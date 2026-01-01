Tennessee - Country Roads & Southern Soul ab Memphis
Tennessee - Country Roads & Southern Soul ab Memphis
ab CHF 1690.– / pro Person
ab Memphis bis Nashville
Highlights:
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12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1-2. Tag Memphis
Individuelle Anreise nach Memphis. Memphis ist die Wiege des Blues, Soul und Rock’n’Roll. Besuchen Sie Graceland, das legendäre Anwesen von Elvis Presley, und tauchen Sie im Sun Studio in die Anfänge des Rock’n’Roll ein. Auf der berühmten Beale Street erwarten Sie Live-Musik, Bars und Clubs. Das National Civil Rights Museum im historischen Lorraine Motel vermittelt eindrucksvoll die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Entlang der Mississippi River Waterfront geniessen Sie den Blick auf den mächtigen Fluss. Am Abend locken authentisches Memphis BBQ und Live-Blues. 2 Nächte im Hyatt Centric Beale Street o.ä.
3. Tag Linden (ca. 235 km)
Bevor Sie Memphis verlassen, statten Sie dem historischen Peabody Hotel im Zentrum einen Besuch ab und nehmen Sie am berühmten Peabody Duck March teil. Mehrmals pro Woche ziehen die Enten über den roten Teppich in die Lobby – eine der bekanntesten Traditionen der Stadt. Anschliessend fahren Sie durch die ländliche Landschaft West-Tennessees Richtung Linden. Unterwegs bieten sich Stopps in kleinen Orten und an historischen Stätten an.
In Linden erwartet Sie eine typisch südstaatliche Kleinstadt mit viel Geschichte und dem Charme des ländlichen Tennessee. Die Umgebung lädt zudem zu entspannten Spaziergängen und Naturerlebnissen am Buffalo River ein. 1 Nacht im Commodore Hoel & Cafe o.ä.
4. Tag Franklin (ca. 195 km)
Heute führt Ihre Route auf den landschaftlich reizvollen Natchez Trace Parkway. Bei Hohenwald lohnt ein Stopp am Meriwether Lewis Monument, das an den berühmten Entdecker erinnert, der hier 1809 am historischen Natchez Trace starb. Weiter nördlich erreichen Sie Jackson Falls, wo ein kurzer, allerdings steiler Weg zu einem idyllischen Wasserfall führt. Anschliessend folgen Sie dem Parkway durch die bewaldete Landschaft Tennessees bis zum Loveless Cafe, das für seine traditionelle Südstaatenküche und hausgemachten Biscuits bekannt ist. Zum Abschluss erreichen Sie Franklin, eine charmante historische Kleinstadt mit hübscher Main Street, Boutiquen und Restaurants. 1 Nacht im The Harpeth Franklin Downtown Hotel o.ä.
5. Tag Lynchburg / Chattanooga (ca. 240 km)
Durch die sanft hügelige Landschaft Middle Tennessees fahren Sie nach Lynchburg, Heimat des berühmten Tennessee Whiskey von Jack Daniels. Bei einer Führung durch die traditionsreiche Jack Daniel Distillery erhalten Sie spannende Einblicke in die Geschichte und Herstellung des Whiskeys. Die Destillerie bietet täglich Führungen an, die in der Regel rund 75 Minuten dauern. Anschliessend führt Ihre Route weiter nach Chattanooga am Tennessee River.
Fahren Sie auf den Lookout Mountain, der hoch über Chattanooga thront. Bei Ruby Falls entdecken Sie tief unter der Erde eine faszinierende Höhlenwelt und einen spektakulären unterirdischen Wasserfall. Für den Besuch sollten Sie etwa 2–3 Stunden einplanen. Anschliessend geniessen Sie bei Lookout Mountain und Point Park die weiten Ausblicke über Chattanooga und den Tennessee River. Geniessen Sie einen besonderen Abend mit dem historischen Chattanooga Choo Choo: Die ehemalige Bahnstation ist heute ein lebendiger Komplex mit Restaurants, Bars, Live-Musik und Unterhaltung. 1 Nacht im The Cattanoogan Hotel o.ä.
6. Tag Tellico Plains (ca. 125 km)
Heute verlassen Sie Chattanooga und fahren durch die bewaldete Berglandschaft East Tennessees nach Tellico Plains. Die kleine Bergstadt liegt am Eingang zum Cherokee National Forest und zum spektakulären Cherohala Skyway, einer der schönsten Panoramastrassen der südlichen Appalachen. Die kurvenreiche Scenic Byway windet sich durch dichte Wälder und über die Höhenzüge der Unicoi Mountains. Mit zunehmender Höhe eröffnen sich immer wieder weite Ausblicke über die bewaldeten Täler, die Great Smoky Mountains und das Tennessee River Valley.
Zahlreiche Aussichtspunkte, kurze Wanderwege und Picknickplätze laden zu Stopps entlang der Strecke ein. Auch der Cherokee National Forest selbst begeistert mit ursprünglichen Wäldern, klaren Bergbächen und zahlreichen Wasserfällen. Ein besonders schöner Abstecher führt zu den Bald River Falls, wo das Wasser fast 30 Meter über eine Felswand in die Tiefe stürzt. 1 Nacht im Tellico Plains Inn o.ä.
7-8. Tag Gatlinburg (ca. 135 km)
Die nächsten beiden Tage stehen ganz im Zeichen der Great Smoky Mountains. Von Tellico Plains führt die Route durch den Cherokee National Forest und weiter in den meistbesuchten Nationalpark der USA. Dichte Wälder, nebelverhangene Bergkämme, klare Bäche und zahlreiche Wasserfälle prägen die Landschaft. Über die kurvenreiche Newfound Gap Road erreichen Sie spektakuläre Aussichtspunkte, bevor Sie das von Bergen umgebene Cades Cove erkunden.
Die rund 18 km lange Panoramastrasse führt durch eine historische Kulturlandschaft mit alten Farmhäusern, Kirchen und Mühlen – mit etwas Glück lassen sich unterwegs auch Schwarzbären und andere Wildtiere beobachten. In Gatlinburg erwartet Sie anschliessend lebhaftes Bergstädtchen-Flair mit Restaurants, Shops und zahlreichen Attraktionen. Besuchen Sie Anakeesta, einen Bergpark mit spektakulären Ausblicken, Baumwipfelpfaden, Gärten und verschiedenen Abenteuerattraktionen. Auch ein Besuch der Ole Smoky Moonshine Distillery «The Holler» gehört zum typischen Gatlinburg-Erlebnis: Bei einer Verkostung lernen Sie die traditionsreiche Moonshine-Kultur der Appalachen kennen, begleitet von Live-Musik.
Ein weiterer Tag bietet Zeit für Wanderungen und Naturerlebnisse im Nationalpark oder einen Ausflug ins nahe Pigeon Forge. Hier sorgt Dollywood, der von Country-Legende Dolly Parton mitgeprägte Freizeitpark, mit Fahrgeschäften, Live-Musik und Shows für Unterhaltung. So verbinden die beiden Tage die spektakuläre Natur der Smoky Mountains mit Musik, Appalachian-Kultur und typisch amerikanischem Entertainment. 2 Nächte im Historic Rocky Waters Inn o.ä.
9. Tag Knoxville (ca. 80 km)
Der erste Halt gilt heute der Cades Cove. Die malerische, von bewaldeten Bergen umgebene Senke zählt zu den schönsten Landschaften des Nationalparks. Auf der rund 18 km langen Loop Road entdecken Sie historische Farmhäuser, Kirchen und Mühlen und können mit etwas Glück Schwarzbären und andere Wildtiere beobachten. Anschliessend verlassen Sie den Nationalpark über Townsend und fahren weiter nach Knoxville am Tennessee River.
Knoxville verbindet lebendiges Südstaatenflair mit der Kultur der Appalachen. Rund um den historischen Market Square laden Restaurants, Cafés und Geschäfte zum Bummeln ein, während die nahegelegene Old City mit Galerien, Bars und Live-Musik einen urbaneren Kontrast bietet. Vom Sunsphere, dem Wahrzeichen der Stadt aus der Weltausstellung von 1982, geniessen Sie einen schönen Blick über Knoxville und den Tennessee River. Entlang des Flusses lässt sich der Tag bei einem Spaziergang oder in einem der Restaurants entspannt ausklingen. 1 Nacht im The Tennessean Hotel o.ä.
10-11. Tag Nashville (ca. 290 km)
Heute erreichen Sie nach einer kurzen Fahrt die legendäre «Music City» Tennessees. Tauchen Sie in die Geschichte der Country Music ein und besuchen Sie die Country Music Hall of Fame sowie das historische RCA Studio B, wo zahlreiche Musiklegenden ihre Hits aufnahmen. Im Ryman Auditorium, der «Mother Church of Country Music», erleben Sie einen der bedeutendsten Musikorte der Stadt. Am Abend lockt der Broadway mit seinen Honky-Tonks, Live-Musik und Bars.
Wer die intime Seite Nashvilles kennenlernen möchte, besucht das legendäre Bluebird Café, wo Songwriter ihre eigenen Stücke präsentieren. Auch das National Museum of African American Music zeigt eindrucksvoll den Einfluss afroamerikanischer Künstler auf die amerikanische Musikgeschichte. Ein Besuch der Grand Ole Opry oder eine Show im berühmten Opry House rundet das Nashville-Erlebnis ab. 2 Nächte im Hotel Fraye o.ä.
12. Tag Rück- oder Weiterreise
Mietwagenreise 12 Tage von Memphis nach Nashville
- 11 Nächte in einfachen und gehobenen Mitteklassehotels
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Mahlzeiten und Getränke
- Aktivitäten
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Nashville wird von British Airways mehrmals pro Woche direkt ab London Heathrow angeflogen.
- Kombinieren Sie Memphis mit einer Bahnfahrt "City of New Orleans"
Preise
12 Tage / 11 Nächte ab CHF 1690.– / pro Person