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Disney's All Star Music Resort

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Lake Buena Vista

Familienfreundliche Resorts mit grossen Disneyfiguren dekoriert - ein Traum für jedes Kind.

Beschreibung

Lage
Nur wenige Fahrminuten vom Disney's Animal King­dom und Disney's Blizzard Beach Wasser­park entfernt. Kostenloser Shuttle-Service zu den Walt Disney World Parks.
Angebot
3 separate Resorts, welche nach unterschiedlichen Themen (Sport, Musik, Film) eingerichtet sind. Die Resorts verfügen jeweils über Pools, Kinderspielplätze, Kinderpools, Souvenirshops, Restaurants und Babysitter-Service. Exklusiver Früheinlass in die Parks.
Zimmer
Je 1920 grosszügige, zweckmässig eingerichtete Zimmer.
Preis auf Anfrage

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