Tiefer Pulverschnee, Abfahrten durch lichte Bergwälder und Gipfel, die nur der Helikopter erreicht: Dafür steht Powder Dreams, die Wintersport-Marke von Knecht Reisen. Seit über 50 Jahren arbeiten wir mit den besten Anbietern für Heliskiing, Heliboarding, Freeride, Skitouren und Skiferien zusammen – in Kanada, Alaska, Japan, den USA, Island, Schweden und Indien.

Unser Team besucht die Lodges und Skigebiete regelmässig und steht in engem Austausch mit den Partnern vor Ort. So stellen wir Ihnen ein Programm zusammen, das zu Ihrem Fahrkönnen, Ihrem Reisezeitraum und Ihren Wünschen passt – von der ersten Heliski-Woche bis zur individuellen Ski-Rundreise durch mehrere Skigebiete.