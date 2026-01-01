Missouri - Das Tor zu den Südstaaten ab Kansas City

Individuelle Anreise. Kansas City verbindet Sportbegeisterung, Geschichte, Kultur und entspanntes Midwest-Flair. Als Heimat der Kansas City Chiefs ist die Stadt besonders für ihre Football-Leidenschaft bekannt. Auch Baseball hat hier eine lange Tradition: Bei einem Besuch im Kauffman Stadium können Sie die Kansas City Royals erleben. Ein besonderes Kapitel der Sportgeschichte erzählt das Negro Leagues Baseball Museum im historischen 18th & Vine District.

Die Ausstellung widmet sich der Geschichte des afroamerikanischen Baseballs und erinnert an die Spieler und Teams der Negro Leagues. Neben dem Sport lohnt es sich, Kansas Citys unterschiedliche Viertel zu entdecken. Besuchen Sie die Country Club Plaza mit ihrer spanisch inspirierten Architektur, zahlreichen Brunnen, Boutiquen und Restaurants – ideal zum Shoppen und Flanieren. Die historische Union Station, der Crossroads Arts District und der River Market bieten weitere abwechslungsreiche Eindrücke.

Wer sich für Kunst interessiert, findet im Nelson-Atkins Museum of Art eine bedeutende Sammlung. Natürlich darf auch Kansas Citys berühmte Barbecue-Küche nicht fehlen. Probieren Sie die charakteristischen Burnt Ends und entdecken Sie die vielfältige Restaurant- und Craft-Beer-Szene der Stadt. Abends sorgen Live-Musik und Bars für Unterhaltung. 3 Nächte im Hotel Savoy Kansas City o.ä.