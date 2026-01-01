Atlanta – Das Tor zu den Südstaaten

Im Herzen des Südostens der USA verbindet Atlanta Südstaaten-Charme mit moderner Dynamik. Mit dem verkehrsreichsten Flughafen der Welt und Direktverbindungen zu 81 internationalen Zielen ist die Stadt der ideale Ausgangspunkt für eine Reise durch die USA.

Im Zentrum von Downtown liegt der Centennial Olympic Park, eine 89'000 m² grosse Grünanlage, die an die Olympischen Sommerspiele von 1996 erinnert. Rund um den Park befinden sich zahlreiche bedeutende Sehenswürdigkeiten, darunter die World of Coca-Cola. Die interaktive Ausstellung widmet sich dem wohl berühmtesten Erfrischungsgetränk der Welt und bietet die Möglichkeit, mehr als 100 verschiedene Getränke zu probieren. Ganz in der Nähe befindet sich das Georgia Aquarium, eines der grössten Aquarien der Welt, mit mehr als 500 verschiedenen Tierarten und über 38 Millionen Litern Wasser.

Ebenfalls am Centennial Olympic Park befindet sich das National Center for Civil and Human Rights, das sich der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und ihrer Verbindung zu heutigen weltweiten Menschenrechtsthemen widmet. Atlanta war die Heimat des Bürgerrechtlers und Friedensnobelpreisträgers Dr. Martin Luther King Jr. Im Martin Luther King, Jr. National Historical Park können Sie unter anderem sein Geburtshaus, seine Grabstätte und die Ebenezer Baptist Church besuchen.

Die unterschiedlichen Viertel verleihen Atlanta seinen besonderen Charakter. Midtown ist ein kulturelles Zentrum mit Theatern, Kunstgalerien und einer vielfältigen Gastronomieszene. Buckhead ist bekannt für luxuriöse Einkaufsmöglichkeiten und gehobene Restaurants. Im Westside treffen kreative Designstudios auf trendige Geschäfte, während die Eastside mit ihren individuellen Boutiquen und angesagten Lokalen begeistert. Eine ideale Möglichkeit, die verschiedenen Viertel zu erkunden, bietet der Atlanta BeltLine, ein rund 35 Kilometer langer Weg rund um die Stadt. Entlang der Strecke erwarten Sie Street Art, Geschäfte, Bars und Restaurants. Zahlreiche Parks und Grünflächen tragen zudem zum Beinamen «The City in the Forest» bei.

Auch für Sportfans hat Atlanta einiges zu bieten. Die Atlanta Falcons der National Football League und Atlanta United FC der Major League Soccer tragen ihre Heimspiele im modernen Mercedes-Benz Stadium aus. Basketballfans können die Atlanta Hawks in der State Farm Arena erleben, während die Atlanta Dream der WNBA im Gateway Center Arena spielen. Baseballfans besuchen die Atlanta Braves im Truist Park. 2026 ist Atlanta zudem Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und richtet acht Spiele aus, darunter ein Halbfinale.