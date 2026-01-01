Beschreibung

Lage Das Luxusresort befindet sich auf der Mamanuca- Insel Malolo, rund 25 km von der Hauptinsel Vitu Levu entfernt und kann bequem mit dem Katamaran, Wasserflugzeug oder Helikopter erreicht werden. Eingebettet in eine Lagune direkt am weissen Sandstrand, ist das Resort ein Paradies für Paare.

Angebot Das Likuliku Lagoon Resort verfügt über ein Restaurant, zwei Bars, eine Boutique, ein Fitnesscenter, einen grossen Swimmingpool und einen Spa-Bereich. Vom Hotel aus werden diverse Wassersportmöglichkeiten wie Tauchen, Kajak fahren, Windsurfen sowie Fischen angeboten. Die Gäste profitieren von kostenlosem WLAN.