1 . Tag Los Angeles Individuelle Anreise nach Los Angeles. 2 Nächte in Studio City im The Garland o.ä.

2 . Tag Los Angeles Ihre Unterkunft in Studio City liegt unweit der Universal Studios Hollywood. Schon beim Betreten des Themenparks spürt man die besondere Atmosphäre. Enge Gassen, das majestätische Schloss von Hogwarts und die Fahrt auf «Harry Potter and the Forbidden Journey» lassen einen sofort in eine andere Welt eintauchen. Danach folgt das Herzstück des Parks: die legendäre Studio Tour. Filmsets, Spezialeffekte und Begegnungen mit King Kong oder den «Fast & Furious»-Helden machen klar, warum Hollywood der Traumfabrik-Name gerecht wird. Ein feuchtes Abenteuer erwartet Sie bei «Jurassic World – The Ride» und Adrenalinkicks bei «Transformers 3D».

3 . Tag Oahu Heute startet Ihr Aufenthalt im Inselparadies Hawaii mit dem Flug nach Honolulu. 3 Nächte in Waikiki im Embassy Suites by Hilton Waikiki Beach Walk o.ä.

4-5 . Tag Oahu Entdecken Sie, was Waikiki und die Umgebung zu bieten haben. Der Strand eignet sich perfekt zum Sandburgen bauen oder sich im Surfen zu versuchen. Ein Ausflug zum berühmten Diamond Head (Reservation nötig) bietet eine kleine Wanderung mit grossartiger Aussicht. Abwechslung bringen zudem ein Besuch im Honolulu Zoo oder im Waikiki Aquarium.

6 . Tag Oahu Sie verlassen Waikiki und machen sich auf den Weg zur Nordseite der Insel. Wir empfehlen einen Halt an der Kualoa Ranch, einem 1600 Hektar grossem Naturreservat mit Möglichkeiten zum Quadfahren, Ziplining und dem Besuch der Drehorte zu «Jurassic Park». Weiter geht es zum Polynesian Cultural Center. Im Polynesian Cultural Center erfahren Sie mehr über die Kulturen und Geschichte und können an einem typischen Luau teilnehmen. Beobachten Sie an der North Shore die Surfer in der Kunst des Wellenreitens. Hier finden jähglich im Winter die internationalen Surfmeisterschaften statt. 1 Nacht im Courtyard North Shore o.ä.

7 . Tag Island of Hawaii Heute geht es weiter auf die jüngste und gleichzeitig grösste Insel, zur Island of Hawaii oder auch «Big Island» genannt. Nach Ankunft in Hilo fahren Sie mit dem Mietwagen zum Volcano Nationalpark wo Sie übernachten. 2 Nächte im Volcano House o.ä.

8 . Tag Island of Hawaii Beginnen Sie den heutigen Tag im Kilauea Visitor Center und erfahren Sie mehr über den einzigartigen Nationalpark. Wanderungen führen Sie an Kratern und Lavafeldern vorbei.

9 . Tag Island of Hawaii Sie verlassen den Nationalpark und fahren Richtung Westküste. Unterwegs gibt es immer wieder Möglichkeiten für Fotostopps oder kleine Wanderungen. Geniessen Sie den Nachmittag in der tollen Poolanlage des Hotels. 2 Nächte im Hilton Waikoloa Village o.ä.

10 . Tag Island of Hawaii Geniessen Sie einen erholsamen Tag im Resort oder besuchen Sie eine Kaffeefarm, in welcher der bekannte Kona Coffee angebaut wird.

11 . Tag Maui Von Kona aus fliegen Sie weiter auf die Trauminsel Maui. Ihre Unterkunft befindet sich am schönen Kaanapali Beach. 4 Nächte im Outrigger Kaanapali Beach Hotel o.ä.

12 . Tag Maui Wer frühes Aufstehen nicht scheut, dem empfehlen wir den Ausflug zum Haleakala Nationalpark. Vom Kraterrand aus bietet sich ein spektakulärer Sonnenaufgang. Ebenfalls laden kürzere Wanderungen ein, die Vulkanlandschaften zu erkunden.

13 . Tag Maui Weiterer Höhepunkt einer jeden Hawaii Reise ist die Fahrt auf der Panoramastrasse «Road to Hana». Die gut 103 km lange Strasse führt von Kahului nach Hana und verfügt über gut 620 Kurven und 59 Brücken, die sich durch tropischen Regenwald und an Küsten entlang schlängelt.

14 . Tag Maui Geniessen Sie einen letzten Tag am schönen Strand von Kaanapali oder machen Sie eine Walbeobachtungstour (saisonal und optional) oder einen Schnorchelausflug.

15 . Tag San Francisco Sie verlassen Hawaii und kehren an die Westküste der USA zurück, nach San Francisco. Die schöne Stadt besticht durch ihre bunte Kultur, vielfältigen Stadtviertel und bekannte Sehenswürdigkeiten wie die Golden Gate Bridge, die Fisherman's Wharf und die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz. 2 Nächte im Riu Plaza Fisherman's Wharf o.ä.

16 . Tag San Francisco Besuchen Sie die Seelöwen in der Fisherman's Wharf oder machen Sie eine Fahrradtour über die Golden Gate Bridge. Auch eine Fahrt über die Hügel mit dem Cable Car darf nicht fehlen.

17 . Tag Rück- oder Weiterreise