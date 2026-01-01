W Fort Lauderdale
Fort Lauderdale
Beschreibung
Lage
Das trendige Hotel liegt nur durch die Küstenstrasse vom Strand entfernt. Zum Flughafen und Kreuzfahrtenhafen sind es etwa 15 Fahrminuten. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der Umgebung des Hotels.
Angebot
Zur Ausstattung gehören 4 Restaurants, ein Frühstücksrestaurant, eine Snackbar, ein Infinity-Aussenpool mit Pool-Bar, einen Jacuzzi, ein Fitnessraum, ein Spa, ein Fahrradverleih sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand (gegen Gebühr).
Zimmer
Die 517 Zimmer sind modern mit Kaffee-/Teekocher, Mini-Kühlschrank, Minibar und Bademänteln eingerichtet. WLAN gegen Gebühr. Zimmer mit Balkon buchbar.
Preis auf Anfrage
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