Beschreibung

Lage Nur durch eine Strasse ist das Hotel vom langen, breiten Sandstrand getrennt. Die International Swimming Hall of Fame befindet sich direkt hinter dem Hotel. Restaurants, Bars und Geschäfte sind bequem zu Fuss erreichbar.

Angebot Ein Restaurant mit Bar, ein Kiosk, ein Aussenpool mit Pool-Bar, ein Fitnessraum, ein Yogastudio, ein Fahrradverleih sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand gehören zur Ausstattung.