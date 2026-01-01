InterContinental Fiji Golf Resort & Spa
Natadola
Beschreibung
Lage
Das Resort ist an der Bucht von Natadola gelegen. Zum Flughafen ist es ungefähr eine Stunde Fahrt.
Angebot
Zu den Einrichtungen des Resorts gehören ein Fitnesscenter, drei Aussenpools, ein Spa, ein Kinderclub und ein 18-Loch-Golfplatz. Die drei Restaurants des Resorts empfangen Sie mit qualitativ hochwertigen Mahlzeiten. Ebenso laden zwei Bars zum Verweilen bei Cocktails und anderen Getränken ein.
Zimmer
Das Resort besteht aus 266 Zimmern, die so konfiguriert sind, dass sie 216 elegant eingerichtete Resort-Zimmer und 50 luxuriöse Suiten im legendären Club InterContinental bieten. Die gut ausgestatteten Zimmer verfügen jeweils über grosszügige Aussenwohnflächen mit Tagesbetten.
Preis auf Anfrage
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