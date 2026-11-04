Irland Reisen vom Spezialisten
Die Grüne Insel individuell erleben
Unsere Irland-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Irland auf einen Blick
|Beste Reisezeit
|Mai bis September
|Flugzeit
|rund 2 Stunden ab Zürich oder Genf nach Dublin
|Zeitverschiebung
|1 Stunde früher als in der Schweiz
|Einreise
|Pass oder Identitätskarte
|Sprache
|Englisch und Irisch
|Währung
|Euro, in Nordirland Pfund Sterling
|Strassenverkehr
|Linksverkehr
Alle Details zu Einreise, Klima, Geld und Autofahren finden Sie in unseren Irland Reiseinformationen.
Irland Ferien zwischen Atlantik und Pub-Kultur
Von Dublin an den Wild Atlantic Way
Die meisten Irland-Reisen beginnen in Dublin. Die Hauptstadt lässt sich gut zu Fuss erkunden: das Trinity College mit dem Book of Kells, die georgianischen Plätze, das Ausgehviertel Temple Bar und das Guinness Storehouse. Nur eine Autostunde südlich liegen die Wicklow Mountains mit der Klostersiedlung Glendalough, nördlich das Boyne-Tal mit dem jungsteinzeitlichen Grabhügel Newgrange, der älter ist als die Pyramiden von Gizeh.
Im Westen führt der Wild Atlantic Way auf rund 2'500 Kilometern an der Küste entlang, von Donegal im Norden bis nach Cork im Süden. Unterwegs warten die Cliffs of Moher, die Karstlandschaft des Burren, die Studentenstadt Galway, die Seen und Moore von Connemara sowie die Halbinseln Dingle und Iveragh mit dem Ring of Kerry. Mehr dazu auf unserer Seite zu Irlands Regionen.
Typisch Irland
Zu Irland gehören die Pubs, in denen abends oft spontan Fiddle, Flöte und Bodhrán erklingen, ebenso wie Whiskey-Destillerien, kleine Fischerhäfen und die sprichwörtliche Gastfreundschaft. Am 17. März, dem St. Patrick's Day, feiert das ganze Land seinen Nationalheiligen mit Paraden und Festen. In einigen Regionen an der Westküste, der Gaeltacht, wird im Alltag Irisch gesprochen.
So bereisen Sie Irland
Die meisten unserer Gäste sind mit dem Mietwagen unterwegs. Auf einer Mietwagenrundreise bestimmen Sie das Tempo selbst, die Unterkünfte sind vorgebucht. Wer lieber nicht selbst links fährt, schliesst sich einer Gruppenreise mit deutschsprachiger Reiseleitung an. Für ruhige Ferien an einem Ort bieten sich ein Cottage auf dem Land oder ein Hausboot auf den Flüssen und Seen an, siehe Hotels, Cottages und Hausboote. Alle Reisevorschläge finden Sie unter Irland Rundreisen.
Wann ist die beste Reisezeit für Irland?
Dank dem Golfstrom ist das Klima mild: Im Sommer steigen die Temperaturen meist auf 15 bis 20 °C, im Winter fällt das Thermometer nur selten unter null. Die beste Reisezeit liegt zwischen Mai und September. Mai und Juni gelten als besonders sonnig, im Juli und August ist Hochsaison. Im Frühsommer bleibt es im Westen bis gegen 22 Uhr hell. Regen gehört in Irland zu jeder Jahreszeit dazu, meist wechseln sich Schauer und Sonne aber rasch ab.
Irland Reisen planen: unsere Themen
Alle Irland-Seiten unserer Spezialistinnen und Spezialisten im Überblick:
Häufige Fragen zu Irland Reisen
Für eine erste Rundreise durch den Süden und Westen empfehlen wir acht bis zehn Tage. Wer zusätzlich Donegal oder Nordirland sehen möchte, plant zwei Wochen ein. Für einen Städtetrip nach Dublin genügen drei bis vier Tage.
Ja, die schönsten Küstenstrassen, Halbinseln und kleinen Orte erreichen Sie mit dem Auto am besten. Es herrscht Linksverkehr, und die Landstrassen sind oft schmal. Mit Tagesetappen von 150 bis 200 Kilometern bleibt genug Zeit für Stopps. Details auf unserer Seite zu den Mietwagenrundreisen.
Der Südwesten und der Westen bieten auf kurzen Distanzen viel: den Ring of Kerry, die Dingle-Halbinsel, die Cliffs of Moher, den Burren und Galway. Kombiniert mit ein, zwei Tagen in Dublin ergibt das eine abwechslungsreiche erste Reise.
Ja. Von Dublin erreichen Sie Belfast in rund zwei Stunden, die Küste mit dem Giant's Causeway liegt eine weitere Stunde nördlich. Nordirland gehört zum Vereinigten Königreich: Dort zahlen Sie mit Pfund Sterling, und es gelten die britischen Einreisebestimmungen.
Für die Republik Irland genügt Schweizer Staatsangehörigen ein gültiger Pass oder eine gültige Identitätskarte. Für Nordirland benötigen Sie zusätzlich eine elektronische Einreisegenehmigung (ETA) des Vereinigten Königreichs. Mehr dazu in den Reiseinformationen.