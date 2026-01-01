North Carolina vom Spezialisten
Outdoor-Erlebnisse
Von nebelverhangenen Berggipfeln bis zu den salzigen Küstenstränden verspricht jede Landschaft North Carolinas Inspiration und neue Entdeckungen. Ob Wandern, Campen, Klettern, Kajakfahren, Angeln, Velofahren, Wasserfälle entdecken oder Skifahren – die Möglichkeiten für Outdoor-Abenteuer sind nahezu grenzenlos und werden von erfahrenen Guides begleitet, deren Leidenschaft für den Naturschutz dazu beiträgt, die Schönheit dieser Landschaften zu bewahren.
Spielen Sie eine Runde Golf auf den legendären Plätzen von Pinehurst im Piedmont oder geniessen Sie die Ruhe am Meer entlang der mehr als 480 Kilometer langen Küste. Folgen Sie 154 Kilometern des Appalachian Trail, dem längsten reinen Wanderweg der Welt, oder erkunden Sie den 3040 Kilometer langen Mountains-to-Sea Trail, der vom Great Smoky Mountains National Park bis zu den Outer Banks führt. Mit vier National Forests und 39 State Parks und Recreation Areas lädt North Carolina dazu ein, die eigene Abenteuerlust zu entdecken.
Reich an Geschichte
North Carolina blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Besuchen Sie die ältesten historischen Orte des Bundesstaates und wandeln Sie auf den Spuren von Vanderbilt und Hemingway oder entdecken Sie die legendären Schauplätze des Piraten Blackbeard. Erleben Sie, wo Amerikas erster Goldrausch seinen Anfang nahm, stehen Sie an den Orten, an denen die Sit-in-Bewegung einen landesweiten Ruf nach Gerechtigkeit auslöste, entdecken Sie das angestammte Land der Cherokee oder begeben Sie sich dorthin, wo die Brüder Wright ihren ersten Motorflug wagten.
Musik
Von Konzertsälen und Open-Air-Bühnen bis zu lebhaften Clubs und legendären Juke Joints – North Carolinas Musikszene ist so vielfältig wie die Landschaft des Bundesstaates. Entdecken Sie überall Live-Musik: in renommierten Veranstaltungsorten wie The Orange Peel und Rabbit Rabbit in Asheville oder entlang des Blue Ridge Music Trail, wo die tief verwurzelte Tradition von Bluegrass und Mountain Music lebendig wird. Erkunden Sie das musikalische Erbe von Städten wie Durham, der Wiege des Piedmont Blues, oder besuchen Sie die lebendige Jazzszene von Charlotte. Auf Festivals im ganzen Bundesstaat erklingen Soul, Gospel, Country und Rock. Entdecken Sie ausserdem die Orte, an denen Legenden wie Nina Simone, John Coltrane und Doc Watson ihre musikalische Reise begannen. Wo immer Sie unterwegs sind – der Rhythmus North Carolinas ist stets spürbar.
Kultur die inspiriert
Bewundern Sie das imposante Biltmore Estate – das grösste Privathaus Amerikas – mit seinen weitläufigen Gärten, renommierten Kunstausstellungen und einem ausgezeichneten Weingut. Zahlreiche jährlich stattfindende Festivals sorgen für abwechslungsreiche Erlebnisse: vom farbenprächtigen Azalea Festival in Wilmington über das North Carolina Seafood Festival und das musikalische MerleFest bis zum beliebten North Carolina Apple Festival und dem traditionsreichen Mount Airy Autumn Leaves Festival. Tauchen Sie in Seagrove in die traditionsreiche Welt der Töpferkunst ein, die grösste ihrer Art in den USA, und erkunden Sie die vielseitigen Kunst- und Geschichtsmuseen von Raleigh. Auch die leidenschaftliche Sportkultur des Bundesstaates ist allgegenwärtig – von mitreissenden College-Basketballspielen bis hin zu spannenden Profisportveranstaltungen. Jede Saison bietet unvergessliche Momente und bringt Menschen zusammen.
Kulinarische Genüsse
Entlang legendärer Food Trails erwarten Sie fangfrische Austern, rauchiges Barbecue und handwerklich gebraute Biere. Dazu kommen die herzhaften Traditionen der afroamerikanischen Soul Food-Küche und frische Farm-to-Table-Erlebnisse – hier findet jeder Geschmack sein persönliches Highlight. Jedes Gericht erzählt seine eigene Geschichte und macht die regionale Küche zu einem besonderen Erlebnis. 47 Restaurants aus North Carolina sind im Michelin Guide für den amerikanischen Süden vertreten und bieten kulinarische Erlebnisse auf höchstem Niveau.
North Carolina - Südstaatenwelten zwischen Bergen und Meer
ab CHF 1480.– / pro Person
ab Charlotte bis Raleigh
Highlights: Blue Ridge Mountains & Parkway, Traumstrände an der Küste, Historisches Wilmington, North Carolina Barbecue
11 Tage / 10 Nächte
Omni Charlotte
Preis auf Anfrage
Charlotte
Das Hotel liegt im Zentrum von Charlotte. Das Kongresszentrum und viele Freizeitattraktionen sind unweit vom Hotel...
Mayton Inn
Preis auf Anfrage
Fearrington
Die Unterkunft befindet sich im kleinen Städtchen Cary, ca. 20 Minuten westlich von Raleigh gelegen. Restaurants und...
Hilton Garden Inn Outer Banks
Preis auf Anfrage
Kitty Hawk
Das Hotel liegt auf den Outer Banks ca. 8 km vom Wrights Brothers Monument entfernt. Die Strände befinden sich nur...
First Colony Inn
Preis auf Anfrage
Nags Head
Das Hotel liegt in Nags Head auf den Outer Banks. Zum Strand sind es ca. 500 m. Das North Carolina Aquarium befindet...
Historic Brookstown Inn
Preis auf Anfrage
Winston-Salem
Das historische Hotel liegt etwa 10 Gehminuten von der Innenstadt entfernt.
Great Smokies Inn
Preis auf Anfrage
Cherokee
In Cherokee gelegen, befindet sich das Hotel ca. 2 km vom Eingang des Great Smoky Mountains Nationalparks entfernt.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Alabama
Sweet Home Alabama: Bürgerrechtsgeschichte, Raumfahrt in Huntsville und weisse Strände an der Golfküste.
Mississippi
Auf den Spuren von Blues und Elvis: Mississippi Delta, Natchez Trace Parkway und Golfküste.