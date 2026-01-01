Beschreibung

Lage Das trendige Hotel liegt nur durch die Küstenstrasse vom Strand entfernt. Zum Flughafen und Kreuzfahrtenhafen sind es etwa 15 Fahrminuten. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der Umgebung des Hotels.

Angebot Zur Ausstattung gehören 4 Restaurants, ein Frühstücksrestaurant, eine Snackbar, ein Infinity-Aussenpool mit Pool-Bar, einen Jacuzzi, ein Fitnessraum, ein Spa, ein Fahrradverleih sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand (gegen Gebühr).