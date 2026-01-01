Vomo Island Resort
Vomo
Beschreibung
Lage
Das Vomo Island Resort befindet sich auf der 87 Hektar grossen Insel Vomo, westlich der Hauptinsel Viti Levus. Vom Flughafen Nadi erreichen Sie die Insel mit einem 15-minütigen Helikopterflug oder von Port Denarau aus nach einer rund 90-minütigen Bootsfahrt.
Angebot
Das Inselresort bietet zwei Restaurants, zwei Bars, einen Swimmingpool, ein Fitnessraum, einen Spa, ein Tauchcenter, einen Tennisplatz und einen 9 Loch Golfplatz. Ein privates Abendessen oder ein Picknick am Strand kann auf Wunsch arrangiert werden. Die Insel bietet traumhafte Schnorchel- und Tauchmöglichkeiten. Auch eine kurze Wanderung auf den Mount Vomo ist wegen der schönen Aussicht sehr lohnenswert.
Zimmer
Nur wenige Schritte vom weissen Sandstrand entfernt befinden sich die beliebten Beachfront Villen. Die Hillside Villen ermöglichen viel Privatsphäre und überzeugen mit einer atemberaubenden Aussicht über die Insel. Alle Villen verfügen über Klimaanlage, ein grossräumiges Badezimmer mit Jacuzzi-Badewanne und separater Dusche, einen separaten Ankleidebereich, eine grosse Terrasse und eine Minibar.
Preis auf Anfrage
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