Beschreibung

Einleitung Das Savasi Island Resort liegt auf einer vorgelagerten Insel vor Vanua Levu und ist über eine Brücke erreichbar. Fiji Link verbindet täglich Nadi mit Savusavu auf Vanua Levu. Am Flughafen werden die Gäste erwartet und in rund 10 Minuten auf die Insel zum Resort gefahren.

Angebot Das Resort verfügt über ein Restaurant mit Bar und einen Spa-Bereich. Erkunden Sie mit einem lokalen Guide das Inselinnere, gehen Sie auf Krebs Jagd oder erkunden Sie das Reef mit dem Stand Up Paddel und das alles kostenlos. Zahlreiche kostenpflichtige Ausflüge, wie eine Kajak Tour, der Besuch des Vuodomo Wasserfalls, Tauch- und Schnorchel-Ausflüge sowie Schnorcheln bei Mondschein, einen Besuch bei der «J. Hunter» Perlenfarm, im Dorf oder auf dem Markt und vieles mehr, werden angeboten.