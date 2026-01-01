Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südsee Reisen Gütesiegel
südseereisen
Viti Levu, Fiji

Viti Levu Reisen

Eine Trauminsel, die begeistert

Obwohl Viti Levu, die Hauptinsel des Fiji-Archipels, mit einer Länge von rund 150 Kilometern für die Verhältnisse der Südsee sehr gross ist, hat sie nichts von der für die Region typischen Romantik eingebüsst. Wenn Sie während Ihrer Fiji Rundreise einen Zwischenstopp auf Viti Levu machen, können Sie sich auf traumhafte Strände und malerische Fischerdörfer freuen. Zögern Sie nicht, sich einen Traum zu erfüllen und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald auf einer der schönsten Inseln im Pazifik zu entspannen!

InterContinental Fiji Golf Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Natadola
Das Resort ist an der Bucht von Natadola gelegen. Zum Flughafen ist es ungefähr eine Stunde Fahrt.
The Pearl Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Pacific Harbour
Das Pearl Resort and Spa liegt im Süden von Viti Levu in Pacific Harbour, welcher bekannt ist für viele Aktivitäten....
Volivoli Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Rakiraki
Das Resort liegt im Norden der Insel Viti Levu, unweit des Ortes Rakiraki. Direkt vor dem Resort befinden sich die...
First Landing Beach Resort & VillasHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lautoka
Das First Landing Resort & Villas liegt in Lautoka, im Wester der Hauptinsel Viti Levu, da wo die ersten Seefahrer an...
First Landing Beach Resort & VillasHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lautoka
Das First Landing Resort & Villas liegt in Lautoka, im Wester der Hauptinsel Viti Levu, da wo die ersten Seefahrer an...
Mit Blue Lagoon Cruises die Mamanucas und Yasawas per Schiff entdecken
Preis auf Anfrage
Port Denarau
Die M.V. Fiji Princess mit nur 32 Kabinen kann Buchten und Inseln ansteuern, welche mit grösseren Schiffen unmöglich...

Viti Levu

Mehr als nur ein Badeparadies

Auch wenn die Strände auf Viti Levu allgegenwärtig zu sein scheinen, hat die Insel noch einiges mehr zu bieten. So erleben Sie zum Beispiel im Koroyanitu National Heritage Park dichten Regenwald oder können den kunstvollen, farbenfrohen Hindu-Tempel Swami in der schönen Stadt Nadi besichtigen.

Aktivferien auf Fiji

Alle Angebote für actionreiche und abenteuerliche Reisen

Fiji Flitterwochen

Erleben Sie romantische Flitterwochen auf Fiji

Tauchen und Schnorcheln

Die bunte Unterwasserwelt von Fiji entdecken

Reiseinformationen

Alle Infos über Land, Einreise und das Klima auf Fiji

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren