Marriott Harbor Beach Resort & Spa
Fort Lauderdale
Beschreibung
Lage
Das Erstklasshotel liegt direkt am schönen Sandstrand. Zum Las Olas Boulevard, zum Flughafen und zum Kreuzfahrtenhafen sind es 5-10 Minuten mit dem Auto.
Angebot
3 Restaurants, 2 Bars, eine Snackbar, ein Coffeeshop, eine Lobby-Lounge, ein beheizbarer Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Kinderplanschbecken, ein Kidsclub (gegen Gebühr), ein Fitnessraum, ein Spa sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand sind vorhanden.
Zimmer
Die 650 Zimmer sind in Naturfarben gehalten und verfügen über Holzböden, einen Kaffee-/Teekocher, Mini-Kühlschrank und WLAN (gegen Gebühr). Zimmer mit Balkon buchbar.
Unser Meinung
Kürzlich für über USD 50 Mio renoviertes Strandresort, ideal für Familien.
Preis auf Anfrage
Loading map...