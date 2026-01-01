Likuliku Lagoon Resort
Malolo
Beschreibung
Lage
Das Luxusresort befindet sich auf der Mamanuca- Insel Malolo, rund 25 km von der Hauptinsel Vitu Levu entfernt und kann bequem mit dem Katamaran, Wasserflugzeug oder Helikopter erreicht werden. Eingebettet in eine Lagune direkt am weissen Sandstrand, ist das Resort ein Paradies für Paare.
Angebot
Das Likuliku Lagoon Resort verfügt über ein Restaurant, zwei Bars, eine Boutique, ein Fitnesscenter, einen grossen Swimmingpool und einen Spa-Bereich. Vom Hotel aus werden diverse Wassersportmöglichkeiten wie Tauchen, Kajak fahren, Windsurfen sowie Fischen angeboten. Die Gäste profitieren von kostenlosem WLAN.
Zimmer
Alle 45 Bures sind luxuriös eingerichtet und verfügen über eine Klimaanlage, einen Ventilator, eine Aussendusche und einen CD-Player, aber über keinen Fernseher. Die Deluxe Beachfront Bures verfügen zusätzlich über einen kleinen Pool auf der Terrasse. Absolute Privatsphäre erwartet Sie in den exklusiven, 60 m² grossen Overwater Bures, den einzigen in Fiji.
Preis auf Anfrage
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