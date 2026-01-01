Mit Blue Lagoon Cruises die Mamanucas und Yasawas per Schiff entdecken
Port Denarau
Beschreibung
Einleitung
Die M.V. Fiji Princess mit nur 32 Kabinen kann Buchten und Inseln ansteuern, welche mit grösseren Schiffen unmöglich erreicht werden können. Mit nur einer kleinen Anzahl an Passagieren gleiten Sie zu unbewohnten tropischen Inseln, ankern am Privatstrand in der Blauen Lagune, verbringen unzählige Stunden an goldenen Stränden und schwimmen, schnorcheln oder paddeln in kristallklarem Wasser.
Blue Lagoon Cruises ****
Mamanuca Kreuzfahrten
Der 60 m lange Katamaran verfügt über 32 klimatisierte Aussenkabinen, ein Foyer, eine Boutique, vier Sonnendecks, eine Bar, ein Lagoon-Spa und einen Swimmingpool.
Mamanuca Kreuzfahrten
4 Tage/3 Nächte ab/bis Port Denarau
Abfahrt: Jeden Freitag
ab Port Denarau: 15.00 Uhr
an Port Denarau: 15.00 Uhr
Die Rückfahrt ab den Sacred Islands nach Port
Denarau erfolgt mit dem Highspeed Katamaran
Yasawa Kreuzfahrten
5 Tage/4 Nächte ab/bis Port Denarau
Abfahrt: Jeden Montag
ab Port Denarau: 12.15 Uhr
an Port Denarau: 10.00 Uhr
Die Hinfahrt von Port Denarau zu den Sacred
Islands erfolgt mit dem Highspeed Katamaran
Mamanuca & Yasawa Kreuzfahrten
8 Tage/7 Nächte ab/bis Port Denarau
Abfahrt: Jeden Freitag
ab Port Denarau: 15.00 Uhr
an Port Denarau: 10.00 Uhr
Vorgesehenes Schiff
Flagschiff MV Fiji Princess.
Der 60 m lange Katamaran verfügt über 32 klimatisierte Aussenkabinen, ein Foyer, eine Boutique, vier Sonnendecks, eine Bar, ein Lagoon-Spa und einen Swimmingpool.
Reisedaten 2024/2026
Montags oder Freitags
Im Preis inbegriffen
- Kreuzfahrt gemäss gewähltem Routing
- Unterbringung in der Kabine Ihrer Wahl
- Sämtliche Mahlzeiten
- Tee, Kaffee, Wasser
- Benützung der Schiffseinrichtungen
- Zahlreiche Ausflüge
- Schnorchel Ausrüstung, Stand Up Paddle Boards
- Transfer vor/nach der Kreuzfahrt zum Hotel in Denarau und Nadi und Nadi Flughafen
- Unterbringung in der Kabine Ihrer Wahl
- Sämtliche Mahlzeiten
- Tee, Kaffee, Wasser
- Benützung der Schiffseinrichtungen
- Zahlreiche Ausflüge
- Schnorchel Ausrüstung, Stand Up Paddle Boards
- Transfer vor/nach der Kreuzfahrt zum Hotel in Denarau und Nadi und Nadi Flughafen
Nicht im Preis inbegriffen
- Nicht erwähnte Getränke
- Persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- Persönliche Ausgaben und Trinkgelder
Hinweise
- Keine Kinder unter 14 Jahren erlaubt, ausser an Familienabfahrten (Daten auf Anfrage)
- Ausgewählte Mamanuca Resorts bieten direkte Transfers zum Schiff an
- Ausgewählte Mamanuca Resorts bieten direkte Transfers zum Schiff an
Ihre Vorteile
- Keine Kinder unter 14 Jahren erlaubt, ausser an Familienabfahrten (Daten auf Anfrage)
- Ausgewählte Mamanuca Resorts bieten direkte Transfers zum Schiff an
- Ausgewählte Mamanuca Resorts bieten direkte Transfers zum Schiff an
Preis auf Anfrage
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