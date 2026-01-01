Beschreibung

Lage Das Pearl Resort and Spa liegt im Süden von Viti Levu in Pacific Harbour, welcher bekannt ist für viele Aktivitäten. Nach Nadi sind es rund 2.5 Stunden Fahrzeit.

Angebot Das Resort verfügt über zwei Restaurants, welche mit unterschiedlichen Menüs begeistern. Der grosszügige Swimmingpool überrascht mit einer Swim-up-Bar. Der Wellness- und Spa-Bereich des Resorts lädt zum Entspannen ein. Wer gerne aktiv ist, kann das Fitnessstudio oder den Golfplatz nutzen und zahlreiche Aktivitäten in der Umgebung unternehmen.