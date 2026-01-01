Sheraton Vistana Villages
Orlando
Beschreibung
Lage
Am International Drive mit seinen zahlreichen Restaurants und Geschäften und nur wenige Fahrminuten von den Themenparks gelegen. gelegen.
Angebot
Die Anlage verfügt über Basketballplatz, Jacuzzi, Swimmingpools, Fitnesscenter, Restaurants, Joggingpfad, Tennisplatz, Minimarkt mit Starbucks.
Zimmer
Die 1369 Zimmer und Suiten auf 7 Etagen in jeweils 25 Gebäuden sind ausgestattet mit Kitchenette, Safe, WLAN und Balkon oder Terrasse.
Preis auf Anfrage
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