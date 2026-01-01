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Mamanucas, Fiji

Mamanucas Reisen

Kleine Inseln mit jeder Menge Südseefeeling

Zwanzig kleine, aber wunderschöne Inseln umfasst die Gruppe der Mamanucas. Alle Inseln sind vulkanischen Ursprungs und somit sehr hügelig. Wenn Sie auf der Suche nach dem typischen Südseefeeling sind, sind Sie hier genau richtig! Entdecken auch Sie dieses wunderschöne Paradies am Pazifik. Der Archipel gehört zu Fidschi und wurde im 18. Jahrhundert von einem Seefahrer entdeckt.

Bunte Korallenriffe, ein feiner Sandstrand und natürlich die Gastfreundschaft der Einheimischen sprechen für erholsame Ferien auf den Mamanucas. Taucher, Segler und Surfer kommen voll und ganz auf ihre Kosten. Unsere Spezialisten für Mamanucas Reisen stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Likuliku Lagoon ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Malolo
Das Luxusresort befindet sich auf der Mamanuca- Insel Malolo, rund 25 km von der Hauptinsel Vitu Levu entfernt und...
Vomo Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Vomo
Das Vomo Island Resort befindet sich auf der 87 Hektar grossen Insel Vomo, westlich der Hauptinsel Viti Levus. Vom...
Six Senses Hotel Resort & Spa FijiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Malolo
Das Six Senses Hotel Resort & Spa ist das neueste Hotel in Fiji und den üblichen Standards der Six Senses Hotels...
Tokoriki Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tokoriki
Das Tokoriki Island Resort liegt auf der gleichnamigen Insel in der Mamanuca Inselgruppe, rund 1 Stunden per Boot von...
Matamanoa Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Matamanoa
Matamanoa Island liegt in der Inselgruppe der Mamanucas, 30 km westlich vom Flughafen Nadi. Durch den traumhaften...
Castaway Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Castaway
Das Castaway Island Resort liegt rund 30 Kilometer westlich vom Flughafen Nadi, direkt an einem kleinen Riff. Die...

Erholung und Unterhaltung im Paradies

Tolle Unterwasserwelt, ruhige Strände und ein lebhaftes Nachtleben

Die Mamanucas treffen alle Geschmäcker: Ob ein erholsamer und ruhiger Strandurlaub oder ein Aufenthalt in einer Disco mit lebhafter Partymusik, für jeden ist etwas dabei! Ein Boot befördert Partygäste auf die Insel Beachcomber. In erster Linie kommen die Feriengäste allerdings wegen der aufregenden Unterwasserwelt. Gehen Sie auf Tuchfühlung mit Seeschildkröten und bestaunen Sie Rochen, Haie oder Delfine. Aufgrund eines leichten Windes sind die hohen Temperaturen gut auszuhalten. Gönnen auch Sie sich eine kleine Auszeit im Paradies und verbringen Sie einige Ferientage auf Fidschi!

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