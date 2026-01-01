Louisiana vom Spezialisten
Das French Quarter von New Orleans
Als ältestes Viertel von New Orleans ist das French Quarter ein lebendiges Zeugnis spanischer, französischer und afrikanischer Einflüsse. Lassen Sie sich vom Klang der Brass Bands, dem Duft würzigen Chicorée-Kaffees und der Atmosphäre eleganter Innenhöfe verzaubern.
Schaufelraddampfer Natchez
Als einer der letzten authentischen Schaufelraddampfer in New Orleans, die noch auf dem Mississippi unterwegs sind, bietet das Schiff Live-Jazz und kulinarische Genüsse. Für die beliebten Sonntags-Brunchfahrten wird eine frühzeitige Reservation empfohlen.
Oak Alley
Etwa eine Stunde ausserhalb von New Orleans erfahren Besucher, wie das Leben der hier versklavten Menschen aussah und welche Bedeutung der Zuckerrohranbau für die Geschichte der Region hatte. Ein besonderes Highlight ist die Übernachtung direkt auf dem Grundstück.
Tabasco
Entdecken Sie die Aromen und den Duft der weltberühmten Hot Sauce, die hier seit 1868 hergestellt wird. Erkunden Sie anschliessend Avery Island mit seinen weiteren Sehenswürdigkeiten, darunter die nahe gelegenen botanischen Gärten Jungle Gardens.
Old State Capitol
Das Louisiana Old State Capitol in Baton Rouge, auch als «Gothic Castle» bekannt, ist ein beeindruckendes Zeugnis der Widerstandsfähigkeit Louisianas und seiner Bevölkerung. Erfahren Sie mehr darüber, wie dieses National Historic Landmark Krieg, Feuer, Vernachlässigung und sogar einige handfeste Auseinandersetzungen während früherer Legislaturperioden überstanden hat.
Tipp vom Spezialisten
Entfliehen Sie der Hitze bei einem Besuch des Cabildo am Jackson Square in New Orleans. Das historische Gebäude zählt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Louisianas und war 1803 Schauplatz der Unterzeichnung des Louisiana Purchase, mit dem das Gebiet von Frankreich an die Vereinigten Staaten überging. Dauer- und Wechselausstellungen beleuchten die Entwicklung der einzigartigen Geschichte und Kultur des Bundesstaates.
Louisiana - Jazz, Bayous & Plantagen
ab CHF 1120.– / pro Person
ab/bis New Orleans
Highlights: French Quarter & New-Orleans-Jazz, Oak Alley & Mississippi River, TABASCO & Jungle Gardens, Cajun-Kultur...
10 Tage / 9 Nächte
Virgin Hotels New Orleans
Preis auf Anfrage
New Orleans
Im lebhaften Warehouse District gelegen, ist das Hotel von gutem Essen und guter Musik umgeben. Zur Bourbon Street...
Nottoway Plantation
Preis auf Anfrage
White Castle
Das Nottoway Plantation & Resort befindet sich am Mississippi. Baton Rouge ist ca. 20 Minuten, das Old State ungefähr...
Hyatt Centric French Quarter
Preis auf Anfrage
New Orleans
Im Herzen des French Quarters gelegen, nur wenige Gehminuten von der Bourbon Street entfernt.
New Orleans Marriott
Preis auf Anfrage
New Orleans
Das Erstklasshotel ist im Warehouse Arts District gelegen. Der Hafen von New Orleans und das Kongresszentrum sind nur...
Royal Sonesta New Orleans
Preis auf Anfrage
New Orleans
Das Hotel liegt direkt an der Bourbon Street mitten im French Quarter. Zahlreiche Bars und Restaurants befinden sich...
Monteleone
Preis auf Anfrage
New Orleans
Inmitten des French Quarters gelegen, befindet sich das elegante Hotel nur einen Block von der Bourbon Street mit...
The Inn at Houmas House
Preis auf Anfrage
Darrow
Die Houmas House Plantage, eine der ältesten der Südstaaten, liegt zwischen Baton Rouge (ca. 47 km) und New Orleans...
Omni Royal Orleans
Preis auf Anfrage
New Orleans
Im Herzen des French Quarters gelegen, nur 2 Blocks von der Bourbon Street entfernt.
Old No. 77 Hotel & Chandlery
Preis auf Anfrage
New Orleans
In drei ehemaligen Lagerhäusern im Warehouse Arts District untergebracht, verfügt das Hotel über historischen Charme...
Hotel Indigo Baton Rouge Downtown
Preis auf Anfrage
Baton Rouge
Nur ein paar Blocks vom Belle of Baton Rouge Casino und dem Baton Rouge Zoo entfernt.
Doubletree by Hilton Lafayette
Preis auf Anfrage
Lafayette
Das Hotel liegt ungefähr 5 Kilometer vom «Lafayette Science Museum» entfernt.
WATERMARK Baton Rouge
Preis auf Anfrage
Baton Rouge
In der Innenstadt von Baton Rouge in einem historischen Gebäude gelegen. Louisiana’s Old State Capitol und die...
Place d'Armes Hotel
Preis auf Anfrage
New Orleans
Hinter den Fassaden eines restaurierten Gebäudes aus dem 18. und 19. Jahrhundert befindet sich das Hotel im Herzen...
Bienville House
Preis auf Anfrage
New Orleans
Im French Quarter von New Orleans. Nur wenige Schritte vom House of Blues entfernt und in Gehdistanz zur...
Oak Alley Plantation
Preis auf Anfrage
Vacherie
Das bekannteste Herrenhaus des Südens befindet sich zwischen den historischen Städten New Orleans und Baton Rouge....
Hotel Mazarin
Preis auf Anfrage
New Orleans
Das Hotel liegt zentral im French Quarter und verbindet Tradition mit modernen Annehmlichkeiten. Die Bourbon Street...
The Myrtles Plantation
Preis auf Anfrage
Baton Rouge
Die historische Unterkunft aus dem Jahr 1796 befindet sich bei St. Francisville, zwischen Natchez (ca. 95 km) und...
Southern Hotel
Preis auf Anfrage
New Orleans
Das Hotel liegt im Zentrum des hübschen Südstaaten Städtchens Convington unweit des Pontchartrain-Sees. Nach Baton...
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Alabama
Sweet Home Alabama: Bürgerrechtsgeschichte, Raumfahrt in Huntsville und weisse Strände an der Golfküste.
Mississippi
Auf den Spuren von Blues und Elvis: Mississippi Delta, Natchez Trace Parkway und Golfküste.