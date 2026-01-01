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Missouri, Südstaaten USA

Missouri vom Spezialisten

Missouri vereint pulsierende Städte, reiche Kultur und beeindruckende Natur. In St. Louis ragt der ikonische Gateway Arch in den Himmel, während in Kansas City Barbecue und Jazz das Stadtbild prägen. Das historische Weinanbaugebiet rund um Augusta und Hermann begeistert Weinliebhaber und in Hannibal wird die Geschichte Mark Twains lebendig. Outdoor-Fans finden Erholung am Lake of the Ozarks und in den Ozark Mountains. Entlang der legendären Route 66, die sich rund 500 Kilometer durch Missouri schlängelt und in Springfield, dem Geburtsort der Route 66, ihren besonderen Ursprung hat, warten nostalgische Momente.

Metropolen

Im Osten liegt St. Louis, wo Mississippi und Missouri River aufeinandertreffen. Wahrzeichen der Stadt ist der 192 Meter hohe Gateway Arch, der an die Erschliessung des amerikanischen Westens erinnert. Im Inneren befindet sich ein kostenlos zugängliches Museum zur Geschichte der Westexpansion. Auch die Route 66 führt durch St. Louis, mit Highlights wie der historischen Chain of Rocks Bridge und dem legendären Frozen Custard von Ted Drewes. St. Louis ist zudem für seine Blues-Szene, die berühmten St. Louis Ribs und die St. Louis Cardinals bekannt. Weitere Highlights sind die Anheuser-Busch-Brauerei und der weitläufige Forest Park mit Museen, Zoo und dem ältesten und grössten Freiluft-Musiktheater der USA.

Im Westen liegt Kansas City, die grösste Stadt Missouris und ein Zentrum für Jazz, Sport und Barbecue. Die kostenlose Strassenbahn verbindet zahlreiche Sehenswürdigkeiten in Downtown. Kulinarisch ist Kansas City vor allem für sein BBQ bekannt: Über 100 Restaurants servieren die regionale Spezialität, darunter die berühmten Burnt Ends. Im 18th & Vine District erzählen das American Jazz Museum und zahlreiche Live-Jazz-Bars die Geschichte des Kansas City Jazz. Auch sportlich hat die Stadt einiges zu bieten – von den Kansas City Chiefs über die Kansas City Royals (Baseball Team) bis zum erfolgreichen Frauenfussballteam Kansas City Current.

Metropolen, Missouri

Route 66 – Ein Stück Nostalgie

Ein Stück Nostalgie führt mit der Route 66 durch Missouri, von St. Louis bis Joplin, Missouri. Springfield, Missouri gilt als Geburtsort der legendären «Mother Road» und bietet neben historischen Route-66-Stopps auch Tropfsteinhöhlen wie die Fantastic Caverns. Entlang der Strecke erinnern zahlreiche Tankstellen, Diners und nostalgische Roadside-Attraktionen an die goldene Ära des amerikanischen Roadtrips.

Natur pur

Abseits der Städte zeigt Missouri seine natürliche Seite. Die Ozark Mountains begeistern mit Wäldern, Seen, Flüssen und zahlreichen Outdoor-Möglichkeiten. Branson verbindet diese Landschaft mit vielseitigem Live-Entertainment und dem Charme einer amerikanischen Kleinstadt im historischen Downtown. Im Norden des Bundesstaates liegt Hannibal, die Heimat des Schriftstellers Mark Twain, dessen Geschichten bis heute eng mit Missouri verbunden sind.

Natur pur, Missouri

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Auf den Spuren von Blues und Elvis: Mississippi Delta, Natchez Trace Parkway und Golfküste.

Missouri

Gateway Arch, Kansas City Barbecue und Route-66-Nostalgie bis in die Ozarks.

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South Carolina

Gullah-Kultur, historische Main Streets, Golf und die Strände des Grand Strand.

Tennessee

Country in Nashville, Blues und Elvis in Memphis und die Great Smoky Mountains.

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