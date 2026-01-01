Tupelo In Tupelo wurde Elvis Presley geboren und lebte bis zu seinem 14. Lebensjahr hier. Das Elvis Presley Birthplace umfasst sein Geburtshaus, ein Museum und die Kirche, in der er Gospelmusik kennenlernte. Tupelos Downtown und Main Street ergänzen die Musikgeschichte mit Restaurants, Geschäften und historischen Gebäuden. Vor den Toren der Stadt verläuft der Natchez Trace Parkway. Das dortige Visitor Center informiert über die Geschichte, Natur und Streckenabschnitte der historischen Route.

Oxford Oxford verbindet Literatur und amerikanische Zeitgeschichte. Literaturnobelpreisträger William Faulkner lebte auf Rowan Oak, wo noch heute handschriftliche Notizen und persönliche Gegenstände erhalten sind. Auch John Grisham ist eng mit der Stadt verbunden. An der University of Mississippi – Ole Miss erinnert eine Statue an James Meredith, der 1962 als erster afroamerikanischer Student der Universität eingeschrieben wurde.

Mississippi Delta Zwischen Baumwollfeldern und kleinen Städten liegen im Mississippi Delta zentrale Orte der Bluesgeschichte. Clarksdale, Cleveland, Indianola und Greenwood verbinden Museen, Clubs, Blues Marker und Lebensgeschichten von Musikern wie B.B. King, Muddy Waters und Robert Johnson. In Cleveland steht das GRAMMY Museum Mississippi, in Indianola das B.B. King Museum, in Clarksdale das Delta Blues Museum. Die nahe Cleveland gelegenen Dockery Farms gehören zu den frühen Schauplätzen des Blues.

Jackson In Mississippis Hauptstadt stehen das Museum of Mississippi History und das Mississippi Civil Rights Museum direkt nebeneinander. Als Two Mississippi Museums behandeln sie mehr als 15’000 Jahre Geschichte des Staates und Mississippis zentrale Rolle in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Mit dem Medgar and Myrlie Evers Home National Monument liegt ein wichtiger Originalschauplatz der Bürgerrechtsgeschichte ebenfalls in Jackson. Musik gehört zur Stadt: Der Blue Monday im Hal & Mal’s ist seit Jahren ein fester Termin für Blues und Livemusik.

Vicksburg & Natchez Vicksburg und Natchez liegen direkt am Mississippi River und bewahren grosse Bestände historischer Architektur. Der Vicksburg National Military Park erinnert an eine der entscheidenden Schlachten des Amerikanischen Bürgerkriegs. Eine rund 26 Kilometer lange Route führt durch das Gelände und an mehr als 1000 Monumenten vorbei. Historische Häuser in Vicksburg dienen heute teilweise als Bed & Breakfasts. In Natchez stehen mehr historische Herrenhäuser aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg als an jedem anderen Ort der USA. Während der traditionellen Pilgrimages öffnen auch Privathäuser ihre Türen. Zu den bekanntesten Gebäuden gehört das achteckige Longwood. Unterhalb der Stadt erinnert Under-the-Hill an die Zeit der Schaufelraddampfer und des Handels auf dem Mississippi.

Mississippi Golfküste Weisse Sandstrände und der Mississippi Sound verbinden die Küstenorte, die sich in Charakter und Angebot deutlich unterscheiden. Bay St. Louis verbindet eine kompakte historische Innenstadt mit Galerien, Geschäften und Restaurants. Die Lage direkt am Wasser prägt das Zentrum der kleinen Küstenstadt. Gulfport ist Ausgangspunkt für Fahrten nach Ship Island. Die vorgelagerte Barriereinsel gehört zum Gulf Islands National Seashore und verbindet Sandstrände und geschützte Natur mit dem historischen Fort Massachusetts. Direkt in Gulfport zeigt das Mississippi Aquarium mehr als 200 Tierarten und widmet sich zugleich Forschung und Artenschutz. Biloxi ist eng mit der Geschichte und Gegenwart der Fischerei und Seafood-Kultur an der Golfküste verbunden. Leuchtturm und Küstenstrasse gehören ebenso zum Stadtbild wie das von Frank Gehry entworfene Ohr-O’Keefe Museum of Art, das dem Keramikkünstler George Ohr gewidmet ist. Ocean Springs setzt einen weiteren kulturellen Schwerpunkt: Galerien, Boutiquen, kleine Museen, Restaurants und ein Farmers Market konzentrieren sich rund um das Zentrum. Das Walter Anderson Museum of Art widmet sich einem Künstler, dessen Werk eng mit der Natur und Landschaft der Golfküste verbunden ist.

Dem Blues durch Mississippi folgen Mehr als 200 Mississippi Blues Trail Marker kennzeichnen Orte, an denen Bluesgeschichte geschrieben wurde: ehemalige Juke Joints, Farmen, Clubs, Studios, Wohnorte und Gräber von Musikern. Im Delta lässt sich der Trail mit dem Delta Blues Museum, dem GRAMMY Museum Mississippi, dem B.B. King Museum und Dockery Farms verbinden.