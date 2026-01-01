Beschreibung

Lage Das Erstklasshotel liegt direkt am schönen Sandstrand. Zum Las Olas Boulevard, zum Flughafen und zum Kreuzfahrtenhafen sind es 5-10 Minuten mit dem Auto.

Angebot 3 Restaurants, 2 Bars, eine Snackbar, ein Coffeeshop, eine Lobby-Lounge, ein beheizbarer Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Kinderplanschbecken, ein Kidsclub (gegen Gebühr), ein Fitnessraum, ein Spa sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand sind vorhanden.

Zimmer Die 650 Zimmer sind in Naturfarben gehalten und verfügen über Holzböden, einen Kaffee-/Teekocher, Mini-Kühlschrank und WLAN (gegen Gebühr). Zimmer mit Balkon buchbar.