnlichen Leben, während die Alabama Music Hall of Fame das musikalische Erbe des Bundesstaates würdigt.
In Florence können Sie zudem das Rosenbaum House, das einzige von Frank Lloyd Wright entworfene Gebäude in Alabama, sowie das W.C. Handy Birthplace, Museum & Library besuchen, das an den «Father of the Blues» erinnert. Etwas ausserhalb der Stadt beeindruckt Tom’s Wall, eine über einen Kilometer lange Trockensteinmauer, die an die Geschichte der Yuchi-Frau Te-lah-nay und ihren Weg nach der Vertreibung während des Trail of Tears erinnert. 1 Nacht im The Stricklin Hotel in Florence o.ä.
5-6. Tag Birmingham (ca. 190 km)
Birmingham verbindet eindrucksvolle Industriegeschichte mit der bewegten Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und einer lebendigen Kulturszene. Hoch über der Stadt thront im Vulcan Park & Museum die rund 17 Meter hohe Vulcan-Statue, die an Birminghams Vergangenheit als Zentrum der Eisen- und Stahlindustrie erinnert. Noch tiefer in diese Geschichte führt ein Besuch der Sloss Furnaces, einer ehemaligen Hochofenanlage und National Historic Landmark. Im Birmingham Civil Rights Institute, im Kelly Ingram Park und an der 16th Street Baptist Church werden wichtige Kapitel der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung eindrucksvoll vermittelt.
Sportbegeisterte können im historischen Rickwood Field, dem ältesten noch erhaltenen Baseballpark der USA, auf den Spuren von Baseballlegenden wandeln. Das Negro Southern League Museum widmet sich zudem der Geschichte des afroamerikanischen Baseballs. Für Motorsportfans ist das Barber Vintage Motorsports Museum mit seiner umfangreichen Sammlung von Motorrädern und Rennwagen ein besonderes Highlight. Abgerundet wird der Aufenthalt durch Birminghams vielfältige Gastronomieszene mit BBQ, Soul Food und moderner Küche. 2 Nächte im Redmont Hotel o.ä.
7-8. Tag Montgomery (ca. 145 km)
Montgomery ist eng mit der Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung verbunden. Besuchen Sie das Alabama State Capitol, wo 1861 die Konföderierten Staaten gegründet wurden und 1965 der von Martin Luther King Jr. angeführte Marsch von Selma nach Montgomery endete. In der Dexter Avenue King Memorial Baptist Church und im Dexter Parsonage Museum erhalten Sie Einblicke in Kings Jahre in Montgomery und den Montgomery Bus Boycott.
Das Rosa Parks Museum erinnert an die mutige Bürgerrechtlerin und die Ereignisse von 1955. Die EJI Sites mit dem National Memorial for Peace and Justice, dem Legacy Museum und dem Freedom Monument Sculpture Park setzen sich eindrucksvoll mit Sklaverei, rassistischer Gewalt und deren Folgen auseinander. Zum Abschluss erwartet Sie im Hank Williams Museum ein Einblick in das Leben der Country-Legende – inklusive seines berühmten babyblauen Cadillacs. 2 Nächte im Trilogy Hotel o.ä.
9-10. Tag Mobile (ca. 275 km)
Mobile verbindet bewegte Geschichte mit maritimer Tradition und südstaatlichem Lebensgefühl. Im Africatown Heritage House erfahren Sie mehr über die Geschichte der «Clotilda», des letzten bekannten Sklavenschiffs der USA, und die Entstehung der historischen Gemeinde Africatown. Das Mobile Carnival Museum widmet sich der farbenfrohen Mardi-Gras-Tradition der Stadt, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Im USS Alabama Battleship Memorial Park können Sie das historische Schlachtschiff USS Alabama sowie zahlreiche Militärflugzeuge und weitere Exponate besichtigen.
Das GulfQuest National Maritime Museum of the Gulf vermittelt spannende Einblicke in die maritime Geschichte der Golfküste und widmet sich ab September 2026 zudem mit einer Sonderausstellung dem Musiker Jimmy Buffett. Anschliessend lohnt ein Bummel entlang der lebhaften Dauphin Street mit Restaurants, Bars und Geschäften. Wer noch Zeit hat, findet in den Bellingrath Gardens südlich von Mobile eine prachtvolle Gartenanlage mit einer grossen Vielfalt an Pflanzen und Blumen. 2 Nächte im The Admiral Hotel o.ä.
11-13. Tag Gulf Shores (ca. 80 km)
Heute erreichen Sie Alabamas Golfküste. Rund 50 Kilometer schneeweisse Sandstrände, warmes Golfwasser und eine abwechslungsreiche Natur machen Gulf Shores zu einem idealen Ort für entspannte Tage am Meer. Im Gulf State Park können Sie am Strand relaxen oder den Hugh S. Branyon Backcountry Trail durch verschiedene Ökosysteme erkunden. Naturfreunde finden im Bon Secour Wildlife Refuge eine geschützte Heimat für Meeresschildkröten und zahlreiche Zugvögel.
Auch Golfer kommen auf ihre Kosten: Rund um Gulf Shores und Orange Beach stehen zahlreiche Golfplätze zur Auswahl. Geschichtsinteressierte können das historische Fort Morgan an der Mobile Bay besuchen. Für den Abend bietet die legendäre Flora-Bama Bar direkt an der Grenze zu Florida Live-Musik, Bars und echtes Südstaaten-Flair. 3 Nächte in der The Lodge at Gulf State Park o.ä.
14. Tag New Orleans (ca. 310 km)
Heute fahren Sie entlang der Golfküste Richtung Westen nach Louisiana. Unterwegs bieten sich Stopps in den kleinen Küstenorten und an den weiten Stränden an. Mit der Überquerung der Staatsgrenze verändert sich die Landschaft, bevor Sie New Orleans erreichen. 1 Nacht im Home2Suites by Hilton New Orleans Airport o.ä.
15. Tag Rück- oder Weiterreise
Mietwagenreise 15 Tage ab Atlanta bis New Orleans oder umgekehrt
- 14 Nächte in einfachen und gehobenen Mitteklassehotels
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Mahlzeiten und Getränke
- Aktivitäten
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Delta Airlines fliegt saisonal direkt von Zürich nach Atlanta.
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 1910.– / pro Person