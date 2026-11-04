Powder Dreams: Heliskiing und Skireisen vom Spezialisten
Die Wintersport-Marke von Knecht Reisen
Heliskiing: mit dem Helikopter in den Tiefschnee
Der Helikopter bringt Sie auf Gipfel und Grate fernab jeder Piste, erfahrene Guides führen Ihre Gruppe durch unberührte Hänge. Unsere Heliski-Partner arbeiten in den Bergen von British Columbia, in den Chugach Mountains in Alaska, in Nordisland, in Schwedisch-Lappland und im indischen Himalaya.
Am grössten ist die Auswahl in Kanada: Sechs Anbieter mit Lodges vom gemütlichen Hotel im Ort bis zur abgelegenen Fly-in-Lodge. Einen Überblick über alle Ziele finden Sie unter Heliskiing weltweit, die kanadischen Anbieter unter Heliskiing in Kanada.
Skiferien in Kanada, den USA und Japan
In Nordamerika fällt der Schnee deutlich trockener als in den Alpen und bleibt dank der trockenen Luft oft tagelang pulvrig. Viele Skifahrerinnen und Snowboarder erleben dort, wie leicht sich Ski und Board im Powder drehen lassen. Dazu kommen Skigebiete mit gewaltigen Schneemengen und eine Landschaft aus Gletschern, Tälern und Wäldern.
In Japan verbinden Sie Pulverschnee mit Kultur: Nach dem Skitag entspannen Sie in einer heissen Quelle, einem Onsen. Mehr zu den Skigebieten lesen Sie unter Skireisen nach Übersee.
Geführte Skitouren in Hokkaido
Zwei Touren führen in kleinen Gruppen zu den besten Tiefschneerevieren der japanischen Nordinsel. Die Guides wählen jeden Tag das Gebiet mit den besten Verhältnissen, abends warten Onsen, Izakaya und die japanische Küche.
- Skitour im südlichen Hokkaido: 11 Tage von Hakodate über Niseko bis Otaru
- Hokkaidos Hinterland auf Skiern: 9 Nächte mit 8 Tagen geführtem Tiefschneefahren, mit Aufstiegen zu Fuss von Niseko bis Furano
Aktuelle Angebote
- Northern Escape Heli-Skiing: ausgewählte Termine in der Saison 2026/27 in der Mountain Lodge und der Yellow Cedar Lodge, ab CHF 8'970. Zu den Terminen
- CMH Heli-Skiing: Die Preise für die Saison 2027/28 sind veröffentlicht, für 2026/27 gibt es noch wenige freie Plätze. Zu den CMH Lodges
- Skifahren in den kanadischen Rockies: 9 Tage mit Flug, Mietwagen und Hotels in Banff, Sunshine Village und Lake Louise, ab CHF 2'189 pro Person. Zum Reisevorschlag
Catskiing und Schneemobil
Nicht jedes Winterabenteuer braucht einen Helikopter. Beim Catskiing bringt Sie ein Pistenfahrzeug mit Kabine zu abgelegenen Tiefschneehängen – eine Alternative, wenn Sie lange Abfahrten ohne Aufstieg suchen. Mit dem Schneemobil erkunden Sie weite Täler, gefrorene Seen und verschneite Wälder aus eigener Kraft am Lenker.
Gerne bauen wir solche Erlebnisse in Ihre Skireise ein, etwa auf einer Ski-Safari durch Kanada.
Warum mit uns reisen
- Spezialisiert: Wir konzentrieren uns auf Winterreisen in die Ferne und kennen die Destinationen aus eigener Anschauung.
- Partnerschaftlich: Unsere Partner vor Ort wählen wir nach strengen Kriterien aus und überprüfen sie regelmässig.
- Für jedes Fahrkönnen: vom Freizeit-Carver bis zum Freeride-Profi, mit passender Gruppe und passendem Gelände.
- Sicher: Unterwegs erreichen Sie im Notfall rund um die Uhr den Pikettdienst der Knecht Reisegruppe, der mit dem Helpdesk von Mondial Assistance zusammenarbeitet. Zudem sind wir Mitglied des Garantiefonds der Schweizer Reisebranche.
Lernen Sie unser Team kennen: Über uns.
Häufige Fragen zu Powder Dreams
Powder Dreams ist die Wintersport-Marke von Knecht Reisen. Unter diesem Namen planen wir Heliskiing, Skiferien, Freeride-Reisen und geführte Skitouren in Kanada, Alaska, Japan, den USA, Island, Schweden und Indien.
Ja. Auf einer individuellen Ski-Rundreise durch Kanada lassen sich mehrere Skigebiete mit einzelnen Heliski-Tagen verbinden. Auch Tages-Heliskiing ist möglich, etwa bei CMH Purcell in Golden.
Sie schildern uns Ihre Wünsche, Ihr Fahrkönnen und den gewünschten Reisezeitraum – per Formular auf dieser Seite oder telefonisch unter 044 800 77 68 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr). Wir schlagen Ihnen passende Lodges, Skigebiete und Termine vor und organisieren die ganze Reise.
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
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