Mississippi - Auf den Spuren des Blues ab Jackson

Individuelle Anreise nach Jackson. Entdecken Sie die Hauptstadt des Bundesstaates Mississippi. Das Mississippi Civil Rights Museum dokumentiert Segregation, Widerstand und die Bürgerrechtsbewegung anhand von Ereignissen und Menschen aus Mississippi. Direkt daneben stellt das Museum of Mississippi History diese Geschichte in den grösseren Zusammenhang von mehr als 15’000 Jahren Staatsgeschichte. Am Nachmittag bietet sich Fondren mit Restaurants, kleinen Geschäften und Duling Hall an.

Eine zweite Adresse für den Abend ist Belhaven rund um das Belhaven Town Center. Hier liegen unter anderem Elvie’s und Fertile Ground Beer Company. Für Live-Musik gehört Hal & Mal’s zum Programm. Blue Monday und Jazz am Dienstag sind feste Termine, daneben stehen regelmässig lokale und überregionale Musiker auf der Bühne. 2 Nächte im Old Capitol Inn o.ä.