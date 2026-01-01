Mamanuca Kreuzfahrten

4 Tage/3 Nächte ab/bis Port Denarau

Abfahrt: Jeden Freitag

ab Port Denarau: 15.00 Uhr

an Port Denarau: 15.00 Uhr

Die Rückfahrt ab den Sacred Islands nach Port

Denarau erfolgt mit dem Highspeed Katamaran



Yasawa Kreuzfahrten

5 Tage/4 Nächte ab/bis Port Denarau

Abfahrt: Jeden Montag

ab Port Denarau: 12.15 Uhr

an Port Denarau: 10.00 Uhr

Die Hinfahrt von Port Denarau zu den Sacred

Islands erfolgt mit dem Highspeed Katamaran



Mamanuca & Yasawa Kreuzfahrten

8 Tage/7 Nächte ab/bis Port Denarau

Abfahrt: Jeden Freitag

ab Port Denarau: 15.00 Uhr

an Port Denarau: 10.00 Uhr



Vorgesehenes Schiff

Flagschiff MV Fiji Princess.

Der 60 m lange Katamaran verfügt über 32 klimatisierte Aussenkabinen, ein Foyer, eine Boutique, vier Sonnendecks, eine Bar, ein Lagoon-Spa und einen Swimmingpool.



Reisedaten 2024/2026

Montags oder Freitags