The Ritz Carlton Fort Lauderdale
Fort Lauderdale
Beschreibung
Lage
Das luxuriöse Hotel ist nur durch die Küstenstrasse vom Sandstrand getrennt. Die Boutiquen, Restaurants und Cafés des Las Olas Boulevard sind ca. 5 Minuten mit dem Auto entfernt. Den Flughafen von Fort Lauerdale erreichen Sie in ca. 20 Minuten und den Kreuzfahrtenhafen in ca. 15 Minuten.
Angebot
Zum Angebot gehören 2 Restaurants, eine Lounge, eine Snackbar, ein Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Fitnesscenter, ein Spa, ein Souvenirgeschäft, Liegestühle und Sonnenschirme am Strand (gegen Gebühr). Zutritt zum Grande Oaks Golf Platz, ca. 20 km entfernt.
Zimmer
Die 129 Zimmer sind modern und geschmackvoll eingerichtet mit Minibar, Bademänteln, Balkon und WLAN (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage
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