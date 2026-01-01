Die Südstaaten in ihrer ganzen Vielfalt ab St. Louis
Die Südstaaten in ihrer ganzen Vielfalt ab St. Louis
ab CHF 4680.– / pro Person
ab St. Louis bis Memphis
Highlights:
- Auf den Spuren der amerikanischen Musik
- Südstaatenlandschaften & Nationalparks
- Geschichte, die unter die Haut geht
- Südstaaten-Küche & Lebensgefühl
30 Tage / 29 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag St. Louis
St Louis erreichen Sie in etwa 4.5 Stunden von Chicago. Die Stadt ist eng mit der Geschichte der amerikanischen Westexpansion verbunden. Wahrzeichen der Stadt ist der Gateway Arch, der an die Pioniere und die Rolle St. Louis’ als «Gateway to the West» erinnert; im Gateway Arch National Park lässt sich zudem die Geschichte der Stadt und des Westens entdecken. Sehenswert sind ausserdem die historische Old Courthouse, das City Museum und der weitläufige Forest Park mit Museen und dem Saint Louis Zoo. 1 Nacht im Magnolia Hotel o.ä.
2-3. Tag Louisville (ca. 420 km)
Von St. Louis führt die Route durch abwechslungsreiche Landschaften Richtung Kentucky. Unterwegs lohnt ein Abstecher nach Owensboro am Ohio River, der Heimat des typisch rauchigen Kentucky-Barbecues. Hier lässt sich bereits ein erster Vorgeschmack auf die kulinarischen Traditionen des Bluegrass State geniessen. Am Ziel wartet Louisville. Rund um die historische Waterfront und die Fourth Street Live! lässt sich das urbane Leben der Stadt erleben.
Zu den Höhepunkten zählen das Muhammad Ali Center, das dem legendären Boxer und Sohn der Stadt gewidmet ist, sowie das Louisville Slugger Museum & Factory, wo die Geschichte der berühmten Baseballschläger lebendig wird. Auch die Pferderennbahn Churchill Downs, Austragungsort des legendären Kentucky Derby, gehört zu Louisville wie der Bourbon Whiskey. In den zahlreichen Bourbon-Bars und Destillerien lässt sich der berühmte Kentucky-Spirit stilecht kennenlernen. 2 Nächte im Galt House Hotel o.ä.
4. Tag Lexington (ca. 125 km)
Die kurze Fahrt führt durch das grüne Bluegrass Country nach Lexington, dem Herzen der berühmten Pferdezucht Kentuckys. Sanfte Hügel, weitläufige Weiden und elegante Pferdefarmen prägen die Landschaft entlang der Strecke. In Lexington lohnt ein Besuch des Kentucky Horse Park, wo die Geschichte und Bedeutung des Pferdes für Kentucky lebendig wird. Auch eine Tour durch eine der traditionsreichen Thoroughbred-Farmen vermittelt einen authentischen Eindruck von der Welt der Rennpferde.
Im historischen Zentrum laden die Gratz Park-Gegend, kleine Boutiquen und Restaurants zum Bummeln ein. Gleichzeitig ist Lexington Teil des Kentucky Bourbon Trail – perfekt, um den Tag bei einer Bourbon-Verkostung ausklingen zu lassen. 1 Nacht im The Campbell House o.ä.
5. Tag Bowling Green (ca. 245 km)
Die Reise führt weiter Richtung Bowling Green. Unterwegs prägen Pferdefarmen, Weideland und kleine Ortschaften das Bild, bevor mit Bowling Green eine Stadt erreicht wird, die besonders für ihre Verbindung zur amerikanischen Automobilgeschichte bekannt ist. Im National Corvette Museum können Besucher die Entwicklung der legendären Sportwagenmarke verfolgen und zahlreiche historische Corvette-Modelle bestaunen. Auch die nahe gelegene Lost River Cave bietet ein besonderes Erlebnis: Bei einer Bootsfahrt tief unter der Erde geht es durch das grösste unterirdische Flusssystem Kentuckys. Abends lädt Bowling Greens charmantes Downtown mit Restaurants und Bars zum Verweilen ein. 1 Nacht im Crowne Plaza o.ä.
6-7. Tag Nashville (ca. 110 km)
Von Bowling Green führt die kurze Fahrt weiter nach Nashville, dem pulsierenden Zentrum der Country Music. In der «Music City» dreht sich vieles um Musikgeschichte: In der Country Music Hall of Fame and Museum tauchen Sie tief in die Geschichte der Country Music ein, während das legendäre RCA Studio B einen Blick hinter die Kulissen jener Studios ermöglicht, in denen unter anderem Elvis Presley und Dolly Parton Musikgeschichte schrieben.
Im National Museum of African American Music wird die enorme Bedeutung afroamerikanischer Künstler und Musikstile von Gospel und Blues bis Hip-Hop eindrucksvoll vermittelt. Fans von Johnny Cash sollten sich das Johnny Cash Museum nicht entgehen lassen. Am Abend wird Nashville selbst zur Bühne: Entlang des Broadway reiht sich eine Honky-Tonk-Bar an die nächste, überall erklingt Live-Musik – von Country und Rock bis Blues.
Wer noch tiefer in Nashvilles Musikszene eintauchen möchte, besucht das legendäre Ryman Auditorium oder die Grand Ole Opry, zwei der bedeutendsten Bühnen der amerikanischen Musikgeschichte. 2 Nächte im Holston House Nashville o.ä.
8. Tag Gatlinburg (ca. 355 km)
Von Nashville führt die Route ostwärts durch Tennessee und hinein in die bewaldeten Ausläufer der Great Smoky Mountains. Unterwegs verändert sich die Landschaft zunehmend: Aus sanften Hügeln werden dicht bewaldete Berge, bevor Sie Gatlinburg erreichen – das lebhafte Tor zum Great Smoky Mountains National Park. In Gatlinburg locken das Stadtzentrum mit zahlreichen Restaurants, kleinen Shops und Attraktionen. Wer noch Zeit hat, kann mit der Ober Gatlinburg Aerial Tramway hinauf in die Berge fahren oder bei Anakeesta Natur, Aussicht und Abenteuer verbinden.
Auch ein Besuch der Ole Smoky Moonshine Distillery gehört zum typisch Tennessee-Erlebnis. Ebenfalls bietet sich ein Besuch von Dollywood im nahe gelegenen Pigeon Forge an, wo Fahrgeschäfte, Live-Musik und die Kultur der Smoky Mountains zusammentreffen. 1 Nacht im Under Canvas Great Smoky Mountains o.ä.
9-10. Tag Asheville (ca. 140 km)
Die Reise führt zunächst über die Newfound Gap Road mitten durch den Great Smoky Mountains National Park. Dichte Wälder, kurvenreiche Bergstrassen und immer wieder spektakuläre Aussichtspunkte machen die Fahrt zu einem besonderen Höhepunkt der Reise. Am Newfound Gap überqueren Sie auf rund 1'538 m die Grenze zwischen Tennessee und North Carolina und geniessen weite Ausblicke über die bewaldeten Bergketten. Weiter geht es hinunter nach Cherokee, wo die Kultur der Cherokee lebendig ist.
Anschliessend führt die Route auf den Blue Ridge Parkway, eine der schönsten Panoramastrassen der USA. Zahlreiche Aussichtspunkte und kurze Wanderwege laden dazu ein, die Landschaft der Southern Appalachians in aller Ruhe zu geniessen. In Asheville erwartet Sie das kreative Zentrum der Blue Ridge Mountains. Die Stadt begeistert mit unabhängigen Geschäften, Galerien, Restaurants und einer lebendigen Craft-Beer-Szene. 2 Nächte im The Foundry Hotel o.ä.
11. Tag Boone (ca. 260 km)
Von Asheville führt die Route teilweise auf dem legendären Blue Ridge Parkway durch die eindrucksvolle Bergwelt der Blue Ridge Mountains. Entlang der kurvenreichen Panoramastrasse laden zahlreiche Aussichtspunkte zu kurzen Pausen ein. Weiter nördlich führt die Strecke durch die hoch gelegenen Landschaften rund um Linville und Grandfather Mountain. Ein Höhepunkt ist die Fahrt über das architektonisch eindrucksvolle Linn Cove Viaduct, das sich elegant an die Hänge des Grandfather Mountain schmiegt. Anschliessend geht es weiter nach Boone, eine lebendige Bergstadt mit ausgeprägter Appalachian-Kultur, Outdoor-Angeboten und der Appalachian State University. 1 Nacht im The 1850 Hotel o.ä.
12. Tag Charlotte (ca. 240 km)
Von Boone führt die Route zunächst durch die Ausläufer der Blue Ridge Mountains. Ein lohnender Zwischenstopp ist Blowing Rock, ein charmantes Bergstädtchen mit kleinen Geschäften, Galerien und Cafés. Anschliessend geht es über kurvenreiche Strassen durch die abwechslungsreiche Landschaft des Piedmont weiter Richtung Charlotte. Unterwegs bieten sich immer wieder schöne Ausblicke und kurze Stopps in den kleinen Ortschaften der Region an In Charlotte angekommen, laden Uptown mit seiner markanten Skyline, das lebendige South End sowie zahlreiche Restaurants, Bars und Brauereien zur Erkundung ein. Wer sich für Motorsport interessiert, kann zudem die NASCAR Hall of Fame besuchen. 1 Nacht im The Ivey’s Hotel o.ä.
13. Tag Myrtle Beach (ca. 285 km)
Ein schöner Zwischenstopp ist Cheraw, eine charmante Kleinstadt mit historischem Zentrum und typisch südstaatlicher Atmosphäre. Wer die Natur geniessen möchte, kann im nahe gelegenen Cheraw State Park eine Pause einlegen. Rund um den Lake Juniper laden ein kurzer Boardwalk, Wanderwege und die ruhige Landschaft der Sandhills zu einem Spaziergang ein. Anschliessend geht es weiter durch die weitläufige Landschaft South Carolinas Richtung Atlantikküste.
Am Ziel wartet der Grand Strand mit kilometerlangen Sandstränden, der lebhaften Promenade, Restaurants und zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten. Wer den Tag entspannt ausklingen lassen möchte, geniesst den Sonnenuntergang am Meer oder einen Spaziergang entlang der Küste. 1 Nacht im Anderson Ocean Club & Spa o.ä.
14. Tag Charleston (ca. 155 km)
Ein besonderer Höhepunkt unterwegs ist Boone Hall Plantation in Mount Pleasant. Die historische Plantage gehört zu den ältesten noch bewirtschafteten Farmen Amerikas und ist vor allem für die eindrucksvolle, von mächtigen Live Oaks gesäumte «Avenue of Oaks. Anschliessend geht es weiter nach Charleston. Die historische Südstaatenstadt begeistert mit eleganten Häusern, prachtvollen Gärten, kleinen Kopfsteinpflasterstrassen und der berühmten Rainbow Row. Entlang der Waterfront und durch die historischen Viertel lässt sich bereits bei einem ersten Spaziergang die besondere Atmosphäre Charlestons geniessen. 1 Nacht im The Palmetto o.ä.
15. Tag Hilton Head Island (ca. 160 km)
Die Reise führt südwärts durch das reizvolle South Carolina Lowcountry. Ein besonders schöner Zwischenstopp ist Beaufort, eine charmante Hafenstadt mit historischen Häusern, schattigen Strassen und einer idyllischen Waterfront. Anschliessend geht es weiter in Richtung Bluffton. Das historische Old Town Bluffton liegt malerisch am May River und lädt mit kleinen Galerien, Boutiquen und Restaurants zu einem Bummel ein. Wer die Natur der Region erleben möchte, kann einen Abstecher zum Pinckney Island National Wildlife Refuge unternehmen, das zwischen Bluffton und Hilton Head Island liegt und mit Wanderwegen durch Marschlandschaften und Wäldchen eine schöne Gelegenheit zur Tierbeobachtung bietet.
Schliesslich erreichen Sie Hilton Head Island, eine der bekanntesten Ferieninseln South Carolinas. Kilometerlange Sandstrände, maritime Landschaften, ausgedehnte Radwege und die von Live Oaks gesäumten Wege prägen das Bild der Insel. Besonders sehenswert sind Coligny Beach und das historische Harbour Town mit seinem markanten Leuchtturm. 1 Nacht im Beach House Resort o.ä.
16-17. Tag Savannah (ca. 110 km)
Ein schöner Abstecher ist Tybee Island, der entspannte Badeort vor den Toren Savannahs. Am breiten Sandstrand lässt sich eine Pause am Atlantik einlegen, bevor der historische Tybee Island Light Station & Museum einen Einblick in die maritime Geschichte der Region bietet. Auch der Tybee Beach Pier lädt zu einem Spaziergang mit Blick auf die Küste ein. Anschliessend geht es weiter nach Savannah, eine der schönsten historischen Städte des Südens.
Im Historic Landmark District reihen sich prachtvolle Häuser, alte Eichen und zahlreiche historische Squares aneinander. Zu den Höhepunkten zählen der imposante Forsyth Park mit seinem berühmten Brunnen, der historische Chippewa Square und die eindrucksvolle Cathedral Basilica of St. John the Baptist. Entlang der River Street am Savannah River treffen historische Lagerhäuser auf Restaurants, Bars und kleine Geschäfte; auch eine Riverboat Cruise bietet schöne Ausblicke auf die Stadt.
Wer sich für die Geschichte Savannahs interessiert, kann historische Häuser und Museen besuchen oder bei einer geführten Ghost Tour die berühmten Geschichten der Stadt kennenlernen. Etwas ausserhalb des Zentrums liegt der Bonaventure Cemetery mit imposanten Live Oaks und kunstvollen historischen Grabstätten. 2 Nächte im Eliza Thompson House o.ä.
18-19. Tag Atlanta (ca. 240 km)
Ein lohnender Zwischenstopp ist Macon, die sogenannte «Heart of Georgia». Die Stadt verbindet Südstaatengeschichte mit einer bemerkenswerten Musiktradition. Musikfans können im Allman Brothers Band Museum at The Big House in die Geschichte der legendären Southern-Rock-Band eintauchen, während das Tubman Museum einen Einblick in afroamerikanische Kunst, Kultur und Geschichte vermittelt. Anschliessend geht es weiter durch die sanft hügelige Landschaft Georgias nach Atlanta.
Die dynamische Metropole verbindet Südstaatentradition, Bürgerrechtsgeschichte und moderne Grossstadtatmosphäre. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten gehören das Georgia Aquarium und die World of Coca-Cola, während im Martin Luther King Jr. National Historical Park die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung besonders eindrücklich erlebbar wird. Auch der Centennial Olympic Park, der Atlanta History Center und der Atlanta Botanical Garden lohnen einen Besuch. Wer den Blick über die Skyline geniessen möchte, kann mit dem SkyView Atlanta eine Runde über Downtown drehen.
Abends bietet Atlanta eine grosse Auswahl an Restaurants, Bars und Live-Musik – von moderner Südstaatenküche bis zu internationalen Spezialitäten. 2 Nächte im The Candler o.ä.
20. Tag Birmingham (ca. 240 km)
Motorsportfans sollten einen Besuch des Barber Vintage Motorsports Museum einplanen. Die beeindruckende Sammlung umfasst mehr als 1800 Motorräder aus über 100 Jahren Motorradgeschichte und zählt zu den grössten der Welt. Auch der angeschlossene Barber Motorsports Park mit seiner Rennstrecke macht den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. In Birmingham steht anschliessend die bewegte Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung im Mittelpunkt. Im Birmingham Civil Rights Institute vermitteln eindrucksvolle Ausstellungen die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung und die entscheidende Rolle Birminghams im Kampf gegen die Rassentrennung.
Gleich gegenüber liegt Kelly Ingram Park, wo 1963 die gewaltfreien Proteste der Civil Rights Movement von Polizeigewalt überschattet wurden. Ein besonders bewegender Ort ist die 16th Street Baptist Church, in der bei einem Bombenanschlag im September 1963 vier junge Mädchen getötet wurden. Die Kirche ist heute Teil des Birmingham Civil Rights National Monument. Auch die historische Innenstadt mit dem 4th Avenue Business District, dem Alabama Theatre und zahlreichen Restaurants und Bars lädt zum Erkunden ein. 1 Nacht im The Painted Lady Hotel o.ä.
21. Tag Mobile (ca. 415 km)
Der erste Stopp heute gilt Mongomery, der Hauptstadt des Bundesstaates und einem der wichtigsten Orte der amerikanischen Bürgerrechtsgeschichte. Im Rosa Parks Museum wird die Geschichte des Montgomery Bus Boycott und der mutigen Entscheidung von Rosa Parks lebendig. Entlang der historischen Dexter Avenue befinden sich weitere bedeutende Schauplätze der Bürgerrechtsbewegung, darunter die Dexter Avenue King Memorial Baptist Church, in der Martin Luther King Jr.
als Pastor tätig war. Besonders eindrücklich sind das Legacy Museum und das National Memorial for Peace and Justice der Equal Justice Initiative. Anschliessend führt die Reise weiter durch die Landschaft Alabamas Richtung Golfküste. In Mobile angekommen, zeigt sich eine ganz andere Seite des Bundesstaates: Die traditionsreiche Hafenstadt verbindet Südstaatengeschichte mit französischen, spanischen und kreolischen Einflüssen. Ein Spaziergang durch das historische Downtown mit seinen prachtvollen Häusern und das lebendige Viertel rund um Dauphin Street lohnt sich ebenso wie ein Besuch des Mobile Carnival Museum, das die lange Mardi-Gras-Tradition der Stadt dokumentiert sowie ein Besuch des Africatown Heritage House, wo die Ausstellung «Clotilda: The Exhibition» die bewegende Geschichte des gleichnamigen Schoners erzählt. 1 Nacht im Malaga Inn o.ä.
22-23. Tag New Orleans (ca. 235 km)
Von Mobile führt die Route entlang der Golfküste nach Biloxi, dem traditionsreichen Zentrum der Mississippi Gulf Coast und bekannt als «Shrimp Capital of the World». Entlang der Küste laden der Biloxi Lighthouse und die Strände zu einer Pause am Golf von Mexiko ein. Wer mehr über die Geschichte der Region erfahren möchte, kann das Ohr-O’Keefe Museum of Art besuchen oder einen der historischen Biloxi Schooners entdecken.
Anschliessend führt die Route weiter durch die Küstenlandschaft Mississippis nach Louisiana und schliesslich nach New Orleans. Im French Quarter mit dem Jackson Square, der Royal Street und der legendären Bourbon Street treffen prachtvolle historische Gebäude, Musik, Restaurants und lebendiges Nachtleben aufeinander. Entlang der Mississippi Riverfront bietet eine Fahrt mit dem historischen Natchez-Schaufelraddampfer eine besondere Perspektive auf die Stadt und den mächtigen Fluss.
Ein Spaziergang durch den Garden District führt vorbei an eleganten Villen, üppigen Gärten und historischen Friedhöfen. Besonders charakteristisch sind die oberirdischen Grabstätten, die durch die feuchten Bodenverhältnisse der Stadt entstanden sind. Bei Vue Orleans eröffnet sich von einer Aussichtsplattform ein beeindruckender 360-Grad-Blick über New Orleans und den Mississippi. Abends erwarten Sie Jazz-Bars und lokale Restaurants. 2 Nächte im The Eliza Jane o.ä.
24. Tag Vacherie (ca. 90 km)
Entlang des Mississippi führt die Route von New Orleans ins Plantation Country, eine Region, die von mächtigen Flussläufen, historischen Plantagen und von Spanish Moss behangenen Eichen geprägt ist. Ein Höhepunkt ist Oak Alley Plantation in Vacherie, berühmt für ihre eindrucksvolle Allee aus über 250 Jahre alten Southern Live Oaks, die zum historischen Herrenhaus führt. Das prachtvolle Anwesen vermittelt einen Einblick in das Leben auf einer Zuckerplantage im 19.
Jahrhundert und beleuchtet dabei auch die Geschichte der versklavten Menschen, deren Arbeit den Wohlstand der Plantagenbesitzer erst ermöglichte. Neben dem Herrenhaus können die historischen Nebengebäude und die Ausstellung zur Geschichte der Versklavten besichtigt werden. 1 Nacht auf der Oak Alley Plantage.
25. Tag Natchez (ca. 230 km)
Von Vacherie führt die Route zunächst entlang des Mississippi nach Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas. Sehenswert sind das Louisiana State Capitol, das als höchstes Kapitolgebäude der USA gilt, das Old State Capitol mit seiner markanten neugotischen Architektur sowie das USS KIDD Veterans Museum am Mississippi. Für einen Einblick in die kulinarische Seite der Region lohnt sich zudem ein Stopp in einem lokalen Restaurant mit Cajun- und Creole-Küche.
Anschliessend geht es weiter nordwärts durch die ländliche Landschaft Louisianas nach Natchez, eine der geschichtsträchtigsten Städte am Mississippi. Prächtige Antebellum-Häuser, alte Eichen und der Blick auf den mächtigen Fluss prägen das Stadtbild. Besonders sehenswert sind Longwood, das grösste achteckige Haus der USA, und Stanton Hall, eines der eindrucksvollsten Beispiele für die Architektur der Vorkriegszeit. 1 Nacht im Dunleith Historic Inn o.ä.
26. Tag Vicksburg (ca. 135 km)
Über den Natchez Trace Parkway geht die Reise nordwärts durch eine der schönsten Landschaften des Südens. Die historische Panoramastrasse folgt dem Verlauf des alten Natchez Trace, einer bereits von indigenen Völkern genutzten Handels- und Verkehrsroute. Wälder, sanfte Hügel und historische Stätten prägen die ruhige Strecke. Unterwegs lohnen sich kurze Stopps am Mount Locust Historic House, am Emerald Mound – einem der grössten prähistorischen Erdwerke Nordamerikas – sowie an verschiedenen Aussichtspunkten und kurzen Wanderwegen.
Je näher Vicksburg rückt, desto stärker tritt die Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs in den Vordergrund. Die Stadt liegt spektakulär oberhalb des Mississippi und ist vor allem für die Vicksburg National Military Park bekannt. Das weitläufige Gelände erinnert an die entscheidende Belagerung von Vicksburg und umfasst historische Befestigungsanlagen, Denkmäler und den eindrucksvollen USS Cairo, ein im Bürgerkrieg eingesetztes Kanonenboot. Auch die historische Innenstadt mit ihren Antebellum-Häusern und der Blick auf den Mississippi darf nicht verpasst werden. 1 Nacht im Anchuca Historic Inn o.ä.
27. Tag Tupelo (ca. 400 km)
Durch das Mississippi-Delta geht es nach Indianola, mitten hinein in eine Landschaft, die wie kaum eine andere mit der afroamerikanischen Musikgeschichte des Südens verbunden ist. Ein besonderer Höhepunkt ist das B.B. King Museum and Delta Interpretive Center, das dem Leben und musikalischen Erbe der Blueslegende B.B. King gewidmet ist. Neben persönlichen Erinnerungsstücken erzählt das Museum die Geschichte des Blues und seine tiefen Wurzeln im Mississippi Delta.
Anschliessend geht es weiter durch die weiten Baumwollfelder des Mississippi Delta Richtung Tupelo, dem Geburtsort von Elvis Presley. Im Elvis Presley Birthplace & Museum können das kleine Geburtshaus, die Kirche, in der Elvis als Kind sang, sowie ein Museum über seine frühen Jahre besucht werden. Die Stadt verbindet damit Blues-, Gospel- und Rock-'n'-Roll-Geschichte und bietet einen spannenden Einblick in die musikalischen Wurzeln Mississippis. 1 Nacht im Hotel Tupelo o.ä.
28-29. Tag Memphis (ca. 190 km)
Heute erreichen Sie Memphis, das legendäre Zentrum des Blues, Soul und Rock ’n’ Roll. Die Verbindung zu Elvis Presley ist dabei besonders stark: Nach seinem Geburtsort Tupelo wird Memphis zur nächsten Station seiner Geschichte. In Graceland, dem ehemaligen Zuhause des «King of Rock ’n’ Roll», erhalten Besucher einen persönlichen Einblick in Elvis’ Leben. Das Anwesen, die berühmten Wohnräume, seine Autosammlung und die Ausstellung seiner Bühnenkostüme machen Graceland zu einem Höhepunkt für Musikfans.
Auch die musikalische Geschichte von Memphis wird im Sun Studio lebendig, wo Elvis Presley, Johnny Cash und Jerry Lee Lewis ihre Karrieren prägten. Eine Führung durch das legendäre Studio erzählt von den Anfängen des Rock ’n’ Roll und den historischen Aufnahmen, die hier entstanden. Im National Civil Rights Museum im ehemaligen Lorraine Motel wird ein anderes, ebenso bedeutendes Kapitel der amerikanischen Geschichte vermittelt.
Das Museum dokumentiert die Bürgerrechtsbewegung und erinnert an Martin Luther King Jr., der hier 1968 ermordet wurde. Anschliessend lädt die berühmte Beale Street, das Herz der Memphis-Musikszene, mit Bluesclubs, Bars und Live-Musik zum Bummel ein. Ein weiteres Wahrzeichen ist das traditionsreiche Peabody Hotel, dessen berühmte Enten täglich durch die Lobby marschieren. Zum Abschluss gehören Memphis Barbecue und Live-Musik unbedingt dazu. 2 Nächte im ARRIVE Memphis o.ä.
30. Tag Rück- oder Weiterreise
Mietwagenreise 30 Tage ab St. Louis bis Memphis
- 28 Nächte in Erstklass- und Mittelklassehotels, Boutiquehotels und historischen Inns
- 1 Nacht im Glamping-Zelt (Under Canvas)
- Eintritt Country Music Hall of Fame & RCA Stuido B in Nashville
- Eintritt Graceland inkl. Ausstellung in Memphis
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Aktivitäten
- Nationalparkgebühren
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Sie können die Route individuell Ihren Wünschen anpassen
- Kombinieren Sie diese Mietwagenreise mit einem Zugsarrangement. Amtrak bietet Verbindungen zwischen Chicago und St. Louis sowie von Memphis direkt zurück nach Chicago.
Preise
30 Tage / 29 Nächte ab CHF 4680.– / pro Person