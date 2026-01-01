Beschreibung

Lage Am Flughafen Matei auf Taveuni, welcher ab Nadi in rund 1.5 Stunden angeflogen wird, werden Sie erwartet und in rund 20 Minuten zur Bootsanlegestelle gefahren. Per Hotelboot geht es anschliessend in rund 15 Minuten zum Resort.

Angebot Das Restaurant «Vale-Ni-Kana» liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt und beeindruckt durch gutes Essen sowie einen 270 Grad Blick auf das Meer. Unzählige Ausflüge werden vom Resort angeboten. Hierzu gehören ein privates Picknick an der Horseshoe Bay, ein Ausflug zum Tavoro Wasserfall, der Besuch der Perlenfarm, Fischen und mehr. Im Preis inbegriffen sind Schnorchelausflüge, Kajaks, Calypso Katamarane, Stand Up Paddle Boards, Besuch des Dorfes und der Kirche oder Volleyball. Zudem gibt es ein Spa zum Entspannen, ein Tauchcenter zum Erkunden der Unterwasserwelt und einen Swimmingpool zum Verweilen.