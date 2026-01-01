North Carolina - Südstaatenwelten zwischen Bergen und Meer ab Charlotte
North Carolina - Südstaatenwelten zwischen Bergen und Meer ab Charlotte
ab CHF 1480.– / pro Person
ab Charlotte bis Raleigh
Highlights:
- Blue Ridge Mountains & Parkway
- Traumstrände an der Küste
- Historisches Wilmington
- North Carolina Barbecue
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1-2. Tag Charlotte
Individuelle Anreise nach Charlotte die grösste Stadt North Carolinas. Die moderne Skyline, Südstaatenflair und eine vielseitige Kultur- und Gastronomieszene machen Charlotte zu einem abwechslungsreichen Auftakt der Reise. Erkunden Sie Uptown und das trendige Viertel South End mit seinen Restaurants, Bars und lokalen Brauereien. Am Abend bietet sich ein typisch südstaatliches Dinner an. Am zweiten Tag steht die Sportgeschichte der Stadt im Mittelpunkt.
In der NASCAR Hall of Fame erfahren Sie mehr über die Wurzeln des Stock-Car-Rennsports, der eng mit North Carolinas Geschichte der Moonshiner und den kurvenreichen Landstrassen des Bundesstaates verbunden ist. Für eine entspannte Mittagspause bietet sich die Optimist Food Hall mit ihrer vielfältigen Auswahl an Restaurants und lokalen Spezialitäten an. Anschliessend wartet ein Kontrastprogramm im U.S. National Whitewater Center am Catawba River.
Das Outdoor-Zentrum bietet je nach Interesse Wildwasser-Rafting, Kajakfahren, Ziplining, Klettern, Mountainbiking und zahlreiche Wanderwege. Auch wer es ruhiger angehen möchte, findet hier eine entspannte Atmosphäre mit Natur, Live-Musik und Möglichkeiten, den Tag am Fluss ausklingen zu lassen. 2 Nächte im Kimpton Tryon Park Hotel o.ä.
3-4. Tag Asheville (ca. 210 km)
Sie fahren durch die abwechslungsreiche Landschaft des westlichen North Carolina nach Asheville, malerisch in den Blue Ridge Mountains gelegen. Die Stadt verbindet beeindruckende Berglandschaften mit kreativer Kultur, historischer Architektur und einer lebendigen Gastronomie- und Craft-Beer-Szene. Nach der Ankunft lohnt sich ein Spaziergang durch Downtown Asheville mit unabhängigen Geschäften, Galerien, Restaurants und kleinen Brauereien. Am Abend können Sie die kulinarische Vielfalt der Stadt bei einem Dinner und einem lokalen Craft Beer kennenlernen.
Am zweiten Tag bleibt Zeit, Asheville und seine Kunst- und Kulturszene weiter zu erkunden. Ein Höhepunkt ist das Biltmore Estate, das prachtvolle ehemalige Anwesen der Vanderbilt-Familie mit dem grössten Privathaus der USA, weitläufigen Gärten und einer beeindruckenden Bergkulisse. Zurück in der Stadt bietet sich zum Abschluss ein Besuch einer Rooftop-Bar oder eines Restaurants an, von wo aus Sie bei Sonnenuntergang den Blick über die Blue Ridge Mountains geniessen. 2 Nächte im AutoCamp Asheville o.ä.
5-6. Tag Boone (ca. 170 km)
Heute führt die Reise über einen Teil des Blue Ridge Parkway durch die Bergwelt des westlichen North Carolina nach Boone. Die legendäre Panoramastrasse schlängelt sich durch die Blue Ridge Mountains und begeistert mit weitläufigen Aussichtspunkten, bewaldeten Berghängen, Wanderwegen und wechselnden Landschaften. Zahlreiche Scenic Overlooks laden dazu ein, die spektakulären Ausblicke in die Bergwelt in aller Ruhe zu geniessen. Ein Höhepunkt der Strecke ist Grandfather Mountain.
Die markante Berglandschaft bietet zahlreiche Wanderwege, eindrucksvolle Aussichtspunkte und Einblicke in die Tierwelt der südlichen Appalachen. Über die berühmte Mile High Swinging Bridge schweben Sie hoch über den Berggipfeln und geniessen einen weiten Blick über die Blue Ridge Mountains. Boone ist eine lebendige Universitätsstadt mit ausgeprägtem Appalachian-Charakter. Unabhängige Geschäfte, lokale Musik, Restaurants und die Nähe zur Natur prägen das Stadtbild. Rund um Boone laden zahlreiche Wanderwege und Outdoor-Aktivitäten dazu ein, die Landschaft des North Carolina High Country zu erkunden. 2 Nächte im Home2Suites by Hilton o.ä.
7. Tag Raleigh (ca. 310 km)
Sie verlassen Boone und fahren durch die sanft hügelige Landschaft des Piedmont nach Lexington, der «Barbecue Capital of the World». Die Kleinstadt ist für ihre traditionsreiche North-Carolina-BBQ-Kultur bekannt: langsam gegartes Schweinefleisch, eine würzige Sauce auf Essigbasis und klassische Southern Sides gehören hier einfach dazu. Ein Barbecue-Lunch ist die perfekte Gelegenheit, diese kulinarische Tradition kennenzulernen. Wer sich für die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung interessiert, kann anschliessend einen Abstecher nach Greensboro unternehmen.
Im International Civil Rights Center & Museum erfahren Sie mehr über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und insbesondere über die Sit-in-Proteste, die 1960 in einem Woolworth's-Lunchcounter in Greensboro begannen. Weiter geht es nach Raleigh, der Hauptstadt North Carolinas. Die Stadt verbindet Südstaatenflair mit einer jungen, modernen Atmosphäre und ist Teil des Research Triangle. Museen, Parks, Universitäten sowie eine vielseitige Restaurant- und Craft-Beer-Szene prägen das Stadtbild. Lassen Sie den Tag bei einem Dinner und einem Drink in Downtown Raleigh ausklingen. 1 Nacht im Sheraton Raleigh o.ä.
8-9. Tag New Bern / Wilmington (ca. 340 km)
Heute führt die Reise von Raleigh durch das Küstenhinterland nach New Bern, einer der ältesten Städte North Carolinas und ehemalige Hauptstadt der britischen Kolonie North Carolina. Die charmante historische Altstadt mit ihren gut erhaltenen Häusern, kleinen Geschäften und Cafés lädt zu einem Spaziergang ein. Bekannt ist New Bern auch als Geburtsort von Pepsi: 1898 wurde hier in einer örtlichen Apotheke das Erfrischungsgetränk erstmals ausgeschenkt.
Im Birthplace of Pepsi erinnert heute eine Ausstellung an diese Geschichte. Anschliessend geht die Fahrt weiter in Richtung Atlantikküste nach Wilmington, wo historische Südstaatenarchitektur auf entspanntes Küstenflair trifft. Schlendern Sie durch die gut erhaltene Altstadt und entlang des Riverwalks am Cape Fear River, vorbei an historischen Gebäuden, Galerien, Boutiquen und Restaurants. Wilmington ist zudem als «Hollywood East» bekannt und diente bereits zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen als Kulisse.
Am Abend bietet sich ein Dinner mit Blick auf den Cape Fear River an. Geniessen Sie am nächsten den Wrightsville Beach, einer der bekanntesten Küstenorte North Carolinas. Der breite Sandstrand, türkisfarbene Gewässer und die enge Verbindung zum Meer prägen den lebhaften, zugleich entspannten Ort. Ob beim Schwimmen, Kajakfahren, Stand-up-Paddling oder einfach beim Spaziergang am Strand – hier lässt sich die Küste aktiv erleben.
Anschliessend geniessen Sie ein Seafood-Lunch und können die umliegenden Küstengemeinden erkunden. Den Tag beschliesst ein Spaziergang am Atlantik bei Sonnenuntergang. 2 Nächte im ARRIVE Wilmington o.ä.
10. Tag Raleigh (ca. 210 km)
Sie fahren durch das Küstenhinterland zurück nach Raleigh. Die Route führt durch die abwechslungsreiche Landschaft der Inner Coastal Plain und bietet einen schönen Kontrast zur Küste. In Raleigh bleibt Zeit, die Stadt nochmals auf eigene Faust zu erkunden oder durch die Geschäfte zu stöbern. Eine gute Adresse für eine ausgiebige Shoppingrunde ist die Crabtree Valley Mall mit knapp 200 Geschäften und Restaurants. 1 Nacht im DoublTree by Hilton Crabtree Valley o.ä.
11. Tag Rück- oder Weiterreise
Mietwagenreise 11 Tage von Charlotte nach Raleigh oder umgekehrt
- 8 Nächte in Mitteklassehotels
- 2 Nächte in einem Glamping-Wohnwagen
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Mahlzeiten und Getränke
- Aktivitäten
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Es gibt bequeme saisonale Flugverbindungen mit Lufthansa ab München direkt nach Charlotte und von Raleigh nach Frankfurt.
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 1480.– / pro Person