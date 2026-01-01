Sweet Home ist weit mehr als ein Song. Der Südstaat steckt voller Geschichte, Kultur, Musik und Abenteuer. In den Kirchen ertönt der Gospel, und in den Bars tanzen die Leute zu Live-Bands des Blues, Country oder Jazz.

Inhabergeführte Restaurants bringen feinstes BBQ und fangfrische Meeresspezialitäten auf den Tisch, an der Küste feiern die Menschen den Mardi Gras, und der Alabama Civil Rights Trail erschliesst historische Schauplätze der Bürgerrechtsbewegung. Die Hauptstadt Montgomery ist eng mit den Ikonen Dr. Martin Luther King und Rosa Parks verbunden.

Top Attraktionen sind zudem das Raumfahrtmuseum U.S. Space & Rocket Center in Huntsville, die umfangreichste Motorradsammlung der Welt im Barber Vintage Motorsports Museum von Birmingham und die legendären Musikstudios der Muscle Shoals Region.

An Alabamas Golfküste warten die Orte Gulf Shores und Orange Beach mit mehr als 50 Kilometer schneeweisser Sandstrände und legendären Beachbars auf – nur eine knappe Autostunde von Alabamas ältester Stadt, Mobile, und «Nordamerikas Amazonas», dem faszinierenden Mobile Tensaw River Delta, entfernt.

Umgeben von den grossen Städten New Orleans, Memphis, Nashville und Atlanta, ist und bleibt Sweet Home Alabama das Herz und die Seele der amerikanischen Südstaaten und der Mittelpunkt einer jeden Rundreise dorthin.