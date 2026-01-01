Beschreibung

Lage Am International Drive mit seinen zahlreichen Restaurants und Geschäften und nur wenige Fahrminuten von den Themenparks gelegen. gelegen.

Angebot Die Anlage verfügt über Basketballplatz, Jacuzzi, Swimmingpools, Fitnesscenter, Restaurants, Joggingpfad, Tennisplatz, Minimarkt mit Starbucks.