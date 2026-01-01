Der erste Halt gilt der Boone Hall Plantation bei Mount Pleasant. Die historische Plantage zählt zu den ältesten kontinuierlich bewirtschafteten Plantagen der USA und vermittelt Einblicke in die Geschichte des Lowcountry und der Plantagenwirtschaft. Sie ist ebenfalls bekannt als Schauplatz der Fernsehserie «Fackeln im Sturm. Anschliessend folgen Sie der Küste nordwärts. Ein Zwischenstopp im historischen Georgetown lohnt sich für einen Spaziergang entlang der Waterfront und durch das charmante Stadtzentrum.

Weiter geht es über Pawleys Island und Murrells Inlet nach Myrtle Beach. Besonders lohnenswert ist Brookgreen Gardens, eine weitläufige Garten- und Kulturlandschaft mit einer bedeutenden Sammlung amerikanischer Skulpturen, einheimischer Tierwelt und Einblicken in die Geschichte der ehemaligen Reisplantagen. In Myrtle Beach erwartet Sie der berühmte Grand Strand mit kilometerlangen Sandstränden und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Spazieren Sie über den Myrtle Beach Boardwalk entlang der Atlantikküste und geniessen Sie vom SkyWheel den Blick über Strand und Meer.

Der Myrtle Beach State Park bietet einen ruhigeren Kontrast zur lebhaften Strandpromenade mit Strand, maritimem Wald und Möglichkeiten zum Wandern und Radfahren. Myrtle Beach ist zudem ein Paradies für Golfspieler: Zahlreiche Golfplätze liegen in der Region und machen den Grand Strand zu einer beliebten Golfdestination. Kulinarisch lohnt sich ein Besuch des Lekker Eats Market & Kitchen, das mit Frühstück, Brunch und modernen, frischen Gerichten eine abwechslungsreiche Alternative zur klassischen Strandküche bietet. 2 Nächte im Marriott Myrtle Beach Resort & Spa Grande Dunes o.ä.