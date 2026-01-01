Beschreibung

Lage Matamanoa Island liegt in der Inselgruppe der Mamanucas, 30 km westlich vom Flughafen Nadi. Durch den traumhaften Sandstrand und das Korallenriff mit einer bunten Unterwasserwelt ist Matamanoa Island der Inbegriff eines Südseetraums. Die Anreise dauert mit dem Boot rund 2 Stunden ab Port Denarau oder mit dem Helikopter ca. 10 Minuten von Nadi.

Angebot Das Matamanoa Island Resort bietet ein Restaurant, eine Bar, einen Invinity Pool und den «Nama» Spa. Sportbegeisterte können auf dem Tennisplatz ein paar Bälle schlagen, mit dem Tauchlehrer Tauchexkursionen unternehmen, in der Lagune schnorcheln, die Kajaks nutzen, Angeln, Kochkurse besuchen, kulturelle Abende geniessen, sich im Kokosnussbowling versuchen, Wandern, Fijianisch lernen und noch vieles mehr. Vom Resort aus werden täglich verschiedene Ausflüge auf benachbarte Inseln oder zur bekannten «Blue Lagoon» angeboten.