Viti Levu Reisen
Eine Trauminsel, die begeistert
InterContinental Fiji Golf Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Natadola
Das Resort ist an der Bucht von Natadola gelegen. Zum Flughafen ist es ungefähr eine Stunde Fahrt.
The Pearl Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Pacific Harbour
Das Pearl Resort and Spa liegt im Süden von Viti Levu in Pacific Harbour, welcher bekannt ist für viele Aktivitäten....
Volivoli Beach Resort
Preis auf Anfrage
Rakiraki
Das Resort liegt im Norden der Insel Viti Levu, unweit des Ortes Rakiraki. Direkt vor dem Resort befinden sich die...
First Landing Beach Resort & Villas
Preis auf Anfrage
Lautoka
Das First Landing Resort & Villas liegt in Lautoka, im Wester der Hauptinsel Viti Levu, da wo die ersten Seefahrer an...
First Landing Beach Resort & Villas
Preis auf Anfrage
Lautoka
Das First Landing Resort & Villas liegt in Lautoka, im Wester der Hauptinsel Viti Levu, da wo die ersten Seefahrer an...
Port Denarau
Die M.V. Fiji Princess mit nur 32 Kabinen kann Buchten und Inseln ansteuern, welche mit grösseren Schiffen unmöglich...
Viti Levu
Mehr als nur ein Badeparadies
Auch wenn die Strände auf Viti Levu allgegenwärtig zu sein scheinen, hat die Insel noch einiges mehr zu bieten. So erleben Sie zum Beispiel im Koroyanitu National Heritage Park dichten Regenwald oder können den kunstvollen, farbenfrohen Hindu-Tempel Swami in der schönen Stadt Nadi besichtigen.
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