B Ocean Resort
Fort Lauderdale
Beschreibung
Lage
Das Resort verfügt über zwei Gebäude. Eines davon steht direkt am langen Sandstrand von Fort Lauderdale. Das andere Gebäude ist mit einer Passerelle über die Hauptstrasse mit dem Hauptgebäude verbunden. Diverse Restaurants und Geschäfte sind zu Fuss erreichbar.
Angebot
Es stehen Ihnen ein Restaurant, eine Bar, eine Snackbar, 2 Aussenpools, eine Pool-Bar, ein privater Strandabschnitt mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, ein Fitnessraum, Spa-Anwendungen sowie ein Fahrradverleih zur Verfügung.
Zimmer
Die 481 gemütlichen Zimmer sind mit Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank und gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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