The Pearl Resort & Spa
Pacific Harbour
Beschreibung
Lage
Das Pearl Resort and Spa liegt im Süden von Viti Levu in Pacific Harbour, welcher bekannt ist für viele Aktivitäten. Nach Nadi sind es rund 2.5 Stunden Fahrzeit.
Angebot
Das Resort verfügt über zwei Restaurants, welche mit unterschiedlichen Menüs begeistern. Der grosszügige Swimmingpool überrascht mit einer Swim-up-Bar. Der Wellness- und Spa-Bereich des Resorts lädt zum Entspannen ein. Wer gerne aktiv ist, kann das Fitnessstudio oder den Golfplatz nutzen und zahlreiche Aktivitäten in der Umgebung unternehmen.
Zimmer
Das Resort verfügt über 80 sehr luxuriöse und moderne Zimmer, welche mit den üblichen Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Fernseher, Kühlschrank, Minibar und einem Haartrockner ausgestattet sind. Der Hauptunterschied zwischen den Kategorien ist die Aussicht.
Preis auf Anfrage
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