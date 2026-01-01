1-2 . Tag Los Angeles Individuelle Anreise nach Los Angeles. Entdecken Sie die Universal Studios oder machen Sie einen Abstecher nach Santa Monica. 2 Nächte im Hollywood Roosevelt Hotel o.ä.

3 . Tag San Diego (ca. 195 km) Entlang der Küste geht es nach San Diego, einer angenehmen Küstenstadt mit entspanntem Flair und jeder Menge Optionen für Outdoor-Aktivitäten. 1 Nacht im The US Grant o.ä.

4 . Tag Palm Springs (ca. 200 km) Heute reisen Sie landeinwärts nach Palm Springs. Der Wüstenferienort ist bei Golfern und Entspannungssuchenden beliebt und zudem das Tor zum Joshua Tree Nationalpark. 1 Nacht im Kimpton Rowan Hotel o.ä.

5 . Tag Scottsdale (ca. 450 km) Luxus und Exklusivität erwartet Sie am Rande der eindrücklichen Sonoma-Wüste. Scottsdale verfügt über eine Altstadt, die der Kulisse eines Westerns gleicht und jede Menge spannende Attraktionen bietet. 1 Nacht im Boulders Resort & Spa o.ä.

6 . Tag Grand Canyon Nationalpark (ca. 380 km) Verschiedene Aussichtspunkte im Park geben eine eindrückliche Sicht auf die imposante Schlucht des Grand Canyons frei. Vielleicht unternehmen Sie auch eine Wanderung oder einen Helikopter-Rundflug. 1 Nacht in der Bright Angel Lodge o.ä.

7 . Tag Lake Powell (ca. 290 km) Besuchen Sie den eindrücklichen Antelope Canyon mit seinem unvergleichlichen Lichtspiel und die Flussbiegung Horseshoe Bend, die sich hufeisenförmig durch die steilen Wände des Canyons zieht. 1 Nacht in der Nähe von Page im Under Canvas Lake Powell/Grand Staircase o.ä.

8-9 . Tag Bryce Canyon Nationalpark (ca. 240 km) Der Bryce Canyon Nationalpark begeistert mit seinen zahlreichen Sandsteinspitzen, die wie Orgelpfeifen rot leuchtend in den Himmel ragen. Fahren Sie auf der Panoramastrasse zu den schönsten Stellen des Parks, wie dem Bryce Amphitheater. Auf Wanderungen können Sie die Natur in vollen Zügen geniessen. Unvergesslich sind auch die Sonnenuntergänge. 2 Nächte in der Lodge at Bryce Canyon o.ä.

10 . Tag Zion Nationalpark (ca. 140 km) Mit dem Zion Nationalpark steht ein weiteres Highlight an, welches auf Wanderungen oder mit dem Mountainbike erkundet werden kann. 1 Nacht im Autocamp Zion o.ä.

11-12 . Tag Las Vegas (ca. 245 km) Nach den eindrücklichen Naturwundern steht nun die Unterhaltungsmetropole Las Vegas auf dem Programm. Lassen Sie sich von der Glitzerwelt, den kuriosen Themenhotels, den Casinos und Abendshows in Bann ziehen. 2 Nächte im Wynn Las Vegas o.ä.

13 . Tag Death Valley Nationalpark (ca. 200 km) Mit Temperaturen von über 40°C im Sommer ist das Death Valley der heisseste und trockenste Ort Nordamerikas. Die vielseitige Wüste besteht aus Sanddünen, Salzebenen, Vulkankratern und Felsskulpturen. Zugleich ist dies der tiefste Punkt der USA. 1 Nacht im The Inn at Death Valley o.ä.

14 . Tag Mammoth Lakes (ca. 320 km) Ein Tag der Kontraste steht bevor: Sie durchqueren zunächst das trockene Death Valley um später in der alpinen Gegend um Mammoth Lakes anzukommen. Hier warten Seen, Wälder und Wanderwege darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. 1 Nacht im The Westin Monache Resort o.ä.

15-16 . Tag Lake Tahoe (ca. 250 km) Auf dem Weg zum Lake Tahoe empfiehlt sich ein Abstecher zum Bodie State Historic Park, einer gut erhaltenen Geisterstadt. Der beliebte Ferienort Lake Tahoe liegt inmitten der Sierra Nevada auf einer Höhe von 1897 m.ü. M. und besticht durch traumhafte Ausblicke und jede Menge Freizeitaktivitäten in der Natur. 2 Nächte im The Landing Resort & Spa o.ä.

17-18 . Tag San Francisco (ca. 330 km) Machen Sie einen Halt in der Hauptstadt Kaliforniens und besuchen Sie Old Sacramento, bevor Sie über die Golden Gate Bridge nach San Francisco einfahren. Erkunden Sie die vielleicht schönste Stadt der USA mit der Cable Car, dem Fahrrad oder zu Fuss und geniessen Sie die einmaligen Eindrücke. 2 Nächte im Argonaut Hotel o.ä.

19 . Tag San Simeon (ca. 380 km) Auf dem berühmten Highway 1 fahren Sie entlang der spektakulären Küste Kaliforniens Richtung Süden. Immer wieder bieten sich tolle Fotomotive. 1 Nacht im Cavalier Oceanfront Resort o.ä.

20 . Tag Santa Barbara (ca. 220 km) Auch heute bietet die traumhafte Küstenlandschaft die Kulisse für die Fahretappe. Ihr Tagesziel ist das hübsche, von spanischer Architektur geprägte Städtchen Santa Barbara, welches richtig Ferienstimmung aufkommen lässt. 1 Nacht im Santa Barbara Inn o.ä.

21 . Tag Los Angeles (ca. 130 km) Entlang der Küste kehren Sie nach Los Angeles zurück. Verbringen Sie eine letzte Nacht im an der Küste gelegenen Ortsteil Santa Monica und geniessen Sie noch einmal das Strandflair und die stimmungsvollen Sonnenuntergänge am Meer. 1 Nacht im Hyatt Centric Delfina Santa Monica o.ä.

22 . Tag Rück- oder Weiterreise