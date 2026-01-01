Beschreibung

Lage Barefoot Manta Island liegt auf den südlichen Yasawa-Inseln. Die atemberaubenden Korallengärten, direkt vor der Küste gelegen, gehören zu den schönsten in Fiji. Der Bootstransfer ab Port Denarau dauert rund 3 Stunden, der Wasserflugzeugtransfer ab Nadi Flughafen oder Denarau ca. 25 Minuten.

Angebot Das Highlight an diesem Resort ist das Schwimmen mit den Mantas. Sobald Mantas im Kanal gesichtet werden, wird dies durch Trommeln angezeigt und die Gäste können sich in die Boote begeben und werden zu den Mantas gefahren (vor Ort bezahlbar). Ansonsten gibt es den ganzen Tag unterschiedliche Aktivitäten und die Schnorchel Ausrüstung, Kajaks und die Stand Up Paddle Boards sind inklusive. Die Mahlzeiten werden alle im Haupthaus oder an der Sunset Bar serviert. Kostenloses WLAN geniessen Sie im Restaurant und Aufenthaltsbereich.