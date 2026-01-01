Matamanoa Island Resort
Matamanoa
Beschreibung
Lage
Matamanoa Island liegt in der Inselgruppe der Mamanucas, 30 km westlich vom Flughafen Nadi. Durch den traumhaften Sandstrand und das Korallenriff mit einer bunten Unterwasserwelt ist Matamanoa Island der Inbegriff eines Südseetraums. Die Anreise dauert mit dem Boot rund 2 Stunden ab Port Denarau oder mit dem Helikopter ca. 10 Minuten von Nadi.
Angebot
Das Matamanoa Island Resort bietet ein Restaurant, eine Bar, einen Invinity Pool und den «Nama» Spa. Sportbegeisterte können auf dem Tennisplatz ein paar Bälle schlagen, mit dem Tauchlehrer Tauchexkursionen unternehmen, in der Lagune schnorcheln, die Kajaks nutzen, Angeln, Kochkurse besuchen, kulturelle Abende geniessen, sich im Kokosnussbowling versuchen, Wandern, Fijianisch lernen und noch vieles mehr. Vom Resort aus werden täglich verschiedene Ausflüge auf benachbarte Inseln oder zur bekannten «Blue Lagoon» angeboten.
Zimmer
Die 13 Resort Zimmer befinden sich in der Gartenanlage und sind die kleinsten Zimmer auf der Insel. Die 24 Beachfront Pool Bures liegen in der Nähe des Strandes, sind sehr geräumig und verfügen alle über eine Veranda und einen eigenen kleinen Swimmingpool. Die grösseren Beachfront Pool Villas bieten absolute Privatsphäre am entfernten nördlichen Strand der Insel. Die Villas verfügen nebst einem eigenen kleinen Swimmingpool auch über eine grosse Rasenfläche mit Liegestühlen. Sämtliche Zimmer sind im fijianischen Stil erbaut und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten wie eine Klimaanlage, einen Ventilator, einen Safe, einen Kühlschrank, einen Haartrockner sowie eine Tee-/Kaffeestation.
Preis auf Anfrage
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