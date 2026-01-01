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Yasawas Islands, Fiji

Yasawas Reisen

Die „Blaue Lagune“ erleben und entdecken

In der Südsee gibt es viele traumhafte Regionen. Die Yasawas sind allerdings mit Abstand die wohl schönste Reisedestination. Es locken die weissen Sandstrände mit Palmen und natürlich das kristallklare Wasser. Die Inselgruppe hat eine Länge von rund 90 Kilometern und diente bereits in einigen Hollywood-Filmen als Kulisse. Verbringen auch Sie Ferien in einer malerischen Umgebung! Die „Blaue Lagune“ wird Sie beeindrucken und faszinieren. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten!

Yasawa Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Yasawa Island
Das Yasawa Island Resort lädt zum Träumen ein und ist bestens für einen Aufenthalt in der schönen Yasawa-Inselgruppe...
Navutu Stars ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Yaqeta Island
Das Navutu Stars Resort liegt auf der nahezu unberührten Insel Yaqeta in der Yasawa Inselgruppe. Der Bootstransfer ab...
Barefoot Manta IslandHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Drawaqa Island
Barefoot Manta Island liegt auf den südlichen Yasawa-Inseln. Die atemberaubenden Korallengärten, direkt vor der Küste...

Südsee pur

Einzigartige Formen und wunderschöne Farben

Die Yasawa-Inseln bestehen aus sieben Hauptinseln. Stimmungsvoll sind nicht nur die Sonnenuntergänge, auch die Inseln selbst präsentieren sich in herrlichen Farben. Sie möchten wunderschöne, erholsame und entspannte Ferien in der Südsee verbringen? Yasawas Reisen sind hierfür hervorragend geeignet! Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag im Paradies auf Erden – unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne dabei.

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