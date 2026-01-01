Das luxuriöse Hotel ist nur durch die Küstenstrasse vom Sandstrand getrennt. Die Boutiquen, Restaurants und Cafés des Las Olas Boulevard sind ca. 5 Minuten mit dem Auto entfernt. Den Flughafen von Fort Lauerdale erreichen Sie in ca. 20 Minuten und den Kreuzfahrtenhafen in ca. 15 Minuten.