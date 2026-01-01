Das Hotel befindet sich m Stadtzentrum von Fort Lauderdale. Den schönen Las Olas Boulevard mit seinen Restaurants, Cafés und Geschäften erreichen Sie in ca. 10 Minuten zu Fuss. Auch der Bahnhof des Brightline Zuges mit Verbindungen nach Miami und Orlando liegt in dieser Entfernung. Der Strand von Fort Lauderdale ist keine 10 Fahrminuten entfernt.