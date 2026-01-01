Mississippi - Auf den Spuren des Blues ab Jackson
Mississippi - Auf den Spuren des Blues ab Jackson
ab CHF 1210.– / pro Person
ab/bis Jackson
Highlights:
- Blues & Musikgeschichte
- Das Mississippi-Delta entdecken
- Mississippi River & Golfküste
- Südstaatenküche & Gastfreundschaft
13 Tage / 12 Nächte
Reiseprogramm
1-2. Tag Jackson
Individuelle Anreise nach Jackson. Entdecken Sie die Hauptstadt des Bundesstaates Mississippi. Das Mississippi Civil Rights Museum dokumentiert Segregation, Widerstand und die Bürgerrechtsbewegung anhand von Ereignissen und Menschen aus Mississippi. Direkt daneben stellt das Museum of Mississippi History diese Geschichte in den grösseren Zusammenhang von mehr als 15’000 Jahren Staatsgeschichte. Am Nachmittag bietet sich Fondren mit Restaurants, kleinen Geschäften und Duling Hall an.
Eine zweite Adresse für den Abend ist Belhaven rund um das Belhaven Town Center. Hier liegen unter anderem Elvie’s und Fertile Ground Beer Company. Für Live-Musik gehört Hal & Mal’s zum Programm. Blue Monday und Jazz am Dienstag sind feste Termine, daneben stehen regelmässig lokale und überregionale Musiker auf der Bühne. 2 Nächte im Old Capitol Inn o.ä.
3. Tag Tupelo (ca. 305 km)
Die Route führt zunächst nach Meridian. Im The MAX – Mississippi Arts + Entertainment Experience treffen Musiker, Schriftsteller, Schauspieler und Künstler aus unterschiedlichen Teilen Mississippis aufeinander. Blues, Country, Gospel, Rock ’n’ Roll, Literatur und Film werden hier als Teile derselben Kulturgeschichte erzählt. Meridian ist ausserdem die Heimat von Jimmie Rodgers, einem der wichtigsten Wegbereiter der amerikanischen Country Music. Am Nachmittag geht es weiter nach Tupelo.
Für den Abend bietet sich Blue Canoe an, ein kleiner Musikclub mit Americana, Blues und Roots Music. Alternativ liegen Restaurants und Bars rund um Main Street und das Fairpark District nur wenige Schritte vom Hotel Tupelo entfernt. 1 Nacht im Hotel Tupelo o.ä.
4. Tag Oxford (ca. 85 km)
Der Tag beginnt am Elvis Presley Birthplace. Das Zwei-Zimmer-Geburtshaus, die Kirche seiner Kindheit und das Museum konzentrieren sich auf Elvis Presleys Jahre in Tupelo und die musikalischen Einflüsse, die ihn hier prägten. Vor der Weiterfahrt führt ein Stopp zum Natchez Trace Parkway Visitor Center. Ausstellung und Film geben einen Überblick über die historische Route, die Mississippi von Natchez über Jackson bis nach Tupelo durchquert.
Anschliessend geht es nach Oxford. Rowan Oak, das ehemalige Wohnhaus William Faulkners, führt in die Literaturgeschichte Mississippis. Auf dem Campus der University of Mississippi treffen Universitätsgeschichte und Bürgerrechtsgeschichte aufeinander. Danach führen Square Books und der historische Oxford Square ins Zentrum der Stadt. Am Abend liegen Restaurants und Bars rund um den Square nur wenige Schritte auseinander. 1 Nacht im Graduate by Hilton o.ä.
5. Tag Clarksdale (ca. 105 km)
Auf der Fahrt nach Westen geht die Hügellandschaft North Mississippis in die flache Ebene des Mississippi Delta über. In Clarksdale liegen zentrale Orte der Bluesgeschichte dicht beieinander. Das Delta Blues Museum bewahrt Instrumente, Aufnahmen und persönliche Gegenstände bedeutender Musiker. Mississippi Blues Trail Marker und Cat Head ergänzen den Rundgang durch Downtown. Der Abend gehört der Musik. Im Ground Zero Blues Club verbinden sich Restaurant und Live-Blues; je nach Wochentag stehen weitere kleine Clubs und Juke Joints auf dem Programm. 1 Nacht im Hampton Inn o.ä.
6. Tag Cleveland (ca. 60 km)
Von Clarksdale führt die Route zunächst nach Sumner. Das Emmett Till Interpretive Center befindet sich am Tallahatchie County Courthouse, in dem 1955 der Prozess gegen die Mörder des 14-jährigen Emmett Till stattfand. Das Center dokumentiert den Fall, seine Auswirkungen auf die Bürgerrechtsbewegung und die bis heute andauernde Auseinandersetzung der Region mit dieser Geschichte. Danach führt die Route zu den Dockery Farms.
Auf der ehemaligen Baumwollplantage lebten und spielten unter anderem Charley Patton und weitere frühe Bluesmusiker. Der Ort gehört zu den zentralen Schauplätzen in der Entwicklung des Delta Blues. Am Nachmittag erreicht die Route Cleveland. Das GRAMMY Museum Mississippi zeigt, welchen Einfluss Musiker aus Mississippi auf Blues, Gospel, Country, Rock ’n’ Roll und amerikanische Popmusik hatten. 1 Nacht im Cotton House Hotel o.ä.
7. Tag Indianola/Greenwood (ca. 75 km)
In Indianola erzählt das B.B. King Museum and Delta Interpretive Center B.B. Kings Lebensgeschichte von seiner Kindheit im Delta über die Arbeit auf Baumwollplantagen bis zur internationalen Karriere. Seine Biografie führt gleichzeitig durch Segregation, Migration und gesellschaftliche Veränderungen im Delta. Anschliessend geht es nach Greenwood. Blues Trail und Freedom Trail Marker verbinden Musik- und Bürgerrechtsgeschichte. In der Umgebung liegen zudem Orte, die mit Robert Johnson verbunden sind; Greenwood gilt als seine letzte Ruhestätte. Am Abend gehört die Küche zur Geschichte des Delta. Giardina’s besteht seit 1936 und besitzt noch seine historischen privaten Dining Booths. 1 Nacht im The Alluvian o.ä.
8. Tag Vicksburg (ca. 165 km)
Im Vicksburg National Military Park führt eine Fahrstrecke durch ehemalige Stellungen und Schlachtfelder der Belagerung von 1863. Die Kontrolle über Vicksburg bedeutete zugleich die Kontrolle über einen entscheidenden Abschnitt des Mississippi River. Zum Park gehört die geborgene USS Cairo, ein gepanzertes Kriegsschiff aus dem Bürgerkrieg. Danach bleibt Zeit für Vicksburg selbst. Washington Street gehört mit ihren historischen Geschäftshäusern, Galerien und Restaurants zu den sehenswertesten Main Streets auf der Route. Am Abend bietet 10 South Rooftop Bar & Grill einen Blick über Downtown, den Yazoo Diversion Canal und den Mississippi River. 1 Nacht im Anchuca Historic Inn o.ä.
9. Tag Natchez (ca. 120 km)
Die Route folgt dem Mississippi River nach Süden bis Natchez, einer der bekanntesten historischen Städte des amerikanischen Südens. Entlang von Alleen und ruhigen Wohnstrassen stehen zahlreiche Südstaatenvillen, von denen viele heute besichtigt oder sogar als besondere Übernachtungsmöglichkeiten genutzt werden können. Longwood gehört zu den markantesten Häusern der Stadt. Der Bau des achteckigen Anwesens wurde während des Bürgerkriegs unterbrochen, grosse Teile des Innenausbaus blieben unvollendet.
Ergänzend arbeitet Natchez auch die afroamerikanische Geschichte der Stadt auf: Das Natchez Museum of African American History and Culture dokumentiert zentrale Kapitel der lokalen Geschichte, während Forks of the Road an einen der grössten ehemaligen Sklavenmärkte des amerikanischen Südens erinnert. Danach führt der Bluff Walk oberhalb des Mississippi entlang. Downtown Natchez und Natchez Under-the-Hill, einst ein wichtiger Anlegeplatz für den Schiffsverkehr auf dem Fluss, lassen sich anschliessend zu Fuss erkunden. 1 Nacht im Dunleith Historic Inn o.ä.
10. Tag Biloxi (ca. 350 km)
Die Route führt von Natchez an die Mississippi Gulf Coast. Erster Stopp ist Bay St. Louis. In Old Town liegen historische Gebäude, Galerien, unabhängige Geschäfte und Restaurants auf wenigen Blocks nahe der Küste. Anschliessend geht es nach Biloxi. Das Maritime & Seafood Industry Museum dokumentiert Shrimping, Fischerei, Bootsbau und die Hurricanes, die Wirtschaft und Stadtbild der Region geprägt haben. Am Abend stehen zwei für Biloxi typische Seiten der Stadt zur Auswahl: lokales Seafood und Live-Musik oder eines der grossen Casino Resorts. Casinos gehören seit Jahrzehnten zum Nachtleben der Stadt. 1 Nacht im Beau Rivage o.ä.
11. Tag Ocean Springs (ca. 10 km)
Am Morgen können Sie ab Gulfport die Fähre nach Ship Island nehmen. Die vorgelagerte Barrier Island verbindet breite Sandstrände mit dem historischen Fort Massachusetts. Bereits die Überfahrt zeigt die Inselkette vor der Küste und den Mississippi Sound. Der Fährbetrieb ist saisonabhängig. Nach der Rückkehr geht es über Biloxi nach Ocean Springs. Im Walter Anderson Museum of Art stehen Arbeiten eines Künstlers im Mittelpunkt, dessen Motive unmittelbar aus der Tier- und Pflanzenwelt sowie den Barrier Islands der Mississippi-Küste stammen.
Danach lässt sich Downtown Ocean Springs zu Fuss erkunden. Rund um die Washington Avenue und die Government Street liegen Galerien, Ateliers, unabhängige Geschäfte, Restaurants und Bars. Der Abend bleibt bewusst in Ocean Springs und unterscheidet sich damit vom Casino- und Entertainment-Schwerpunkt Biloxis. 1 Nacht im The Roost Ocean Springs o.ä.
12. Tag Ridgeland (ca. 280 km)
Auf dem Weg zurück nach Central Mississippi liegt Hattiesburg als Zwischenstopp auf der Route. Der HBURG Public Art Trail führt zu Murals, Skulpturen und bemalten Utility Boxes in Downtown. In Pocket Alley liegt das winzige Hattiesburg Pocket Museum mit wechselnden Installationen. Wenn die Öffnungstage passen, ergänzt The Lucky Rabbit den Stopp. Der grosse Vintage- und Antiquitätenmarkt verbindet Möbel, Fundstücke, lokale Produkte und wechselnde inszenierte Installationen. Anschliessend führt die Route weiter nach Ridgeland nördlich von Jackson. 1 Nacht im Embassy Suites North Ridgeland o.ä.
13. Tag Jackson (ca. 20 km)
Rückfahrt nach Jackson und Abgabe des Mietwagens. Individuelle Rück- oder Weiterreise.
Mietwagenreise 13 Tage ab/bis Jackson
- 12 Nächte in einfachen und gehobenen Mitteklassehotels sowie historischen Inns
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Mahlzeiten und Getränke
- Aktivitäten
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Delta Airlines fliegt saisonal von Zürich nach Atlanta und bietet eine bequeme Anschlussmöglichkeit nach Jackson.
Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 1210.– / pro Person