Irland Ferien zwischen Atlantik und Pub-Kultur

Von Dublin an den Wild Atlantic Way

Die meisten Irland-Reisen beginnen in Dublin. Die Hauptstadt lässt sich gut zu Fuss erkunden: das Trinity College mit dem Book of Kells, die georgianischen Plätze, das Ausgehviertel Temple Bar und das Guinness Storehouse. Nur eine Autostunde südlich liegen die Wicklow Mountains mit der Klostersiedlung Glendalough, nördlich das Boyne-Tal mit dem jungsteinzeitlichen Grabhügel Newgrange, der älter ist als die Pyramiden von Gizeh.

Im Westen führt der Wild Atlantic Way auf rund 2'500 Kilometern an der Küste entlang, von Donegal im Norden bis nach Cork im Süden. Unterwegs warten die Cliffs of Moher, die Karstlandschaft des Burren, die Studentenstadt Galway, die Seen und Moore von Connemara sowie die Halbinseln Dingle und Iveragh mit dem Ring of Kerry. Mehr dazu auf unserer Seite zu Irlands Regionen.

Typisch Irland

Zu Irland gehören die Pubs, in denen abends oft spontan Fiddle, Flöte und Bodhrán erklingen, ebenso wie Whiskey-Destillerien, kleine Fischerhäfen und die sprichwörtliche Gastfreundschaft. Am 17. März, dem St. Patrick's Day, feiert das ganze Land seinen Nationalheiligen mit Paraden und Festen. In einigen Regionen an der Westküste, der Gaeltacht, wird im Alltag Irisch gesprochen.

So bereisen Sie Irland

Die meisten unserer Gäste sind mit dem Mietwagen unterwegs. Auf einer Mietwagenrundreise bestimmen Sie das Tempo selbst, die Unterkünfte sind vorgebucht. Wer lieber nicht selbst links fährt, schliesst sich einer Gruppenreise mit deutschsprachiger Reiseleitung an. Für ruhige Ferien an einem Ort bieten sich ein Cottage auf dem Land oder ein Hausboot auf den Flüssen und Seen an, siehe Hotels, Cottages und Hausboote. Alle Reisevorschläge finden Sie unter Irland Rundreisen.

Wann ist die beste Reisezeit für Irland?

Dank dem Golfstrom ist das Klima mild: Im Sommer steigen die Temperaturen meist auf 15 bis 20 °C, im Winter fällt das Thermometer nur selten unter null. Die beste Reisezeit liegt zwischen Mai und September. Mai und Juni gelten als besonders sonnig, im Juli und August ist Hochsaison. Im Frühsommer bleibt es im Westen bis gegen 22 Uhr hell. Regen gehört in Irland zu jeder Jahreszeit dazu, meist wechseln sich Schauer und Sonne aber rasch ab.