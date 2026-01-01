Individuelle Anreise nach Charlotte die grösste Stadt North Carolinas. Die moderne Skyline, Südstaatenflair und eine vielseitige Kultur- und Gastronomieszene machen Charlotte zu einem abwechslungsreichen Auftakt der Reise. Erkunden Sie Uptown und das trendige Viertel South End mit seinen Restaurants, Bars und lokalen Brauereien. Am Abend bietet sich ein typisch südstaatliches Dinner an. Am zweiten Tag steht die Sportgeschichte der Stadt im Mittelpunkt.

In der NASCAR Hall of Fame erfahren Sie mehr über die Wurzeln des Stock-Car-Rennsports, der eng mit North Carolinas Geschichte der Moonshiner und den kurvenreichen Landstrassen des Bundesstaates verbunden ist. Für eine entspannte Mittagspause bietet sich die Optimist Food Hall mit ihrer vielfältigen Auswahl an Restaurants und lokalen Spezialitäten an. Anschliessend wartet ein Kontrastprogramm im U.S. National Whitewater Center am Catawba River.

Das Outdoor-Zentrum bietet je nach Interesse Wildwasser-Rafting, Kajakfahren, Ziplining, Klettern, Mountainbiking und zahlreiche Wanderwege. Auch wer es ruhiger angehen möchte, findet hier eine entspannte Atmosphäre mit Natur, Live-Musik und Möglichkeiten, den Tag am Fluss ausklingen zu lassen. 2 Nächte im Kimpton Tryon Park Hotel o.ä.