Hyatt Centric Las Olas Fort Lauderdale
Fort Lauderdale
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich m Stadtzentrum von Fort Lauderdale. Den schönen Las Olas Boulevard mit seinen Restaurants, Cafés und Geschäften erreichen Sie in ca. 10 Minuten zu Fuss. Auch der Bahnhof des Brightline Zuges mit Verbindungen nach Miami und Orlando liegt in dieser Entfernung. Der Strand von Fort Lauderdale ist keine 10 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Ein Restaurant mit Bar, eine Cocktail-Lounge, ein Aussenpool mit Pool-Bar sowie ein Fitnessraum werden angeboten.
Zimmer
Die 238 stilvollen Zimmer sind mit raumhohen Fenstern, Holzböden, Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Bademänteln und gratis WLAN ausgestattet. Zimmer mit Balkon buchbar.
Preis auf Anfrage
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