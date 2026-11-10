Ob in den Rocky Mountains oder in den Appalachen: Die Skiresorts der USA spielen in der obersten Liga. Die Auswahl an Pisten ist riesig, innerhalb der Gebiete gibt es weitläufiges, überwachtes Gelände abseits der präparierten Abfahrten, und beim Service setzen die Amerikaner Massstäbe.

Die meisten Resorts öffnen im November oder Dezember und schliessen im April oder Mai; wann die Bedingungen am besten sind, hängt von Region und Skigebiet ab. Ob Sie lieber Tempo machen, gemütlich carven oder Tiefschnee suchen: Jedes Resort hat seinen eigenen Charakter, für Einsteiger ebenso wie für Könner.

Wir stellen Ihnen die bekanntesten Skigebiete in Colorado, Utah und am Lake Tahoe mit ihren Kennzahlen vor und planen Ihre Skiferien in den USA nach Ihren Wünschen.