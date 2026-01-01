Die Mayan Dude Ranch befindet sich ca. eine Autostunde von San Antonio entfernt im Hill County von Texas.

Die Hauptaktivität auf der Ranch ist Reiten. Täglich werden Ausritte angeboten. Weitere Aktivitäten sind Angeln, Tennis, Basketball, Volleyball, Tischtennis. Fast täglich wird ein besonderes Abendprogramm zusammengestellt. Zudem gibt es einen Aussenpool, Restaurant, Souvenirshop und Waschsalon. Mahlzeiten sowie ausgewählte Ranchaktivitäten sind inbegriffen.