Zwanzig kleine, aber wunderschöne Inseln umfasst die Gruppe der Mamanucas. Alle Inseln sind vulkanischen Ursprungs und somit sehr hügelig. Wenn Sie auf der Suche nach dem typischen Südseefeeling sind, sind Sie hier genau richtig! Entdecken auch Sie dieses wunderschöne Paradies am Pazifik. Der Archipel gehört zu Fidschi und wurde im 18. Jahrhundert von einem Seefahrer entdeckt.

Bunte Korallenriffe, ein feiner Sandstrand und natürlich die Gastfreundschaft der Einheimischen sprechen für erholsame Ferien auf den Mamanucas. Taucher, Segler und Surfer kommen voll und ganz auf ihre Kosten. Unsere Spezialisten für Mamanucas Reisen stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.