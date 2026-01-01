Mamanucas Reisen
Kleine Inseln mit jeder Menge Südseefeeling
Likuliku Lagoon Resort
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Malolo
Das Luxusresort befindet sich auf der Mamanuca- Insel Malolo, rund 25 km von der Hauptinsel Vitu Levu entfernt und...
Vomo Island Resort
Preis auf Anfrage
Vomo
Das Vomo Island Resort befindet sich auf der 87 Hektar grossen Insel Vomo, westlich der Hauptinsel Viti Levus. Vom...
Six Senses Hotel Resort & Spa Fiji
Preis auf Anfrage
Malolo
Das Six Senses Hotel Resort & Spa ist das neueste Hotel in Fiji und den üblichen Standards der Six Senses Hotels...
Tokoriki Island Resort
Preis auf Anfrage
Tokoriki
Das Tokoriki Island Resort liegt auf der gleichnamigen Insel in der Mamanuca Inselgruppe, rund 1 Stunden per Boot von...
Matamanoa Island Resort
Preis auf Anfrage
Matamanoa
Matamanoa Island liegt in der Inselgruppe der Mamanucas, 30 km westlich vom Flughafen Nadi. Durch den traumhaften...
Castaway Island Resort
Preis auf Anfrage
Castaway
Das Castaway Island Resort liegt rund 30 Kilometer westlich vom Flughafen Nadi, direkt an einem kleinen Riff. Die...
Erholung und Unterhaltung im Paradies
Tolle Unterwasserwelt, ruhige Strände und ein lebhaftes Nachtleben
Die Mamanucas treffen alle Geschmäcker: Ob ein erholsamer und ruhiger Strandurlaub oder ein Aufenthalt in einer Disco mit lebhafter Partymusik, für jeden ist etwas dabei! Ein Boot befördert Partygäste auf die Insel Beachcomber. In erster Linie kommen die Feriengäste allerdings wegen der aufregenden Unterwasserwelt. Gehen Sie auf Tuchfühlung mit Seeschildkröten und bestaunen Sie Rochen, Haie oder Delfine. Aufgrund eines leichten Windes sind die hohen Temperaturen gut auszuhalten. Gönnen auch Sie sich eine kleine Auszeit im Paradies und verbringen Sie einige Ferientage auf Fidschi!
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