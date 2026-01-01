Beschreibung

Lage An ruhiger Lage in einer Wohngegend am südlichen Ende von Fort Lauderdale Beach gelegen, befindet sich das Resort direkt am schönen, breiten Sandstrand. Der Las Olas Boulevard, der Flughafen sowie der Kreuzfahrtenhafen sind in ca. 5-10 Fahrminuten erreichbar.

Angebot 2 Restaurants, eine Cocktail-Lounge, eine Snackbar, ein Aussenpool mit Pool-Bar, eine Gartenanlage, ein Kinderspielplatz, Minigolf, Beachvolleyball, 4 Tennisplätze, Liegestühle und Sonnenschirme am Strand sowie ein kleines Spa stehen den Gästen im Hotel zur Verfügung.