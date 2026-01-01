Mayan Dude Ranch
Bandera
Beschreibung
Lage
Die Mayan Dude Ranch befindet sich ca. eine Autostunde
von San Antonio entfernt im Hill County von Texas.
von San Antonio entfernt im Hill County von Texas.
Angebot
Die Hauptaktivität auf der Ranch ist Reiten. Täglich werden Ausritte angeboten. Weitere Aktivitäten sind Angeln, Tennis, Basketball, Volleyball, Tischtennis. Fast täglich wird ein besonderes Abendprogramm zusammengestellt. Zudem gibt es einen Aussenpool, Restaurant, Souvenirshop und Waschsalon. Mahlzeiten sowie ausgewählte Ranchaktivitäten sind inbegriffen.
Zimmer
68 gemütliche, stilvoll eingerichtete Zimmer, welche den Charakter der Region widerspiegeln.
Preis auf Anfrage
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