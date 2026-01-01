Beschreibung

Lage Das Navutu Stars Resort liegt auf der nahezu unberührten Insel Yaqeta in der Yasawa Inselgruppe. Der Bootstransfer ab Port Denarau dauert rund 4 Stunden, der Helikopter- oder Wasserflugzeugtransfer ab Nadi Flughafen oder Denarau ca. 30 Minuten.

Angebot Das kleine Boutique-Resort erstreckt sich über drei Buchten und bietet Ihnen ein authentisches Fiji-Erlebnis. Das Hotel verfügt über ein Gourmet Restaurant, eine Bar, einen kleinen Swimmingpool sowie einen Wellnessbereich und 5 GB WLAN Daten. Kajaks, Stand Up Paddle Boards und 2er Kanus stehen zusammen mit Dorf oder Kirchen besuchen, Korbflechten, Korallen restaurieren und vielem mehr, kostenlos zur Verfügung. Schnorchel- und Tauchausflüge, Angeln, Ausflüge zur Blauen Lagune oder ein privates Inselpicknick sind kostenpflichtig.