Savasi Island Resort
Savusavu
Beschreibung
Einleitung
Das Savasi Island Resort liegt auf einer vorgelagerten Insel vor Vanua Levu und ist über eine Brücke erreichbar. Fiji Link verbindet täglich Nadi mit Savusavu auf Vanua Levu. Am Flughafen werden die Gäste erwartet und in rund 10 Minuten auf die Insel zum Resort gefahren.
Angebot
Das Resort verfügt über ein Restaurant mit Bar und einen Spa-Bereich. Erkunden Sie mit einem lokalen Guide das Inselinnere, gehen Sie auf Krebs Jagd oder erkunden Sie das Reef mit dem Stand Up Paddel und das alles kostenlos. Zahlreiche kostenpflichtige Ausflüge, wie eine Kajak Tour, der Besuch des Vuodomo Wasserfalls, Tauch- und Schnorchel-Ausflüge sowie Schnorcheln bei Mondschein, einen Besuch bei der «J. Hunter» Perlenfarm, im Dorf oder auf dem Markt und vieles mehr, werden angeboten.
Zimmer
Das Savasi Island Resort verfügt über gerade mal 11 Villen, welche alle in wunderschöner Natur eingebettet sind und einen fantastischen Blick auf die Lagune bieten. Die Villen verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie einen eigenen Swimmingpool und eine kleine Küche. Umgeben von üppigen Palmen und einer dschungelartigen Landschaft liegt die Serenity, ein ausrangierter Dreimaster, mit fünf luxuriösen Kabinen auf zwei Ebenen. Die Gäste können nicht nur alle Annehmlichkeiten und Aktivitäten von Savasi Island geniessen, sondern auch die Lounge, die Bar und das Esszimmer auf dem Schiff. Im Obergeschoss befindet sich ein grosses Sonnendeck mit Jacuzzi und Aussenbar.
Preis auf Anfrage
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