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Helikopter landet auf einem verschneiten Bergkamm für Heliskiing

Powder Dreams: Heliskiing und Skireisen vom Spezialisten

Die Wintersport-Marke von Knecht Reisen

Tiefer Pulverschnee, Abfahrten durch lichte Bergwälder und Gipfel, die nur der Helikopter erreicht: Dafür steht Powder Dreams, die Wintersport-Marke von Knecht Reisen. Seit über 50 Jahren arbeiten wir mit den besten Anbietern für Heliskiing, Heliboarding, Freeride, Skitouren und Skiferien zusammen – in Kanada, Alaska, Japan, den USA, Island, Schweden und Indien.

Unser Team besucht die Lodges und Skigebiete regelmässig und steht in engem Austausch mit den Partnern vor Ort. So stellen wir Ihnen ein Programm zusammen, das zu Ihrem Fahrkönnen, Ihrem Reisezeitraum und Ihren Wünschen passt – von der ersten Heliski-Woche bis zur individuellen Ski-Rundreise durch mehrere Skigebiete.

Heliskiing: mit dem Helikopter in den Tiefschnee

Der Helikopter bringt Sie auf Gipfel und Grate fernab jeder Piste, erfahrene Guides führen Ihre Gruppe durch unberührte Hänge. Unsere Heliski-Partner arbeiten in den Bergen von British Columbia, in den Chugach Mountains in Alaska, in Nordisland, in Schwedisch-Lappland und im indischen Himalaya.

Am grössten ist die Auswahl in Kanada: Sechs Anbieter mit Lodges vom gemütlichen Hotel im Ort bis zur abgelegenen Fly-in-Lodge. Einen Überblick über alle Ziele finden Sie unter Heliskiing weltweit, die kanadischen Anbieter unter Heliskiing in Kanada.

Heliskiing-Gruppe in den Bergen von British Columbia, Kanada

Skiferien in Kanada, den USA und Japan

In Nordamerika fällt der Schnee deutlich trockener als in den Alpen und bleibt dank der trockenen Luft oft tagelang pulvrig. Viele Skifahrerinnen und Snowboarder erleben dort, wie leicht sich Ski und Board im Powder drehen lassen. Dazu kommen Skigebiete mit gewaltigen Schneemengen und eine Landschaft aus Gletschern, Tälern und Wäldern.

In Japan verbinden Sie Pulverschnee mit Kultur: Nach dem Skitag entspannen Sie in einer heissen Quelle, einem Onsen. Mehr zu den Skigebieten lesen Sie unter Skireisen nach Übersee.

Skifahrer im Pulverschnee mit Blick auf verschneite Berge

Geführte Skitouren in Hokkaido

Zwei Touren führen in kleinen Gruppen zu den besten Tiefschneerevieren der japanischen Nordinsel. Die Guides wählen jeden Tag das Gebiet mit den besten Verhältnissen, abends warten Onsen, Izakaya und die japanische Küche.

Skitourengruppe beim Aufstieg im Hinterland von Hokkaido

Aktuelle Angebote

  • Northern Escape Heli-Skiing: ausgewählte Termine in der Saison 2026/27 in der Mountain Lodge und der Yellow Cedar Lodge, ab CHF 8'970. Zu den Terminen
  • CMH Heli-Skiing: Die Preise für die Saison 2027/28 sind veröffentlicht, für 2026/27 gibt es noch wenige freie Plätze. Zu den CMH Lodges
  • Skifahren in den kanadischen Rockies: 9 Tage mit Flug, Mietwagen und Hotels in Banff, Sunshine Village und Lake Louise, ab CHF 2'189 pro Person. Zum Reisevorschlag
Heliskiing im Norden von British Columbia

Catskiing und Schneemobil

Nicht jedes Winterabenteuer braucht einen Helikopter. Beim Catskiing bringt Sie ein Pistenfahrzeug mit Kabine zu abgelegenen Tiefschneehängen – eine Alternative, wenn Sie lange Abfahrten ohne Aufstieg suchen. Mit dem Schneemobil erkunden Sie weite Täler, gefrorene Seen und verschneite Wälder aus eigener Kraft am Lenker.

Gerne bauen wir solche Erlebnisse in Ihre Skireise ein, etwa auf einer Ski-Safari durch Kanada.

Verschneite Berge bei Golden und Kicking Horse in British Columbia

Warum mit uns reisen

  • Spezialisiert: Wir konzentrieren uns auf Winterreisen in die Ferne und kennen die Destinationen aus eigener Anschauung.
  • Partnerschaftlich: Unsere Partner vor Ort wählen wir nach strengen Kriterien aus und überprüfen sie regelmässig.
  • Für jedes Fahrkönnen: vom Freizeit-Carver bis zum Freeride-Profi, mit passender Gruppe und passendem Gelände.
  • Sicher: Unterwegs erreichen Sie im Notfall rund um die Uhr den Pikettdienst der Knecht Reisegruppe, der mit dem Helpdesk von Mondial Assistance zusammenarbeitet. Zudem sind wir Mitglied des Garantiefonds der Schweizer Reisebranche.

Lernen Sie unser Team kennen: Über uns.

Abfahrt im Tiefschnee in den Adamants, British Columbia

Häufige Fragen zu Powder Dreams

Powder Dreams ist die Wintersport-Marke von Knecht Reisen. Unter diesem Namen planen wir Heliskiing, Skiferien, Freeride-Reisen und geführte Skitouren in Kanada, Alaska, Japan, den USA, Island, Schweden und Indien.

Ja. Auf einer individuellen Ski-Rundreise durch Kanada lassen sich mehrere Skigebiete mit einzelnen Heliski-Tagen verbinden. Auch Tages-Heliskiing ist möglich, etwa bei CMH Purcell in Golden.

Sie schildern uns Ihre Wünsche, Ihr Fahrkönnen und den gewünschten Reisezeitraum – per Formular auf dieser Seite oder telefonisch unter 044 800 77 68 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr). Wir schlagen Ihnen passende Lodges, Skigebiete und Termine vor und organisieren die ganze Reise.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Heliskiing Kanada

Sechs Anbieter in British Columbia, von der Fly-in-Lodge bis zum Hotel im Ort.

Heliskiing mit Mike Wiegele in den Bergen um Blue River, British Columbia

CMH Heli-Skiing

Der Heliski-Pionier mit 11 Lodges in den Bergen von British Columbia.

Heliski-Gebiet der Bugaboos in den Purcell Mountains, British Columbia

Heliskiing Alaska

Tiefschnee in den Chugach Mountains und Skifahren in Alyeska.

Heliski-Helikopter auf einem verschneiten Grat in den Chugach Mountains, Alaska

Heliskiing Island

Abfahrten von den Gipfeln der Trollhalbinsel bis an den Nordatlantik.

Skifahrer im Tiefschnee oberhalb der Steilküste am Nordatlantik, Nordisland

Heliskiing Schweden

Lange Abfahrten in Schwedisch-Lappland nördlich des Polarkreises.

Freerider bei der Abfahrt im Heliski-Gebiet von Arctic Elements, Schwedisch-Lappland

Heliskiing Himalaya

Abenteuer auf dem Dach der Welt, ab Manali im Kullu-Tal.

Heliskiing im Himalaya in Himachal Pradesh, Indien

Skiferien Kanada

Whistler, Banff, Lake Louise, Revelstoke und weitere Skigebiete.

Skifahrer im tiefen Pulverschnee vor verschneiten Bergen bei Whistler, British Columbia

Skiferien USA

Vail, Aspen, Breckenridge, Heavenly und Alta im Überblick.

Sessellift im Heavenly Mountain Resort mit Blick auf den Lake Tahoe und die verschneiten Berge

Skifahren Japan

Japan-Powder in Niseko, Hakuba und Co. und geführte Skitouren.

Verschneites Skigebiet Rusutsu auf der Insel Hokkaido in Japan

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