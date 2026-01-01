Georgia vom Spezialisten
Atlanta – Das Tor zu den Südstaaten
Im Herzen des Südostens der USA verbindet Atlanta Südstaaten-Charme mit moderner Dynamik. Mit dem verkehrsreichsten Flughafen der Welt und Direktverbindungen zu 81 internationalen Zielen ist die Stadt der ideale Ausgangspunkt für eine Reise durch die USA.
Im Zentrum von Downtown liegt der Centennial Olympic Park, eine 89'000 m² grosse Grünanlage, die an die Olympischen Sommerspiele von 1996 erinnert. Rund um den Park befinden sich zahlreiche bedeutende Sehenswürdigkeiten, darunter die World of Coca-Cola. Die interaktive Ausstellung widmet sich dem wohl berühmtesten Erfrischungsgetränk der Welt und bietet die Möglichkeit, mehr als 100 verschiedene Getränke zu probieren. Ganz in der Nähe befindet sich das Georgia Aquarium, eines der grössten Aquarien der Welt, mit mehr als 500 verschiedenen Tierarten und über 38 Millionen Litern Wasser.
Ebenfalls am Centennial Olympic Park befindet sich das National Center for Civil and Human Rights, das sich der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und ihrer Verbindung zu heutigen weltweiten Menschenrechtsthemen widmet. Atlanta war die Heimat des Bürgerrechtlers und Friedensnobelpreisträgers Dr. Martin Luther King Jr. Im Martin Luther King, Jr. National Historical Park können Sie unter anderem sein Geburtshaus, seine Grabstätte und die Ebenezer Baptist Church besuchen.
Die unterschiedlichen Viertel verleihen Atlanta seinen besonderen Charakter. Midtown ist ein kulturelles Zentrum mit Theatern, Kunstgalerien und einer vielfältigen Gastronomieszene. Buckhead ist bekannt für luxuriöse Einkaufsmöglichkeiten und gehobene Restaurants. Im Westside treffen kreative Designstudios auf trendige Geschäfte, während die Eastside mit ihren individuellen Boutiquen und angesagten Lokalen begeistert. Eine ideale Möglichkeit, die verschiedenen Viertel zu erkunden, bietet der Atlanta BeltLine, ein rund 35 Kilometer langer Weg rund um die Stadt. Entlang der Strecke erwarten Sie Street Art, Geschäfte, Bars und Restaurants. Zahlreiche Parks und Grünflächen tragen zudem zum Beinamen «The City in the Forest» bei.
Auch für Sportfans hat Atlanta einiges zu bieten. Die Atlanta Falcons der National Football League und Atlanta United FC der Major League Soccer tragen ihre Heimspiele im modernen Mercedes-Benz Stadium aus. Basketballfans können die Atlanta Hawks in der State Farm Arena erleben, während die Atlanta Dream der WNBA im Gateway Center Arena spielen. Baseballfans besuchen die Atlanta Braves im Truist Park. 2026 ist Atlanta zudem Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und richtet acht Spiele aus, darunter ein Halbfinale.
Savannah – Die Südstaaten Schönheit
Seit Jahrhunderten begeistert die Stadt ihre Besucher mit ihrer Atmosphäre, beeindruckender Schönheit und ihrem historischen Charme. Savannah ist ein reizvoller Rückzugsort im Süden, wo Kunst auf ungewöhnliche Weise zum Leben erwacht, trendige Boutiquen in historischen Gebäuden zu finden sind, sich unter Spanischem Moos Geschichten über Geister ranken und regionale Küche direkt von der Küste auf den Teller kommt.
Neben ihrer fürstlichen Gastfreundschaft und ihrem besonderen Charme zieht Savannah mit einer romantischen Atmosphäre und lebendiger Stimmung in ihren Bann. Besonders der weitläufige, parkähnliche Historic District lädt zum Flanieren und Entdecken ein. Von Musikfestivals und Kunstausstellungen über Stand-up-Paddling und Kajakfahren bis zu geselligen Abenden in der Stadt – das warme Klima bietet ideale Voraussetzungen für entspannte Tage und abwechslungsreiche Abende. In der Innenstadt sowie auf der nahe gelegenen Tybee Island, dem Strand von Savannah, erwartet Sie eine vielseitige Auswahl an Aktivitäten drinnen und draussen.
Zahlreiche prachtvolle historische Wohnhäuser, Festungen, wunderschöne Plätze sowie erstklassige Shopping- und Gastronomieangebote machen Savannah zu einem besonderen Erlebnis. Gleichzeitig ist die Stadt selbst ein Gesamtkunstwerk und bietet ein aussergewöhnlich vielfältiges kulturelles Angebot. Im Historic District finden sich zahlreiche Kunstgalerien – von unkonventionell bis elegant. Auch Theater und Live-Musik gehören fest zum Stadtbild: von musikalischen Theaterproduktionen im historischen Savannah Theatre bis zur abendlichen Unterhaltung im Plant Riverside Entertainment District und auf dem City Market.
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