Die Südstaaten in ihrer ganzen Vielfalt ab St. Louis

Von St. Louis führt die Route durch abwechslungsreiche Landschaften Richtung Kentucky. Unterwegs lohnt ein Abstecher nach Owensboro am Ohio River, der Heimat des typisch rauchigen Kentucky-Barbecues. Hier lässt sich bereits ein erster Vorgeschmack auf die kulinarischen Traditionen des Bluegrass State geniessen. Am Ziel wartet Louisville. Rund um die historische Waterfront und die Fourth Street Live! lässt sich das urbane Leben der Stadt erleben.

Zu den Höhepunkten zählen das Muhammad Ali Center, das dem legendären Boxer und Sohn der Stadt gewidmet ist, sowie das Louisville Slugger Museum & Factory, wo die Geschichte der berühmten Baseballschläger lebendig wird. Auch die Pferderennbahn Churchill Downs, Austragungsort des legendären Kentucky Derby, gehört zu Louisville wie der Bourbon Whiskey. In den zahlreichen Bourbon-Bars und Destillerien lässt sich der berühmte Kentucky-Spirit stilecht kennenlernen. 2 Nächte im Galt House Hotel o.ä.