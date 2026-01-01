Beschreibung

Lage Das Resort ist an der Bucht von Natadola gelegen. Zum Flughafen ist es ungefähr eine Stunde Fahrt.

Angebot Zu den Einrichtungen des Resorts gehören ein Fitnesscenter, drei Aussenpools, ein Spa, ein Kinderclub und ein 18-Loch-Golfplatz. Die drei Restaurants des Resorts empfangen Sie mit qualitativ hochwertigen Mahlzeiten. Ebenso laden zwei Bars zum Verweilen bei Cocktails und anderen Getränken ein.