Missouri - Das Tor zu den Südstaaten ab Kansas City
Missouri - Das Tor zu den Südstaaten ab Kansas City
ab CHF 990.– / pro Person
ab Kansas City bis St. Louis
Highlights:
- Kansas City Sport & BBQ erleben
- Route 66 & Roadtrip-Nostalgie
- Ozarks Naturparadies
- Gateway Arch in St. Louis
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1-3. Tag Kansas City
Individuelle Anreise. Kansas City verbindet Sportbegeisterung, Geschichte, Kultur und entspanntes Midwest-Flair. Als Heimat der Kansas City Chiefs ist die Stadt besonders für ihre Football-Leidenschaft bekannt. Auch Baseball hat hier eine lange Tradition: Bei einem Besuch im Kauffman Stadium können Sie die Kansas City Royals erleben. Ein besonderes Kapitel der Sportgeschichte erzählt das Negro Leagues Baseball Museum im historischen 18th & Vine District.
Die Ausstellung widmet sich der Geschichte des afroamerikanischen Baseballs und erinnert an die Spieler und Teams der Negro Leagues. Neben dem Sport lohnt es sich, Kansas Citys unterschiedliche Viertel zu entdecken. Besuchen Sie die Country Club Plaza mit ihrer spanisch inspirierten Architektur, zahlreichen Brunnen, Boutiquen und Restaurants – ideal zum Shoppen und Flanieren. Die historische Union Station, der Crossroads Arts District und der River Market bieten weitere abwechslungsreiche Eindrücke.
Wer sich für Kunst interessiert, findet im Nelson-Atkins Museum of Art eine bedeutende Sammlung. Natürlich darf auch Kansas Citys berühmte Barbecue-Küche nicht fehlen. Probieren Sie die charakteristischen Burnt Ends und entdecken Sie die vielfältige Restaurant- und Craft-Beer-Szene der Stadt. Abends sorgen Live-Musik und Bars für Unterhaltung. 3 Nächte im Hotel Savoy Kansas City o.ä.
4. Tag Springfield (ca. 270 km)
Heute fahren Sie durch die Landschaft Missouris nach Springfield, den «Birthplace of Route 66». Hier wurde am 30. April 1926 der Name «Route 66» für die legendäre Fernstrasse von Chicago nach Los Angeles vorgeschlagen. In Springfield treffen Sie auf zahlreiche Spuren der historischen «Mother Road»: nostalgische Motels, alte Tankstellen, Neon-Schilder und verschiedene Roadside Attractions erinnern an die goldene Ära des amerikanischen Roadtrips.
Besonders lohnenswert ist ein Besuch des Route 66 Springfield Visitor Center und des historischen Park Central Square. Wer noch tiefer in die Geschichte eintauchen möchte, kann auf der ehemaligen Route 66 westlich von Springfield über Missouri 266 bis nach Halltown fahren und unterwegs typische Relikte der «Mother Road» entdecken. Ein weiteres Highlight sind die Fantastic Caverns etwas ausserhalb von Springfield. Die beeindruckende Schauhöhle wird mit einer jeepgezogenen Tram erkundet und bietet einen abwechslungsreichen Kontrast zur Route-66-Nostalgie. 1 Nacht im Hotel Vandivort o.ä.
5-6. Tag Branson (ca. 75 km)
Heute fahren Sie von Springfield weiter durch die sanft hügelige Landschaft der Ozarks nach Branson. Die bewaldeten Hügel, tief eingeschnittenen Täler, klaren Flüsse und zahlreichen Seen prägen die Landschaft im Süden Missouris. Kurvenreiche Landstrassen führen durch dichte Wälder und vorbei an kleinen Ortschaften und Aussichtspunkten. Besonders rund um den Table Rock Lake zeigt sich die landschaftliche Vielfalt der dieser Region. Die lebhafte Ferien- und Musikstadt Branson ist vor allem für ihre grosse Auswahl an Live-Shows bekannt.
Entlang des 76 Country Boulevard reihen sich Theater, Restaurants und Attraktionen aneinander. Am Abend bietet sich der Besuch einer der zahlreichen Musik- oder Comedy-Shows an – von Country und Gospel bis zu aufwendig inszenierten Varieté- und Dinner-Shows. Ein weiterer Tag bietet Gelegenheit, Branson und die umliegende Landschaft zu entdecken. Silver Dollar City verbindet das Flair eines historischen Ozarks-Dorfes mit Fahrgeschäften, Live-Unterhaltung, Handwerkskunst und regionaler Küche. Alternativ laden Table Rock Lake und Lake Taneycomo zu Ausflügen und Aktivitäten in der Natur ein. 2 Nächte in The Ozarker Lodge o.ä.
7. Tag St. Robert (ca. 195 km
Heute verlassen Sie Branson und fahren durch die abwechslungsreiche Landschaft der Ozarks Richtung St. Robert. Unterwegs wechseln sich bewaldete Hügel, tief eingeschnittene Täler und kleine Seen ab. Ein lohnenswerter Zwischenstopp ist der Lake of the Ozarks, einer der grössten künstlich angelegten Seen der USA, der mit zahlreichen Buchten und bewaldeten Ufern zu einer Pause am Wasser einlädt. Anschliessend führt die Route weiter nach St. Robert, dem Tor zu den Mark Twain National Forest und den südlichen Ozarks.
Rund um St. Robert und Waynesville sind historische Abschnitte der Route 66 erhalten. Die Strecke führte einst direkt durch diese Region und gewann während des Zweiten Weltkriegs durch den Verkehr zum nahe gelegenen Fort Leonard Wood zusätzlich an Bedeutung. Heute erinnern historische Strassenabschnitte und Relikte an die Zeit der «Mother Road»1 Nacht im Comfort Inn St. Robert/Fort Leonard Wood o.ä.
8-9. Tag St. Louis (ca. 215 km)
Die Reise führt weiter Richtung Nordosten durch die Ozarks nach St. Louis am Mississippi River. Schon von weitem ist der imposante Gateway Arch zu sehen, das Wahrzeichen der Stadt und Symbol für die amerikanische Westexpansion. Im Gateway Arch National Park können Sie mit der Tram auf die Aussichtsplattform fahren und das Museum zur Geschichte der Stadt und der Expansion nach Westen besuchen.
Auch das historische Old Courthouse gehört zum Nationalpark. Ein Besuch des Forest Park, einem der grossen innerstädtischen Parks der USA, mit dem Saint Louis Art Museum, dem Missouri History Museum und dem Saint Louis Zoo lohnt sich. Alternativ sorgen die historische Union Station oder das ungewöhnliche City Museum für Abwechslung. Zum Abschluss darf ein kulinarisches Highlight nicht fehlen: St. Louis-style Ribs.
Die charakteristischen Rippchen werden aus einem rechteckig zugeschnittenen Stück Rippchenfleisch zubereitet, zunächst gegrillt und anschliessend mit einer würzigen, leicht süss-säuerlichen BBQ-Sauce verfeinert. Bei einem BBQ-Abend können Sie diese Spezialität beispielsweise bei Pappy's Smokehouse oder Salt & Smoke probieren. 2 Nächte im Magnolia Hotel o.ä.
10. Tag Rück- oder Weiterreise
Mietwagenreise 10 Tage von Kansas City nach St. Louis oder umgekehrt
- 9 Nächte in einfachen und gehobenen Mitteklassehotels
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Mahlzeiten und Getränke
- Aktivitäten
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
Preise
10 Tage / 9 Nächte ab CHF 990.– / pro Person