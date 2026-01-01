Kentucky - Von Bourbon bis Bluegrass ab Louisville
Kentucky - Von Bourbon bis Bluegrass ab Louisville
ab CHF 1020.– / pro Person
ab/bis Louisville
Highlights:
- Kentucky Bourbon Trail
- Kentuckys Pferdetradition erleben
- Corvette & Motorsport
- Naturwunder Red River Gorge & Mammoth Cave
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1-2. Tag Louisville
Individuelle Anreise. Entdecken Sie Louisville, die Heimat des legendären Kentucky Derby. Besuchen Sie das Kentucky Derby Museum und die berühmte Churchill Downs Rennbahn, bevor Sie im Louisville Slugger Museum & Factory mehr über die Geschichte der legendären Baseballschläger erfahren. Im Muhammad Ali Center tauchen Sie anschliessend in das Leben und Vermächtnis des berühmten Boxers und Sohnes der Stadt ein. Zum Abschluss bleibt Zeit für einen Bummel durch die historische Whiskey Row mit ihren Bourbon-Bars, Restaurants und historischen Gebäuden. Probieren Sie dabei unbedingt eine Louisville-Spezialität wie den berühmten Hot Brown. 2 Nächte im Hilton Garden Inn Downtown o.ä.
3. Tag Bardstown (ca. 70 km)
Heute verlassen Sie Louisville und fahren durch die sanft hügelige Landschaft von Nelson County nach Bardstown, der «Bourbon Capital of the World». Entlang des Kentucky Bourbon Trail erwartet Sie die faszinierende Welt des Kentucky Bourbon. Zahlreiche traditionsreiche Destillerien öffnen ihre Türen und geben Einblicke in die Herstellung, Reifung und Geschichte des berühmten Whiskeys. Besuchen Sie beispielsweise die Heaven Hill Bourbon Experience direkt bei Bardstown oder die traditionsreiche Maker's Mark Distillery.
Führungen, Degustationen und spannende Einblicke in die Herstellung machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Anschliessend bleibt Zeit, das historische Bardstown mit seinen hübschen Gebäuden und kleinen Geschäften zu erkunden. 1 Nacht in La Quinta Inn & Suites o.ä.
4-5. Tag Lexington (ca. 100 km)
Die Fahrt führt durch das malerische Bluegrass Country nach Lexington, der «Horse Capital of the World». Nehmen Sie sich Zeit für die Strecke und geniessen Sie die sanften Hügel, weitläufigen Weiden, historischen Steinmauern und berühmten Vollblutgestüte – besonders reizvoll ist ein Abschnitt des Old Frankfort Pike. In Lexington lohnt sich ein Besuch der traditionsreichen Pferderennbahn Keeneland. Je nach Saison können Sie hier ein Rennen erleben oder bei einer Führung mehr über die internationale Vollblutzucht erfahren.
Auch ein Besuch eines Pferdegestüts gehört zu den besonderen Erlebnissen der Region; über Horse Country werden verschiedene geführte Touren angeboten. Wer noch tiefer in die Welt der Pferde eintauchen möchte, besucht den Kentucky Horse Park. Am Abend lernen Sie Lexington bei einer kulinarischen Tour kennen oder lassen den Tag im Distillery District bei einem Abendessen, Live-Musik oder einem Kentucky-inspirierten Cocktail ausklingen. 2 Nächte im Hotel Origin Lexington o.ä.
6. Tag Red River Gorge (ca. 115 km)
Heute tauschen Sie die Vollblüter des Bluegrass gegen die spektakulären Sandsteinfelsen im Osten Kentuckys. Von Lexington geht es in Richtung Red River Gorge, wobei sich die sanften Weidelandschaften bald in bewaldete Hügel und die typische Landschaft der Appalachen verwandeln. Ein lohnender erster Stopp ist der Natural Bridge State Resort Park mit seinem imposanten natürlichen Sandsteinbogen. Je nach Lust und Kondition können Sie zur Natural Bridge wandern oder die Landschaft bei einer Fahrt mit dem Skylift aus einer anderen Perspektive erleben.
Im Red River Gorge bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für weitere Wanderungen und Aussichtspunkte. Wer Abenteuer sucht, kann die Region auch beim Klettern, Ziplining, Kajakfahren oder auf einer geführten Offroad-Tour erkunden. Am Abend beziehen Sie eine gemütliche Cabin, Lodge oder besondere Baumhaus-Unterkunft und geniessen die Ruhe der Natur. 1 Nacht im Red River Gorge Inn o.ä.
7-8. Tag Bowling Green (ca. 360 km)
Heute erwartet Sie mit dem Mammoth Cave National Park eine der eindrucksvollsten Naturattraktionen Kentuckys und das längste bekannte Höhlensystem der Welt. Die Höhle lässt sich im Rahmen verschiedener geführter Touren entdecken – von relativ einfachen Rundgängen bis zu anspruchsvolleren Touren mit zahlreichen Treppen und engen Passagen. Eine frühzeitige Reservation wird empfohlen. Nach der Höhlentour können Sie die Landschaft oberhalb der Erde bei einer kurzen Wanderung, einer Velotour oder einem Ausritt erkunden oder am Green River verweilen.
Am späten Nachmittag fahren Sie weiter nach Bowling Green, dem Zentrum der Automobilindustrie Kentuckys. Ein Besuch im National Corvette Museum darf für Autoliebhaber nicht fehlen. Gegenüber der Produktionsstätte der Corvette widmet sich das Museum der Geschichte, dem Design und der kulturellen Bedeutung des legendären amerikanischen Sportwagens. Wer das Erlebnis noch intensiver gestalten möchte, kann im NCM Motorsports Park je nach Angebot an einer Fahrerfahrung teilnehmen. 2 Nächte im Hotel Embassy Suites o.ä.
9. Tag Louisville (ca. 185 km)
Die heutige Route führt durch die sanft hügelige Landschaft Kentuckys zurück nach Louisville. Schlendern Sie noch einmal durch die historischen Strassen der Stadt, geniessen Sie einen guten Bourbon und lassen Sie die schönsten Erlebnisse Ihrer Reise bei einem gemütlichen Abendessen Revue passieren. 1 Nacht im 21c Museum Hotel o.ä.
10. Tag Rück- oder Weiterreise
Mietwagenreise 10 Tage ab/bis Louisville
- 9 Nächte in einfachen und gehobenen Mitteklassehotels
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Mahlzeiten und Getränke
- Aktivitäten
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
Preise
10 Tage / 9 Nächte ab CHF 1020.– / pro Person