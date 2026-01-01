Alabama vom Spezialisten
Huntsville
Huntsville, eine charmante Stadt im Norden Alabamas, ist der Geburtsort der Mondfahrt. Hier entwickelte Dr. Wernher von Braun die Saturn V-Rakete und legte damit den Grundstein für die weltberühmten Apollo-Missionen. Das U. S. Space & Rocket Center ist das weltweit grösste Museum zum Thema Raumfahrt. Zu bestaunen sind unter anderem eine Original Saturn V-Mondrakete sowie die Kapsel der Apollo 16. Im angeschlossenen Space Camp checken Touristen für mehrtägige simulierte Weltraummissionen ein. Huntsvilles Altstadt zählt drei historische Stadtviertel, wovon jedes einen ganz eigenen Charakter pflegt. In Twickenham rahmen über 60 Antebellum-Villen die Strassen, Old Town besticht mit seinen Häusern im Viktorianischen Stil und Five Points versprüht den Charme der 1950er und 60er Jahre.
The Shoals
In Florence, Tuscumbia, Sheffield und Muscle Shoals, im Nordwesten Alabamas, wurde Musikgeschichte geschrieben. Einst gingen Superstars wie Aretha Franklin oder die Rolling Stones in den Studios von FAME in Muscle Shoals und Muscle Shoals Sound in Sheffield ein und aus. Niemand geringerer als Keith Richards nannte die Region einmal «Rock ‘n’ Roll Heaven». Diese und andere Geschichten erfährt man auf einer Tour durch die Studios oder beim Besuch der Alabama Music Hall of Fame. Weitere Highlights der Region sind die Geburtshäuser des Urvaters des Blues, W.C. Handy und der taubblinden Schriftstellerin Helen Keller. Ebenso lädt das Rosenbaum House zur Besichtigung eines originalen Frank-Lloyd-Wright-Hauses ein und erzählt Tom’s Wall die beeindruckende Geschichte über das Heimweh und den Mut einer aussergewöhnlichen Frau.
Birmingham
Mitte des 20. Jahrhunderts stand Birmingham, Alabamas grösste Stadt, im Brennpunkt der Bürgerrechtsbewegung. Im Birmingham Civil Rights Institute ist die Geschichte der Bewegung eindrucksvoll aufbereitet. Das Museum steht im Herzen des Birmingham Civil Rights District, zu dem auch die 16th Street Baptist Church, der Kelly Ingram Park und das historische A.G. Gaston Motel gehören - Schauplätze geschichtsträchtiger Ereignisse. Ein weiteres Highlight der Stadt ist das Barber Vintage Motorsports Museum, das grösste Motorrad-Museum der Welt. Die private Sammlung zählt mehr als 1800 zweirädrige Glanzstücke, wovon mehr als 1000 dauerhaft ausgestellt sind, plus eine beeindruckende Anzahl an Lotus-Sportwagen. Auf der dem Museum angeschlossenen Rennstrecke finden mehrmals im Jahr hochkarätige Veranstaltungen statt. Darüber hinaus gilt Birmingham als eine von Amerikas besten Adressen, wenn es ums Essen geht. Ob BBQ, Soul Food oder Haute Cuisine. Die preisgekrönten Chefs der Stadt verstehen es ihre Gäste kulinarisch zu verwöhnen – übrigens ohne das Reisebudget zu sprengen.
Montgomery
Alabamas Hauptstadt Montgomery ist pure Geschichte. Ganz oben auf der Liste der Sehenswürdigkeiten steht das State Capitol Building, das zum Denkmal erklärt wurde. Hier leistete Jefferson Davis seinen Amtseid als Präsident der Konföderierten Staaten von Amerika. Und hier endete auch der Bürgerrechtsmarsch aus Selma, in dessen Anschluss Dr. Martin Luther King Jr. auf den Stufen des Gebäudes seine bewegende Rede «How Long, Not Long» hielt. Ein Besuch in Montgomery wäre unvollständig ohne das Rosa Parks Museum, das erste Weisse Haus der Konföderation, das Hank Williams Museum and Memorial sowie natürlich der Dexter Avenue King Memorial Baptist Church und die hochkarätigen Einrichtungen der Equal Justice Initiative, darunter das EJI Legacy Museum und das National Memorial for Peace and Justice. Abends trifft man sich in den Restaurants und Bars in The Alley.
Mobile
Mobile, Alabamas älteste Stadt ist ein hochprozentiges Destillat zahlreicher Kulturen. Aus gutem Grund erinnert die Altstadt an das French Quarter. Schon 1702 – damit 16 Jahre vor New Orleans – als erste Hauptstadt der damaligen französischen Kolonie Louisiana an der Meeresbucht Mobile Bay gegründet, prägte Mobile bald die Kultur der ganzen angrenzenden Golfküste. Als schönsten Ausdruck seiner Lebensfreude feiert die Stadt den Sinnesrausch seines Mardi Gras, den ältesten Karneval der USA. Ohne einen Besuch des Mobile Carnival Museums ist kein Mobile-Aufenthalt komplett. In der Mobile Bay geniesst die USS Alabama, ein Schlachtschiff aus dem Zweiten Weltkrieg, ihren Ruhestand als vollbegehbares Museumsstück. Das 5 Rivers – Alabama’s Delta Resource Center erschliesst eine artenreiche Sumpflandschaft. Auf geführten Bootstouren erkundet man die Natur. Seit 2023 ergänzt das Africatown Heritage House die Liste von Mobiles Sehenswürdigkeiten. In seiner Eröffnungsausstellung «Clotilda: The Exhibition» erzählt es die Geschichte des letzten bekannten Sklavenschiffs der USA.
Gulf Shores/Orange Beach
Mehr als 50 Kilometer weisser Sandstrand von Gulf Shores und Orange Beach und das kristallklare Wasser des Golfs von Mexiko sind die idealen Voraussetzungen für einen sonnigen Traumurlaub. Viele Golfplätze bieten Schnupperkurse für die ganze Familie und sehr anspruchsvolle Anlagen für Fortgeschrittene. Legendäre Einrichtungen sind die Beach-Clubs von Gulf Shores und dem benachbarten Orange Beach. Im Hangout geht täglich die Post ab. Eine Pilgerstätte für Musikliebhaber und Partytiger ist die Flora-Bama Bar, eine Strandbar mit 5 Bühnen direkt auf der Staatsgrenze zu Florida. Das Kontrastprogramm bietet Gulf State Park, dessen Dünen sich Ruhesuchende mit der artenreichen Tierwelt Süd-Alabamas teilen. Auf einer kleinen Landzunge zwischen dem Golf von Mexiko und der Mobile Bay erinnert Fort Morgan an kämpferische Zeiten, vom Spanisch-Amerikanischen Krieg bis zum zweiten Weltkrieg.
Tipp vom Spezialisten
Seit August 2025 ist die Golfküste zwischen New Orleans, Louisiana, und Mobile, Alabama, wieder per Bahn (AMTRAK) zu bereisen. Entlang der Strecke macht der Zug mit dem klingenden Namen «Mardi Gras Service» auch an vier Bahnhöfen in Mississippi Halt, womit die neue Zugverbindung auf dieser Route eine tolle Alternative zum Mietwagen darstellt.
Alabama - Musik, Soul & Lebensfreude
ab CHF 1910.– / pro Person
ab Atlanta bis New Orleans
Highlights: Von den Appalachen zum Golf, Alabamas Musikgeschichte entdecken, Spuren der Bürgerrechtsbewegung, Weisse...
15 Tage / 14 Nächte
The Lodge at Gulf State Park, a Hilton Hotel
Preis auf Anfrage
Gulf Shores
Zwischen Mobile und Pensacola (Florida) direkt am schönen Strand, liegt dieses umweltfreundliche Hotel. Ein...
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Alabama
Sweet Home Alabama: Bürgerrechtsgeschichte, Raumfahrt in Huntsville und weisse Strände an der Golfküste.
Mississippi
Auf den Spuren von Blues und Elvis: Mississippi Delta, Natchez Trace Parkway und Golfküste.