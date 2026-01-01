Beschreibung

Lage Das Vomo Island Resort befindet sich auf der 87 Hektar grossen Insel Vomo, westlich der Hauptinsel Viti Levus. Vom Flughafen Nadi erreichen Sie die Insel mit einem 15-minütigen Helikopterflug oder von Port Denarau aus nach einer rund 90-minütigen Bootsfahrt.

Angebot Das Inselresort bietet zwei Restaurants, zwei Bars, einen Swimmingpool, ein Fitnessraum, einen Spa, ein Tauchcenter, einen Tennisplatz und einen 9 Loch Golfplatz. Ein privates Abendessen oder ein Picknick am Strand kann auf Wunsch arrangiert werden. Die Insel bietet traumhafte Schnorchel- und Tauchmöglichkeiten. Auch eine kurze Wanderung auf den Mount Vomo ist wegen der schönen Aussicht sehr lohnenswert.