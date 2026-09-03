Louisiana - Jazz, Bayous & History ab New Orleans

Individuelle Anreise nach New Orleans. Die nächsten Tage gehören einer Stadt, in der französische, spanische, karibische und afroamerikanische Einflüsse auf einzigartige Weise zusammenkommen. Im French Quarter, dem ältesten Stadtviertel, führen die historischen Gassen rund um Jackson Square vorbei an farbenfrohen Häusern mit schmiedeeisernen Balkonen, der St. Louis Cathedral und kleinen Innenhöfen. Entlang der Bourbon Street und Royal Street zeigen sich ganz unterschiedliche Facetten des berühmten Viertels – von lebhaften Bars und Jazzclubs bis zu Galerien und traditionellen Restaurants.

Ein besonderes Erlebnis bietet eine Fahrt mit dem Natchez, einem historischen Schaufelraddampfer auf dem Mississippi. Während an Bord Jazzmusik erklingt, ziehen die Skyline von New Orleans und die Uferlandschaft am Fluss vorbei. Einen spektakulären Blick über die Stadt bietet Vue Orleans mit seiner 360-Grad-Aussicht und interaktiven Ausstellungen zur Geschichte und Kultur von New Orleans. Eine ganz andere Seite der Stadt zeigt sich im Garden District.

Entlang der von mächtigen Eichen gesäumten Strassen stehen prachtvolle Villen und historische Häuser, die sich besonders schön bei einem Spaziergang oder einer Fahrt mit der historischen St. Charles Streetcar erkunden lassen. Auch die für New Orleans typischen Friedhöfe mit oberirdischen Grabstätten gehören zum Stadtbild. Kulinarisch locken typische Spezialitäten wie Gumbo, Jambalaya, Po'boys und Beignets, während die Musik allgegenwärtig ist. Am Abend empfiehlt sich ein Besuch der Preservation Hall, wo traditionelle New-Orleans-Jazzmusik in intimer Atmosphäre präsentiert wird. 3 Nächte im Bourbon Orleans Hotel o.ä.