Beschreibung

Lage Das Resort liegt im Norden der Insel Viti Levu, unweit des Ortes Rakiraki. Direkt vor dem Resort befinden sich die «Bligh Waters», eines der besten Schnorchel- und Tauchgebiete der Südsee. Von Nadi sind es rund 2.5 Fahrstunden.

Angebot Das Volivoli Beach Resort verfügt über einen grosszügigen Swimmingpool mit einer Swim-up-Bar. 2 Restaurants und 3 Bars verpflegen die Gäste und der Daulomani Spa sorgt für Entspannung. Das Resort verfügt über eine Tauchbasis, wo Fortgeschrittene wie auch Anfänger die Tauchgebiete entdecken können. Kajaks, Stand-up-Paddleboards und Schnorchel Ausrüstungen können kostenlos ausgeliehen werden.