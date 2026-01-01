Best Western Plus Oceanside Inn
Fort Lauderdale
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt zentral in Fort Lauderdale in der Nähe des Kreuzfahrtenhafens. Der Strand ist nur durch eine Strasse vom Hotel getrennt. Die Einkaufsmöglichkeiten des Las Olas Boulevards sind ebenfalls zu Fuss zu erreichen.
Angebot
Den Hotelgästen steht ein Aussenpool mit kleiner Sonnenterrasse und eine Snack-Bar zur Verfügung. Das üppige Frühstückbuffet ist bei den Gästen äusserst beliebt.
Zimmer
101 zweckmässig eingerichtete Zimmer mit Kühlschrank verteilt auf 4 Etagen.
Preis auf Anfrage
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