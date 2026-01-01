Obwohl Viti Levu, die Hauptinsel des Fiji-Archipels, mit einer Länge von rund 150 Kilometern für die Verhältnisse der Südsee sehr gross ist, hat sie nichts von der für die Region typischen Romantik eingebüsst. Wenn Sie während Ihrer Fiji Rundreise einen Zwischenstopp auf Viti Levu machen, können Sie sich auf traumhafte Strände und malerische Fischerdörfer freuen. Zögern Sie nicht, sich einen Traum zu erfüllen und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald auf einer der schönsten Inseln im Pazifik zu entspannen!