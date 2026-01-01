South Carolina - Südstaatenflair zwischen Küste, Genuss und Natur ab Charleston
South Carolina - Südstaatenflair zwischen Küste, Genuss und Natur ab Charleston
ab CHF 1990.– / pro Person
ab/bis Charleston
Highlights:
- Charlestons Südstaatenflair erleben
- Vielfältige Küstenlandschaften
- Wasserfälle und Bergpanoramen
- Golfen am Atlantik
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1-2. Tag Charleston
Individuelle Anreise. Charleston ist eine der geschichtsträchtigsten und charmantesten Städte der Südstaaten. Schlendern Sie durch die kopfsteingepflasterten Strassen der historischen Innenstadt, vorbei an eleganten historischen Häusern, der pastellfarbenen Rainbow Row Häuserzeile und prachtvollen Gärten. Besonders stimmungsvoll lässt sich die Stadt bei einer historischen Kutschfahrt entdecken, bei der Sie mehr über die Geschichte und Architektur Charlestons erfahren. Im Historic Charleston City Market laden Marktstände, Kunsthandwerk, Souvenirs und lokale Spezialitäten zum Stöbern und Shoppen ein.
Auch kulinarisch hat Charleston viel zu bieten: Probieren Sie im Malagón Mercado y Taperia moderne spanische Küche oder entdecken Sie eines der Michelin-prämierten Restaurants der Stadt. Zum Abschluss bietet sich ein Spaziergang entlang der Waterfront oder durch das elegante French Quarter an. 2 Nächte im HarbourView Inn o.ä.
3-4. Tag Myrtle Beach (ca. 155 km)
Der erste Halt gilt der Boone Hall Plantation bei Mount Pleasant. Die historische Plantage zählt zu den ältesten kontinuierlich bewirtschafteten Plantagen der USA und vermittelt Einblicke in die Geschichte des Lowcountry und der Plantagenwirtschaft. Sie ist ebenfalls bekannt als Schauplatz der Fernsehserie «Fackeln im Sturm. Anschliessend folgen Sie der Küste nordwärts. Ein Zwischenstopp im historischen Georgetown lohnt sich für einen Spaziergang entlang der Waterfront und durch das charmante Stadtzentrum.
Weiter geht es über Pawleys Island und Murrells Inlet nach Myrtle Beach. Besonders lohnenswert ist Brookgreen Gardens, eine weitläufige Garten- und Kulturlandschaft mit einer bedeutenden Sammlung amerikanischer Skulpturen, einheimischer Tierwelt und Einblicken in die Geschichte der ehemaligen Reisplantagen. In Myrtle Beach erwartet Sie der berühmte Grand Strand mit kilometerlangen Sandstränden und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Spazieren Sie über den Myrtle Beach Boardwalk entlang der Atlantikküste und geniessen Sie vom SkyWheel den Blick über Strand und Meer.
Der Myrtle Beach State Park bietet einen ruhigeren Kontrast zur lebhaften Strandpromenade mit Strand, maritimem Wald und Möglichkeiten zum Wandern und Radfahren. Myrtle Beach ist zudem ein Paradies für Golfspieler: Zahlreiche Golfplätze liegen in der Region und machen den Grand Strand zu einer beliebten Golfdestination. Kulinarisch lohnt sich ein Besuch des Lekker Eats Market & Kitchen, das mit Frühstück, Brunch und modernen, frischen Gerichten eine abwechslungsreiche Alternative zur klassischen Strandküche bietet. 2 Nächte im Marriott Myrtle Beach Resort & Spa Grande Dunes o.ä.
5-6. Tag Greenville (ca. 410 km)
Heute verlassen Sie die Küste und fahren durch das Landesinnere South Carolinas nach Greenville am Fuss der Blue Ridge Mountains. Die lebendige Stadt verbindet Südstaatenflair mit einer modernen, urbanen Atmosphäre und einem ausgeprägten Bezug zur Natur. Nach der Ankunft bietet sich ein Spaziergang durch die Geschäfte, Galerien und Restaurants entlang der Main Street an. Im Falls Park on the Reedy sorgen Wasserfälle, gepflegte Grünanlagen und die markante Liberty Bridge für eine besondere Atmosphäre mitten in Downtown.
Greenville lässt sich hervorragend mit dem Fahrrad oder zu Fuss entdecken. Der Swamp Rabbit Trail folgt auf rund 32 Meilen dem Reedy River und verbindet Greenville mit den umliegenden Parks und Gemeinden. Ein schöner Abschnitt führt zum Swamp Rabbit Cafe & Grocery, wo sich eine Pause mit lokalen Speisen und Getränken anbietet. Auch kulinarisch hat Greenville viel zu bieten. Im Scoundrel erwartet Sie französische Küche in einem lebhaften Bistro-Ambiente.
Das Restaurant wurde 2026 als erstes Restaurant in Greenville mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Ebenfalls ein Ausflug zum Caesars Head State Park in den Blue Ridge Mountains lohnt sich. Aussichtspunkte, Wasserfälle und Wanderwege führen durch die bewaldete Berglandschaft; besonders eindrucksvoll sind die Ausblicke vom Caesars Head und die Wanderung zu den Raven Cliff Falls. 2 Nächte im The Westin Poinsett o.ä.
7-8. Tag Columbia (ca. 170 km)
Das heutige Etappenziel ist Columbia, die Hauptstadt des Bundesstaates. Nach der Ankunft bietet sich eine Besichtigung des South Carolina State House an. Bei einer Führung erfahren Sie mehr über die Geschichte des Bundesstaates und können die repräsentativen Räume des Regierungssitzes entdecken. Für eine kulinarische Pause empfiehlt sich das Spotted Salamander Cafe And Catering, das für seine kreative, von der Südstaatenküche inspirierte Küche bekannt ist.
Anschliessend lohnt ein Besuch des Riverbanks Zoo & Garden am Saluda River. Der 170 Hektar grosse Komplex verbindet einen Zoo mit rund 3000 Tieren und einen weitläufigen botanischen Garten; Aussichtspunkte über den Fluss und verschiedene Gärten machen den Besuch besonders abwechslungsreich. Erkunden Sie das Viertel Five Points. Das lebendige Quartier rund um die Kreuzung von Harden Street, Devine Street und Santee Avenue ist bekannt für unabhängige Geschäfte, Restaurants, Cafés und Bars und eignet sich gut zum Shoppen und für einen entspannten Abend. 2 Nächte im Graduate by Hilton o.ä.
9-10. Tag Hilton Head Island (ca. 245 km)
Sie fahren heute wieder zur Atlantikküste nach Hilton Head Island. Die Insel begeistert mit kilometerlangen Sandstränden, maritimen Wäldern und einem weit verzweigten Netz an Radwegen. Nach der Ankunft können Sie das Auto stehen lassen und die Insel ganz entspannt mit dem Fahrrad erkunden. Zahlreiche gut ausgebaute Wege führen durch schattige Wälder, zu den Stränden und entlang der Lagunen; Fahrräder können an verschiedenen Stellen auf der Insel gemietet werden.
Für Golfer ist Hilton Head Island ein Paradies: Mehrere renommierte Golfplätze liegen auf der Insel, darunter der bekannte Harbour Town Golf Links im Sea Pines Resort. Ein besonderes Erlebnis bietet ein Ausflug nach Daufuskie Island. Die weitgehend autofreie Insel lässt sich bei einem Trail Ride hoch zu Pferd erkunden. Auf Reitwegen geht es durch maritime Wälder und entlang des Strandes – eine besondere Möglichkeit, die ursprüngliche Landschaft der Lowcountry-Inseln kennenzulernen. Anschliessend können Sie den Tag entspannt am Strand ausklingen lassen. 2 Nächte im Sonesta Resort o.ä.
11. Tag Charleston (ca. 160 km)
Unterwegs lohnt ein Zwischenstopp in Beaufort, einer der ältesten Städte South Carolinas. Bei einem Spaziergang durch das historische Zentrum entdecken Sie elegante Südstaatenhäuser, von Eichen gesäumte Strassen und den Blick auf den Beaufort River. Die charmante Waterfront lädt zu einer entspannten Pause ein. Anschliessend führt die Route weiter durch die von Marschland, Flussläufen und alten Eichen geprägte Küstenlandschaft nach Charleston, wo die Reise endet. Individuelle Rück- oder Weiterreise.
Mietwagenreise 11 Tage ab/bis Charleston
- 10 Nächte in gehobenen Mittelklasse- und Erstklasshotels
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Mahlzeiten und Getränke
- Aktivitäten
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Charleston erreicht man z. B. mit United Airlines über Washington DC oder mit dem Amtrak Zug.
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 1990.– / pro Person