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Sheraton Vistana Villages

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Orlando

Elegantes Ferienresort, ideal für Familien und aktive Gäste, welche die modernen Appartments schätzen.

Beschreibung

Lage
Am International Drive mit seinen zahlreichen Restaurants und Geschäften und nur wenige Fahrminuten von den Themenparks gelegen. gelegen.
Angebot
Die Anlage verfügt über Basketballplatz, Jacuzzi, Swimmingpools, Fitnesscenter, Restaurants, Joggingpfad, Tennisplatz, Minimarkt mit Starbucks.
Zimmer
Die 1369 Zimmer und Suiten auf 7 Etagen in jeweils 25 Gebäuden sind ausgestattet mit Kitchenette, Safe, WLAN und Balkon oder Terrasse.
Preis auf Anfrage

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