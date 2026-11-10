Skiferien in den USA: Skigebiete in Colorado, Utah und am Lake Tahoe
Pulverschnee, grosse Resorts und erstklassiger Service
Pulverschnee und Westernflair: was Skiferien in den USA ausmacht
In den USA fällt deutlich trockenerer Schnee als in den Alpen, und weil auch die Luft trocken ist, bleibt er oft tagelang pulvrig. Ski und Snowboard lassen sich darin mühelos drehen; nicht umsonst heisst es, in den USA und in Kanada fahre man gleich eine Klasse besser. Manche Regionen verzeichnen bis zu 20 m Schneefall im Jahr.
Auch abseits der Pisten haben die Skiorte Charakter: Breckenridge empfängt Sie mit viktorianischen Häusern, Aspen mit Bauten aus der Zeit des Silberbooms, und in Colorado finden Sie sogar echte Wildweststädtchen wie Telluride.
Vail und Beaver Creek: Colorados Klassiker
Vail liegt mitten in den Rocky Mountains, rund zweieinhalb Autostunden westlich von Denver, und zählt zu den grössten und bekanntesten Resorts der USA. Zwei Gondelbahnen und schnelle Sessellifte erschliessen ein Gebiet mit beinahe endloser Abwechslung. Wer Ruhe sucht, findet sie in den «Back Bowls», weiten, oft unpräparierten Tiefschneehängen auf der Rückseite der Berge. Dreimal fanden hier alpine Skiweltmeisterschaften statt, und Stars wie Mikaela Shiffrin lernten in Vail schon als Kinder Ski fahren. 2457 bis 3527 m ü. M., 234 Pistenkilometer, 34 Lifte, im Mittel 9 m Schnee.
Beaver Creek, nur 15 Autominuten entfernt, verbindet Luxus mit sportlichem Anspruch. Rolltreppen bringen Sie vom Zentrum ins Skigebiet, abends brennen Lagerfeuer, und die Fussgängerzone ist beheizt. Viele Pisten führen durch Wälder, einige sind anspruchsvoll: Mehrfach wurden hier Weltmeisterschaften und Weltcuprennen ausgetragen. Höchster Gipfel ist der Beaver Creek Mountain mit 3488 m. 150 Pistenkilometer, 25 Lifte.
Breckenridge und Copper Mountain: hoch hinaus
Breckenridge liegt auf 2926 m und ist damit der höchstgelegene Skiort Colorados, etwa zwei Autostunden westlich von Denver. Farbige viktorianische Häuser, Saloons und unzählige Lichterketten an der Main Street machen «Breck» zu einem lebendigen Städtchen mit fairen Preisen statt zu einem Retortenort. Das Skigebiet beginnt 800 m vom Zentrum, die Lifte reichen bis auf 3914 m. Oben ist es steil, weiter unten carven Sie entspannt durch Waldschneisen. 153 Pistenkilometer, 35 Lifte.
Copper Mountain zwischen Breckenridge und Vail wird oft unterschätzt, steht seinen berühmten Nachbarn beim Gelände aber nicht nach. Hier trainieren nationale Skiteams, Anfänger lernen in der Skischule, und der Snowpark sorgt für Spass bei der ganzen Familie. 2960 bis 3792 m ü. M., 126 Pistenkilometer, 24 Lifte.
Aspen und Snowmass: vier Skigebiete rund um einen Ort
Champagner-Powder, Gourmetküche, edle Läden und prominente Gäste: Aspen gilt als St. Moritz Nordamerikas. Das historische Städtchen auf 2405 m mit rund 6800 Einwohnern hat aber auch Kultur zu bieten, etwa das Wheeler Opera House aus dem Jahr 1889 oder das Aspen Art Museum mit moderner Kunst.
- Aspen Mountain: nur 600 m vom Ort entfernt, 996 m Höhendifferenz, neun Lifte, 103 Pistenkilometer
- Snowmass: das grösste der vier Gebiete mit 1340 Höhenmetern, 20 Liften und 237 Pistenkilometern
- Aspen Highlands und Buttermilk: wie Snowmass 5 bis 12 km vom Ort entfernt
Kennzahlen für Aspen gesamt: 2422 bis 3813 m ü. M., 509 Pistenkilometer, 39 Lifte, im Mittel 8 m Schnee.
Lake Tahoe: Heavenly Mountain Resort
Östlich von South Lake Tahoe erstreckt sich das Heavenly Mountain Resort über die Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Die nur locker bewaldeten Hänge am Monument Peak sind ein Revier für Freerider, präparierte Pisten gibt es in allen Schwierigkeitsgraden, und Tourengeher wählen aus 40 Routen. Gondeln, Sessel- und Schlepplifte erschliessen das weite Gelände; ein Erlebnispark an der Bergstation bringt Abwechslung.
Vom Gipfel reicht der Blick über den Lake Tahoe mit seinem Kranz aus Schneegipfeln, ins Carson Valley und bis zur Wüste Nevadas. Nach dem Skifahren lockt auf der Nevada-Seite das Casino. Gefahren wird von Mitte November bis Ende April. 1907 bis 3060 m ü. M., 94 Pistenkilometer, 29 Lifte, im Mittel 9 m Schnee.
Utah: Alta, ein Revier nur für Skifahrer
Vom internationalen Flughafen in Salt Lake City sind es nur rund 50 km bis Alta in den Wasatch Mountains. Das Resort ist für seine aussergewöhnliche Schneequalität und seine fordernden Abfahrten bekannt und landet in Rankings von Magazinen wie Forbes regelmässig ganz vorne.
Eine Besonderheit: Unter dem Motto «Alta is for Skiers» bleibt das Gebiet Snowboardern verschlossen. Wer auf zwei Brettern unterwegs ist, geniesst dafür abwechslungsreiches Gelände vor einer grossartigen Bergkulisse. 2600 bis 3216 m ü. M., 71 Pistenkilometer, 8 Lifte, im Mittel 14 m Schnee pro Saison.
Ski-Safari durch Colorado und weitere bekannte Resorts
Colorado lässt sich wunderbar auf einer Ski-Safari entdecken: Neben dem berühmten Aspen stehen dann etwa der Geheimtipp Crested Butte, die Wildweststadt Telluride und das schräge Silverton auf dem Programm. Zu den grossen Namen des Landes zählen ausserdem Jackson Hole und Park City.
Ob Colorado, Utah, Wyoming, Montana oder Kalifornien: Wir stellen Ihnen eine Route zusammen, die zu Ihrem Fahrkönnen und Ihren Vorlieben passt. Anregungen für die Fahrt mit dem eigenen Wagen bieten unsere Mietwagenrundreisen in den USA. Wer noch unberührteren Schnee sucht, findet Heliskiing in Alaska.
Häufige Fragen zu Skiferien in den USA
Die Saison startet in den meisten Resorts im November oder Dezember; Schluss ist im April oder Mai. Im Heavenly Mountain Resort am Lake Tahoe fahren Sie zum Beispiel von Mitte November bis Ende April.
Zu den grossen Namen zählen Vail, Breckenridge, Aspen/Snowmass, Heavenly, Park City und Jackson Hole. Dazu kommt Alta in Utah, das in Rankings von Magazinen wie Forbes regelmässig vorne liegt.
Nein. Alta ist ausschliesslich Skifahrern vorbehalten, das Motto lautet «Alta is for Skiers». Snowboarder finden in Colorado und am Lake Tahoe viele Alternativen, etwa in Vail, Breckenridge oder Heavenly.
Copper Mountain gilt als Skigebiet für die ganze Familie, mit Skischule für Anfänger und Snowpark. In Breckenridge führen leichtere Pisten durch Waldschneisen, und in Heavenly bringt ein Erlebnispark bei der Bergstation Abwechslung in den Skitag.
Er ist deutlich trockener und bleibt in der trockenen Luft oft tagelang pulvrig. Das erleichtert die Schwünge, besonders im Tiefschnee. Alta verzeichnet im Mittel 14 m Schneefall pro Saison, Vail und Heavenly je 9 m. Weitere Ziele mit viel Pulverschnee finden Sie bei unseren Skiferien in Kanada.
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