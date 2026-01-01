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Hotel Maren Fort Lauderdale Beach

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Fort Lauderdale

Modernes, sympathisches Mitteklassehotel.

Beschreibung

Lage
Nur durch eine Strasse ist das Hotel vom langen, breiten Sandstrand getrennt. Die International Swimming Hall of Fame befindet sich direkt hinter dem Hotel. Restaurants, Bars und Geschäfte sind bequem zu Fuss erreichbar.
Angebot
Ein Restaurant mit Bar, ein Kiosk, ein Aussenpool mit Pool-Bar, ein Fitnessraum, ein Yogastudio, ein Fahrradverleih sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand gehören zur Ausstattung.
Zimmer
Die 141 Zimmer sind hell und gemütlich mit raumhohen Fenstern, Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank und Bademänteln eingerichtet. WLAN gegen Gebühr. Zimmer mit Balkon buchbar.
Preis auf Anfrage

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