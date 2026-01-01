Metropolen

Im Osten liegt St. Louis, wo Mississippi und Missouri River aufeinandertreffen. Wahrzeichen der Stadt ist der 192 Meter hohe Gateway Arch, der an die Erschliessung des amerikanischen Westens erinnert. Im Inneren befindet sich ein kostenlos zugängliches Museum zur Geschichte der Westexpansion. Auch die Route 66 führt durch St. Louis, mit Highlights wie der historischen Chain of Rocks Bridge und dem legendären Frozen Custard von Ted Drewes. St. Louis ist zudem für seine Blues-Szene, die berühmten St. Louis Ribs und die St. Louis Cardinals bekannt. Weitere Highlights sind die Anheuser-Busch-Brauerei und der weitläufige Forest Park mit Museen, Zoo und dem ältesten und grössten Freiluft-Musiktheater der USA.

Im Westen liegt Kansas City, die grösste Stadt Missouris und ein Zentrum für Jazz, Sport und Barbecue. Die kostenlose Strassenbahn verbindet zahlreiche Sehenswürdigkeiten in Downtown. Kulinarisch ist Kansas City vor allem für sein BBQ bekannt: Über 100 Restaurants servieren die regionale Spezialität, darunter die berühmten Burnt Ends. Im 18th & Vine District erzählen das American Jazz Museum und zahlreiche Live-Jazz-Bars die Geschichte des Kansas City Jazz. Auch sportlich hat die Stadt einiges zu bieten – von den Kansas City Chiefs über die Kansas City Royals (Baseball Team) bis zum erfolgreichen Frauenfussballteam Kansas City Current.