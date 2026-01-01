Tennessee - Country Roads & Southern Soul ab Memphis

Die nächsten beiden Tage stehen ganz im Zeichen der Great Smoky Mountains. Von Tellico Plains führt die Route durch den Cherokee National Forest und weiter in den meistbesuchten Nationalpark der USA. Dichte Wälder, nebelverhangene Bergkämme, klare Bäche und zahlreiche Wasserfälle prägen die Landschaft. Über die kurvenreiche Newfound Gap Road erreichen Sie spektakuläre Aussichtspunkte, bevor Sie das von Bergen umgebene Cades Cove erkunden.

Die rund 18 km lange Panoramastrasse führt durch eine historische Kulturlandschaft mit alten Farmhäusern, Kirchen und Mühlen – mit etwas Glück lassen sich unterwegs auch Schwarzbären und andere Wildtiere beobachten. In Gatlinburg erwartet Sie anschliessend lebhaftes Bergstädtchen-Flair mit Restaurants, Shops und zahlreichen Attraktionen. Besuchen Sie Anakeesta, einen Bergpark mit spektakulären Ausblicken, Baumwipfelpfaden, Gärten und verschiedenen Abenteuerattraktionen. Auch ein Besuch der Ole Smoky Moonshine Distillery «The Holler» gehört zum typischen Gatlinburg-Erlebnis: Bei einer Verkostung lernen Sie die traditionsreiche Moonshine-Kultur der Appalachen kennen, begleitet von Live-Musik.

Ein weiterer Tag bietet Zeit für Wanderungen und Naturerlebnisse im Nationalpark oder einen Ausflug ins nahe Pigeon Forge. Hier sorgt Dollywood, der von Country-Legende Dolly Parton mitgeprägte Freizeitpark, mit Fahrgeschäften, Live-Musik und Shows für Unterhaltung. So verbinden die beiden Tage die spektakuläre Natur der Smoky Mountains mit Musik, Appalachian-Kultur und typisch amerikanischem Entertainment. 2 Nächte im Historic Rocky Waters Inn o.ä.