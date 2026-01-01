Alabama - Musik, Soul & Lebensfreude ab Atlanta

Heute entdecken Sie den Nordosten Alabamas am Fusse der Appalachen. Ein Abstecher zum Little River Canyon bei Fort Payne führt zu spektakulären Schluchten, Wasserfällen und Aussichtspunkten inmitten abwechslungsreicher Natur. Auf der Weiterfahrt lohnt sich ein Stopp in Scottsboro bei Unclaimed Baggage, einem aussergewöhnlichen Laden, in dem nicht abgeholte Gepäckstücke und deren Inhalt verkauft werden – ein Paradies für Schnäppchenjäger und Schatzsucher.

In Huntsville, der «Rocket City» Alabamas erwarten Sie einige Highlights. Besuchen Sie das U.S. Space & Rocket Center mit der beeindruckenden Saturn-V-Mondrakete und der Apollo-16-Kapsel. Ebenfalls lohnt ein Besuch des Lowe Mill Arts & Entertainment, wo Künstler ihre Studios und Galerien in einer ehemaligen Fabrik eingerichtet haben. Am Abend bietet das Orion Amphitheater mit seinem vielseitigen Veranstaltungsprogramm eine stimmungsvolle Möglichkeit, den Tag ausklingen zu lassen.2 Nächte im 106 Jefferson Hotel o.ä.