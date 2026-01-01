Disney's All Star Sports Resort
Lake Buena Vista
Beschreibung
Lage
Nur wenige Fahrminuten vom Disney's Animal Kingdom und Disney's Blizzard Beach Wasserpark entfernt. Kostenloser Shuttle-Service zu den Walt Disney World Parks.
Angebot
3 separate Resorts, welche nach unterschiedlichen Themen (Sport, Musik, Film) eingerichtet sind. Die Resorts verfügen jeweils über Pools, Kinderspielplätze, Kinderpools, Souvenirshops, Restaurants und Babysitter-Service. Exklusiver Früheinlass in die Parks.
Zimmer
Je 1920 grosszügige, zweckmässig eingerichtete Zimmer.
Preis auf Anfrage
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