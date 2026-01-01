Volivoli Beach Resort
Rakiraki
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt im Norden der Insel Viti Levu, unweit des Ortes Rakiraki. Direkt vor dem Resort befinden sich die «Bligh Waters», eines der besten Schnorchel- und Tauchgebiete der Südsee. Von Nadi sind es rund 2.5 Fahrstunden.
Angebot
Das Volivoli Beach Resort verfügt über einen grosszügigen Swimmingpool mit einer Swim-up-Bar. 2 Restaurants und 3 Bars verpflegen die Gäste und der Daulomani Spa sorgt für Entspannung. Das Resort verfügt über eine Tauchbasis, wo Fortgeschrittene wie auch Anfänger die Tauchgebiete entdecken können. Kajaks, Stand-up-Paddleboards und Schnorchel Ausrüstungen können kostenlos ausgeliehen werden.
Zimmer
Die 33 Zimmer und Bures sind alle sehr geräumig und im typisch fijianischen Stil eingerichtet. Während die meisten üblichen Annehmlichkeiten zu finden sind, gibt es in diesem Resort keine Fernseher. Die einfacheren Ocean View Zimmer eignen sich für aktive Taucher.
Preis auf Anfrage
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