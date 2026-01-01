Kentucky - Von Bourbon bis Bluegrass ab Louisville

Heute verlassen Sie Louisville und fahren durch die sanft hügelige Landschaft von Nelson County nach Bardstown, der «Bourbon Capital of the World». Entlang des Kentucky Bourbon Trail erwartet Sie die faszinierende Welt des Kentucky Bourbon. Zahlreiche traditionsreiche Destillerien öffnen ihre Türen und geben Einblicke in die Herstellung, Reifung und Geschichte des berühmten Whiskeys. Besuchen Sie beispielsweise die Heaven Hill Bourbon Experience direkt bei Bardstown oder die traditionsreiche Maker's Mark Distillery.

Führungen, Degustationen und spannende Einblicke in die Herstellung machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Anschliessend bleibt Zeit, das historische Bardstown mit seinen hübschen Gebäuden und kleinen Geschäften zu erkunden. 1 Nacht in La Quinta Inn & Suites o.ä.