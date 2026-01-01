Navutu Stars Resort
Yaqeta Island
Beschreibung
Lage
Das Navutu Stars Resort liegt auf der nahezu unberührten Insel Yaqeta in der Yasawa Inselgruppe. Der Bootstransfer ab Port Denarau dauert rund 4 Stunden, der Helikopter- oder Wasserflugzeugtransfer ab Nadi Flughafen oder Denarau ca. 30 Minuten.
Angebot
Das kleine Boutique-Resort erstreckt sich über drei Buchten und bietet Ihnen ein authentisches Fiji-Erlebnis. Das Hotel verfügt über ein Gourmet Restaurant, eine Bar, einen kleinen Swimmingpool sowie einen Wellnessbereich und 5 GB WLAN Daten. Kajaks, Stand Up Paddle Boards und 2er Kanus stehen zusammen mit Dorf oder Kirchen besuchen, Korbflechten, Korallen restaurieren und vielem mehr, kostenlos zur Verfügung. Schnorchel- und Tauchausflüge, Angeln, Ausflüge zur Blauen Lagune oder ein privates Inselpicknick sind kostenpflichtig.
Zimmer
2 Garden Bure sind hübsch in die Gartenanlage eingebettet. 5 grosszügige Beachfront Bures befinden sich direkt am Strand. Sie sind im fijianisch-mediterranen Stil eingerichtet und verfügen über eine Dusche, eine Toilette, einen grossen Schlaf-/Wohnbereich sowie eine grosszügige Terrasse mit Tagesbett, Liegen und Hängematte. Die Grand Bures liegen abseits an einemr privaten Strandabschnitt und bieten zusätzlich eine grosse, in den Boden eingelassene Badewanne. Die «The Sue Levu Villa» mit 2 Schlafzimmern eignet sich für Familien mit älteren Kindern.
Preis auf Anfrage
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