Nur wenige Fahrminuten vom Disney's Animal King­dom und Disney's Blizzard Beach Wasser­park entfernt. Kostenloser Shuttle-Service zu den Walt Disney World Parks.

3 separate Resorts, welche nach unterschiedlichen Themen (Sport, Musik, Film) eingerichtet sind. Die Resorts verfügen jeweils über Pools, Kinderspielplätze, Kinderpools, Souvenirshops, Restaurants und Babysitter-Service. Exklusiver Früheinlass in die Parks.